¡Ú¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¡ÛBALLOT ËÉ´¨¼êÂÞ¡¢¥¹¥Þ¥ÛÁàºîÀ¤È¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
2016Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏÀß°ÊÍè¡¢EC¤òÃæ¿´¤Ë¿ô¡¹¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡ÖBALLOT¡Ê¥Ð¥í¥Ã¥È¡Ë¡×¡£
³ô¼°²ñ¼ÒASTYONE¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÇ·Æ¬Íª»Ê¡¢°ÂÆ£æÆÂÀ¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¥È¥ì¥ó¥É¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡È¥Îー¥à¥³¥¢¡É¤ò¼´¤Ë¡¢Æü¾ï¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾¦ºà¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÍ×Ë¾¤ò¤â¤È¤Ë¡¢BALLOTËÉ´¨¼êÂÞ¤ÎÁÇºà¤ä»ÅÍÍ¤ò²þÎÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Þ¥ÛÁàºîÀ¤È¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉ´¨¼êÂÞ¤Ï¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤ÎÄÌ¶Ð¤ä³°½Ð»þ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢
¡Ö¼êÂÞ¤òÃå¤±¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È¥¹¥Þ¥Û¤¬Áàºî¤·¤Å¤é¤¤¡×
¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬¹ç¤ï¤º¡¢ºÙ¤«¤ÊÆ°¤¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È£±.
µìÁÇºà¢ª¥¿¥Ã¥ÁÂÐ±þ¥ì¥¶ー
¿·ÁÇºà¢ªÆ³ÅÅÀ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼êÂÞ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â¼êÂÞ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤¬¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¾¯¤Ê¤¤ÁàºîÀ¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È£².
µìÁÇºà¢ª¡Ê¥Ê¥¤¥í¥ó82%¡¿¥¹¥Ñ¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹18%¡Ë
¿·ÁÇºà¢ª¡Ê¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë86%¡¿¥¹¥Ñ¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹14%¡Ë
ÁÇºà¹½À®¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼ê¤ÎÆ°¤¤Ë¼«Á³¤Ë±è¤¦¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò¹â¤á¡¢ÃåÍÑ»þ¤Î¤â¤¿¤Ä¤¤ä¥º¥ì¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â²÷Å¬¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿ÃåÍÑ´¶¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
BALLOT¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÎÉ¤¤»È¤¤¿´ÃÏ¤Ø¤È²þÁ±¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅß¤Î³°½Ð¤äÄÌ¶Ð¥·ー¥ó¤Ë¡¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿BALLOTËÉ´¨¼êÂÞ¤ò¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÎÃæ¤Ë³Î¤«¤Ê°ã¤¤¤ò¡£"ÉáÄÌ"¤òÄ¶¤¨¤ëÆü¾ï¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É
BALLOT¤Ï¡¢¡Èµæ¶Ë¤ÎÉáÄÌ¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥Îー¥à¥³¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ ËèÆü»È¤¦¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ãå¿´ÃÏ¡¦ÂÑµ×À¡¦°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤²Á³Ê¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÉÊ¼Á¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼õ¾ÞÎò¡¦¼ÂÀÓ
¡ÚRakuten¡Û
³ÚÅ··î´ÖÍ¥ÎÉ¥·¥ç¥Ã¥×¼õ¾Þ¡¡ÄÌ»»6ÅÙ¼õ¾Þ ¡¡¢¨2019Ç¯~2025Ç¯ 8·î¸½ºß
³ÚÅ·¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥ó¥¹¼õ¾Þ¡Ê¥¤¥ó¥Êー¡¦²¼Ãå¡¦¥Ê¥¤¥È¥¦¥§¥¢¥¸¥ã¥ó¥ë¾Þ¡Ë¢¨2019Ç¯10·îÅÙ
¡ÚYahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Û
AREA AWARDS¡¡¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¥Æ¥´¥êー ÄÌ»»2ÅÙ¼õ¾Þ¡¡¢¨2000Ç¯~2025Ç¯ 8·î¸½ºß
¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø
³ô¼°²ñ¼ÒASTYONE¤Ç¤Ï¡¢BALLOT¡¿IGRESS¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¾Ò²ð¤Ë¸Â¤é¤º¡¢´ë²èµ»ö¡¦ÆÃ½¸¡¦Èæ³Ó¸¡¾Ú¡¦µ¨Àá¥Æー¥Þ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ç¤Î¤´¼èºà¡¦¤´·ÇºÜ¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
µ»öÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¾¦ÉÊÄó¶¡¡¦Âß¤·½Ð¤·¤Î¤Û¤«¡¢³«È¯¤ÎÇØ·Ê¤ä²þÁ±¤Î·Ð°Þ¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤«¤é¤´ÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ä¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸º¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂÎ¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿»ëÅÀ¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤ÎÁªÂò¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¡¢¼èºà¡¦À©ºî¤ÎÌÌ¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤´¶¨ÎÏ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
·ÇºÜ¡¦¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤Ï¡¢¸¡Æ¤ÃÊ³¬¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼ÒASTYONE
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§810-0073 Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÉñÄá3-7-15 ÉñÄá¥¸ー¥¨¥ë¥Ó¥ë4F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÇ·Æ¬ Íª»Ê
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ÂÆ£ æÆÂÀ
¸ø¼°HP¡§https://www.astyone.co.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³Æ¼ï¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇäµÚ¤ÓÍ¢½ÐÆþ¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä¶È¡ÊEC¡Ë¡¢³Æ¼ï¥³¥ó¥µ¥ë»ö¶È
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¼èºà¤Î¤´Ï¢Íí¡Û
¡Ê¹ÊóÃ´Åö¡§ÅÚ°æ¡Ë