¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¹ñºÝ²ñµÄ2026¤Ë¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¼èÄùÌòCSO Î®¶¿°½Çµ¤¬ÅÐÃÅ
º£Ç¯ÆüËÜ³«ºÅ10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¹ñºÝ²ñµÄ2026
¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¹âÌÚ ¹Ç·²ð¡Ë¤Î¼èÄùÌòCSO¡ÊChief Sustainability Officer¡¦ºÇ¹â¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÀÕÇ¤¼Ô¡ËÎ®¶¿°½Çµ¤¬¡¢ ÆüËÜ³«ºÅ10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¹ñºÝ²ñµÄ2026 Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¡Ê2·î18Æü¡¦19Æü³«ºÅ¡Ë¤Ë¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Î®¶¿°½Çµ ÅÐÃÅ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æー¥ÞCxOÅ¤ÃÌ¡§¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬Éð´ï¤Ë¤Ê¤ë
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äCSR¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ä¶¥ÁèÍ¥°Ì¤òº¸±¦¤¹¤ë·Ð±Ä¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CSO¤À¤±¤ËÇ¤¤»¤ë»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¡¢CEO¤ò´Þ¤àC¥¹¥¤ー¥ÈÁ´°÷¤¬¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¼´¤Ë·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÎCxO¤ÎÊý¡¹¤ò·Þ¤¨¡¢¤¤¤Þ²¿¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ëÅÀ¤Ç°Õ»×·èÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÐÃÅÆü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë13:45～15:00
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó·Á¼°¡¡¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¢£ÅÐÃÅ¼Ô¾Ò²ð
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¼èÄùÌòCSO¡ÊºÇ¹â¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÀÕÇ¤¼Ô¡ËÎ®¶¿°½Çµ¡¿Ayano Ryugo
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò
¼èÄùÌòCSO¡ÊChief Sustainability Officer¡Ë
Î®¶¿ °½Çµ¡ÊAyano Ryugo¡Ë
¡ã¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
Ãæ¾®´ë¶È¤Î¹Êó¤È¤·¤Æ³èÌö¸å¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¹Êó¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¡¢With MediaÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åù¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Êó¡¦ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¡£2017Ç¯¡¢À¸Êª»ñ¸»¥Ù¥ó¥Á¥ãー ³ô¼°²ñ¼Ò¥à¥¹¥«¤Î¹ÊóÀïÎ¬¤ò»Ù±ç¤·¡¢2018Ç¯¤ËÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤Ë½¢Ç¤¡£¿ô¡¹¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ÆºÇÍ¥½¨¾Þ¤äSDGs¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢·Ð»º¾ÊJ-Startup´ë¶È¤ËºÎÂò¡£Æ±¼Ò¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Î¸þ¾å¤ª¤è¤Ó»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¹×¸¥¸å¡¢2020Ç¯¤ËÂàÇ¤¡£2021Ç¯¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌòCSO¡ÊChief Sustainability Officer¡Ë¤Ë½¢Ç¤¡£¸½ºß¤Ï¡¢Ì±´Ö¥í¥±¥Ã¥È³«È¯´ë¶È ³ô¼°²ñ¼ÒSPACE WALKER ¤Ë¤ÆPR¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¿ä¿Ê¤Î¸ÜÌä¤âÌ³¤á¤ë¡£2023Ç¯¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¼Ò²ñµ¯¶È²È¤ò°éÀ®¤¹¤ë·Ð»º¾Ê¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥¼¥í¥¤¥Á¡×¤Î¥á¥ó¥¿ー¤Ë3´üÏ¢Â³¤Ç½¢Ç¤¡£
Åìµþ¥¬¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷ CFO¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Ã´Åö
Æî Âö»á
TBS¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¼¹¹ÔÌò°÷¡Ê¥°¥ëー¥×¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÅý³ç¡ËTBS¥Æ¥ì¥Ó ¼èÄùÌò
°æ¾å ÇÈ»á
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¹ñºÝ²ñµÄ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë·Ð±Ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
ÂÎ© Ä¾¼ù»á¡Ê¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡Ë
¢£ ÆüËÜ³«ºÅ10¼þÇ¯¡ª¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¹ñºÝ²ñµÄ2026 Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ ³«ºÅ³µÍ×
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¹ñºÝ²ñµÄ2026¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡ÊSB¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤¬½¸¤¤¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÌ¤Íè¤ò¤È¤â¤ËÉÁ¤¯¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£2006Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇË¤«¤ÊÌ¤Íè¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥êー¥Àー¤é¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Äー¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2016Ç¯¤Ë³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î9Ç¯´Ö¤Ç±ä¤Ù32,488¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¡¢1,929¿Í¤ÎÅÐÃÅ¼Ô¡¢473¤Î¶¨»¿´ë¶È¤ò½¸¤á¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ê´ë¶È²ÁÃÍÁÏÂ¤¡Ë¤ÎÅý¹ç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾¶á¤ÎSB'25Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤Ç¤Ï¡¢2Æü´Ö¤Ç±ä¤Ù5,048Ì¾¤¬½¸¤¤¡¢71¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢204¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é231Ì¾¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ µÄ Ì¾¡¡ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¹ñºÝ²ñµÄ2026 Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¡ÊSB¡Ç26 TOKYO-Marunouchi¡Ë
²ñ¡¡¡¡´ü¡¡2026Ç¯ 2·î18Æü ¡Ê¿å¡Ë ¡¦19Æü ¡ÊÌÚ¡Ë2Æü´Ö³«ºÅ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Î®¶¿°½Çµ ÅÐÃÅÆü»þ¡¡2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë13:45～15:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡CxOÅ¤ÃÌ¡§¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬Éð´ï¤Ë¤Ê¤ë
²ñ¡¡¡¡¾ì¡¡Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3ÃúÌÜ5ÈÖ1¹æ
»²²Ã¼Ô¿ô¡¡5,000Ì¾¡ÊÍ½Äê¡Ë
³«ºÅÆâÍÆ¡¡¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°´ë²è ¤Ê¤É
»² ²Ã Èñ¡¡ ÍÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¼ç¡¡¡¡ºÅ¡¡³ô¼°²ñ¼ÒSinc / Sustainable Brands, PBC. ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¡Ë
¶¨¡¡¡¡»¿¡¡¥¹¥Ý¥ó¥µー¡¦¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È³Æ¼Ò
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ï¡¢DX¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç´ë¶È¤ä¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹"¿¨ÇÞ¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Ë"¤È¤Ê¤ëDX»Ù±ç´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¶µ°é¡¢°åÎÅ¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢°ì¼¡»º¶È¡¢ÊªÎ®¡¢À½Â¤¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤ÎDX¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë³«È¯¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¿×Â®¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò¼Â¸½¤·¡¢¼Ò²ñ¤È¸ÜµÒ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ð±Ä²ÝÂê¤«¤é¸½¾ì¤Î»ö¶È²ÝÂê²ò·è¤Þ¤ÇÁ´Êý°Ì¤Ç´Ø¤ï¤ë360¡ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°è¤Î²ÝÂê¤ËÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£»ö¶È¥µー¥Ó¥¹¹½ÁÛ¤Î»Ù±ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢UI/UX¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Ê¤É¡¢°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢½¾Íè¤Î¼õÂ÷³«È¯¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¡¢¥æー¥¶ーÃæ¿´¤ÎÀß·×¤ò¼´¤Ë¸ÜµÒ´ë¶È¤ä¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÊÑ²½¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤È½ÓÉÒÀ¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¡¢È¼Áö¤·¤Æ²ò·èºö¤òÆ³¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎMission¤Ï¡Ö³×¿·¤Î¿¨ÇÞ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Purpose¤Ï¡Ö1¥Ô¥¯¥»¥ë¤º¤Ä¡¢À¤³¦¤ò¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡£¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤òÄÉµá¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò(Spice Factory Inc.)
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¡¡¹âÌÚ ¹Ç·²ð
ÀßÎ©¡§ 2016Ç¯3·î
»ñËÜ¶â¡§307,008,000±ß(»ñËÜ½àÈ÷¶â¤ò´Þ¤à)
ÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÂæ¾ìÆóÃúÌÜ3ÈÖ1¹æ ¥È¥ìー¥É¥Ô¥¢¤ªÂæ¾ì 20³¬Æî
´ØÀ¾µòÅÀ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è·ÜËÈÄ®493 ¥àー¥ó¥Ð¥Ã¥È¥Ó¥ë7F¡¡¥³¥Í¥¯¥ÈµþÅÔ
Ê¡²¬µòÅÀ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾2-6-11 Fukuoka Growth Next
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§360¡ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó»ö¶È
