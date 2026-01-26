SHE¡¢¥ïー¥¥ó¥°¥Þ¥¶ー¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ömog¡×¤È¡È¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¡É¤ò³ð¤¨¤ë¥Þ¥Þ¸þ¤±¥»¥ß¥Êー¤ò¶¦Æ±³«ºÅ
½÷À¸þ¤±¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥¯ー¥ë¡ÖSHElikes¡Ê¥·ー¥é¥¤¥¯¥¹¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëSHE³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO/CCO¡§Ê¡ÅÄ·ÃÎ¤¡Ë¤Ï¡¢°ÕÍßÅª¤Ê¥ïー¥¥ó¥°¥Þ¥¶ー¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òmog¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ðÅÄ ÌÀ·Ã¡¡°Ê²¼mog¡Ë¤È¡¢»²²ÃÈñÌµÎÁ¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶¦Æ±¥»¥ß¥Êー¤ò¡¢2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬Ä´ºº¤·¤¿2024Ç¯¤Î¡Ø¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡Ù¡Ê*1¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä²ÈÄí¤ÎÌó80¡ó¤¬¶¦Æ¯¤²ÈÄí¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°é»ù¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¥ïー¥¥ó¥°¥Þ¥¶ー¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²ÈÄí¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°é»ù¤ä²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤òÍýÍ³¤Ë¿¦À©¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤òÄü¤á¤ë½÷À¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥ïー¥¥ó¥°¥Þ¥¶ー¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍýÁÛ¤Î¡Ö¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
*1¡§2024¡ÊÎáÏÂ£¶¡ËÇ¯¡¡¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡¡À¤ÂÓ¿ô¤ÈÀ¤ÂÓ¿Í°÷¤Î¾õ¶·¤è¤ê
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§»Ò¤É¤â¤È¤Î»þ´Ö¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤â¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡£¡È¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¡É¤ò³ð¤¨¤ë¥Þ¥Þ¸þ¤±¥»¥ß¥Êー
¹Ö»Õ¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Òmog ÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡¡¶â»Ò ËãÍ³»Ò
¥²¥¹¥È¡¡¡¡¡§ Ì¤·Ð¸³¤«¤éIT¿¦¤Ø¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤ò³ð¤¨¤¿¡ÖSHElikes¡×Â´¶ÈÀ¸ 2Ì¾
³«ºÅÆü»þ¡¡¡§ 2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë12¡§00～13¡§00
³«ºÅ·Á¼°¡¡¡§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(Zoom)
ÂÐ¾Ý¼Ô¡¡¡¡¡§ ¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã²ÄÇ½
¥¤¥Ù¥ó¥È¿½¹þÀè ¡§https://shelikes.jp/events/5KwRR4LKBp6cXWYhX6sV8w
¥×¥í¥°¥é¥à¡§AI»þÂå¤Ë¡ÖÍýÁÛ¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡×¥Ò¥ó¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ºßÂð¥ïー¥¯¡¦Éû¶È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥Þ¥Þ¤Î»öÎã¾Ò²ð
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»Ò°é¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤âÄü¤á¤Ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¥Þ¥Þ¤¬È¾Ç¯¤Ç¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤È¤Ï
»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ
¢£ SHElikes¡Ê¥·ー¥é¥¤¥¯¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SHElikes¤Ï¡¢»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÆ¯¤±¤ë50°Ê¾å¤Î¿¦¼ï¥¹¥¥ë¤¬Äê³Û³Ø¤ÓÊüÂê¤Î½÷À¤Î¤¿¤á¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£Web¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ò¤È¤Ä¤ÇÆ¯¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¥ë¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¥ë¤òÉý¹¤¯³Ø¤Ù¡¢»ä¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥³ー¥¹Æ°²è¡¢¥³ー¥Á¥ó¥°¤ä¥Æ¥£ー¥Á¥ó¥°¡¢Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤ä¼ñÌ£ÓÏ¹¥¤Ç½¸¤Þ¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢SHElikesÆâ¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤ª»Å»ö°Æ·ï¤òÄó¶¡¤·¡¢³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ýー¥È¤È³Ø¤Ó¤ò¤¹¤°¤Ë»Å»ö¤È¤·¤Æ³è¤«¤»¤ë»ÅÁÈ¤ßÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊÅ¾¿¦¡Ë¤òÌÜ»Ø¤¹½÷À¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖSHElikes¥ì¥®¥å¥éー¥×¥é¥ó¡×¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ö¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×»Ù±ç»ö¶È¡×¤ÎÊä½õÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£´Ô¸µ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹ÊýÁ´°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼õ¹ÖÎÁ¤«¤éºÇÂç70¡ó¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
SHElikes¤Ë¤Ä¤¤¤Æ :
https://cutt.ly/YtznrkZr
¡ÚSHElikes ¸ø¼°SNS¡Û
SHElikes¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/she_officials/
SHElikes¸ø¼°X(µìTwitter)¡§https://twitter.com/she_officials
SHElikes¸ø¼°YouTube¡Ö¥·ー¥é¥¤¥¯¥¹TV¡×¡§https://www.youtube.com/@sheofficial0411
SHElikes¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSHEshares¡×¡§https://shares.shelikes.jp
¢£³ô¼°²ñ¼Òmog¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
mog¤Ï¡Öm¡Ê¥Þ¥Þ¡Ëo¡Ê¤ª»Å»ö¡Ëg¡Ê¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡ª¡Ë¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤Ã¤ÆÌ¿Ì¾¡£º£¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤¬¡¢»Å»ö¤È²ÈÄí¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¡¢¼«¸Ê¼Â¸½¤È¸½¼Â¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Þ¤Îµ±¤¯¤¦¤·¤í»Ñ¤ò¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¤ª»Å»ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡ª¡×¤½¤ó¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¡¡¸¦½¤»ö¶È
³ô¼°²ñ¼Òmog¡§https://www.mog-career.co.jp/
¢£ SHE³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SHE³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤¬¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤òÈ¯´ø¤·¡¢ Ç®¶¸¤·¤ÆÀ¸¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¿ø¤¨¡¢ 2017Ç¯¤ËÁÏ¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¼çÍ×»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¡ØSHElikes(¥·ー¥é¥¤¥¯¥¹)¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ WEB¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äWEB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¥ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¥³ー¥Á¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¡¢ »Å»öµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë20ËüÌ¾°Ê¾å¤Ë¼õ¹Ö¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯¤è¤êÍýÁÛ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ä¿ÍÀ¸¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¥µー¥Ó¥¹¡ÖSHEmoney¡×¡¢2023Ç¯¤è¤êSHE¤Ç³Ø¤ó¤ÀÊý¤ÈÂ¨ÀïÎÏ¤òµá¤á¤ë´ë¶È¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ëÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡ÖSHE WORKS¡×¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
SHE³ô¼°²ñ¼Ò¡§https://she-inc.jp/