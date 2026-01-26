1·î25Æü¤Ï¡Ö¿û¸ø³ØÀ¸Éþ¤ÎÆü¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î´ê¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅ¡¡¤ª´ê¤¤¤´¤È¤ò¥ê¥×¥é¥¤¤¹¤ë¤ÈÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¤ËÊôÇ¼¡¢¿Þ½ñ¥«ー¥É¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡ª¡¡～¼ÒÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡Ö¿û¸¶Æ»¿¿¸ø¡×～
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤È³Ø¤Ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë¿û¸ø³ØÀ¸Éþ³ô¼°²ñ¼Ò (ËÜ¼Ò¡§²¬»³»ÔËÌ¶è±Ø¸µÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Èøºê ÌÐ¡¡°Ê²¼¡§¥«¥ó¥³ー³ØÀ¸Éþ)¤Ï¡¢1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¡Ö¿û¸ø³ØÀ¸Éþ¤ÎÆü¡×¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢X¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥×¥é¥¤¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î´ê¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥×¥é¥¤¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ª´ê¤¤¤´¤È¤Ï¡¢¥«¥ó¥³ー³ØÀ¸Éþ¤¬ÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¤ØÂåÍý¤ÇÊôÇ¼¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃêÁª¤Ç10Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¥«¥ó¥³ー¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿Þ½ñ¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤ß¤ó¤Ê¤Î´ê¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë～2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡§
1¡¥¥«¥ó¥³ー³ØÀ¸Éþ¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/KANKO_official¡¡¡¡
2¡¥¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ª´ê¤¤¤´¤È¤ò¥ê¥×¥é¥¤¡Ê¥³¥á¥ó¥È¡Ë
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¡§https://x.com/KANKO_official/status/2015273482524016857
½¸¤Þ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Î¤ª´ê¤¤¤´¤È¤Ï¡¢¥«¥ó¥³ー³ØÀ¸Éþ¤¬ÂåÍý¤ÇÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¤ØÊôÇ¼¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡§
¹ç·×¤Ç10Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¥«¥ó¥³ー¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿Þ½ñ¥«ー¥É500±ßÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÁªÈ¯É½¡§
¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï2·î²¼½Ü¤´¤í¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¿û¸ø³ØÀ¸Éþ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÄó¶¡¤Ç¤¹¡£ ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¿û¸ø³ØÀ¸Éþ³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»öÌ³¶É¡Êinfo-campaign@kanko-gakuseifuku.co.jp¡Ë¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿û¸ø³ØÀ¸Éþ¤Î¼ÒÌ¾¤ÎÍ³Íè
¥«¥ó¥³ー¡ÊKANKO¡Ë¤Ï¡¢³ØÌä¤Î¿ÀÍÍ¤Ç¤¢¤ë¿û¸¶Æ»¿¿¸ø¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¡Ö¿û¸ø¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¯¼£¤ÎÆ»¤ò»Ö¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿Æ»¿¿¸ø¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤âÌ´¤äÌÜÉ¸¤Ø¤Î¶¯¤¤¿®Ç°¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£1·î25Æü¤Ï¡Ö¿û¸ø³ØÀ¸Éþ¤ÎÆü¡×
Æ»¿¿¸ø¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æü¡¢ÂÀºËÉÜ¤Ëº¸Á«¤µ¤ì¤¿Æü¡¢¤½¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬25Æü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ëè·î25Æü¤Ï³ÆÃÏ¤ÎÅ·ËþµÜ¤Ç±ïÆü¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â1·î25Æü¤Ï¡Ö½éÅ·¿À¡×¤È¤·¤ÆÆÃ¤ËÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½éÅ·¿À¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢¼õ¸³¹ç³Êµ§´ê¤Ë»²ÇÒ¤µ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤Ê½éÅ·¿À¤ÎÆü¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥«¥ó¥³ー³ØÀ¸Éþ¤Ç¤Ï1·î25Æü¤ò¡Ö¿û¸ø³ØÀ¸Éþ¤ÎÆü¡×¤ÈÀ©Äê¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¶ÈÀ®½¢¤È·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤òµ§¤ëÆü¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö～Èô¤ÓÇß¤Ë´ê¤¤¤ò¤³¤á¤Æ～¤ª´ê¤¤Çß¥Üー¥É¡×
¥«¥ó¥³ー³ØÀ¸Éþ¤Ï¡¢2013Ç¯¤è¤ê¡Ö¿û¸ø³ØÀ¸Éþ¤ÎÆü¡×À©Äê¤òµÇ°¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡Ö～Èô¤ÓÇß¤Ë´ê¤¤¤ò¤³¤á¤Æ～¡¡¤ª´ê¤¤Çß¥Üー¥É¡×¤Î¼Â»Ü¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤ÎÀ©ÉþÈÎÇäÅ¹¤ä³Ø¹»¤Ê¤É¤Ç¡¢Çß¥«ー¥É¤òÇÛÉÛ¤·¡¢¤ª´ê¤¤»ö¤ò¤´µºÜ¤¤¤¿¤À¤ÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¤ØÊôÇ¼¤¹¤ë³èÆ°¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯¡¢¿ôËüËç¤ÎÇß¥«ー¥É¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢2·î¡¢3·î¡¢4·î¤ËÊ¬¤±¤ÆÊôÇ¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿û¸ø³ØÀ¸Éþ³ô¼°²ñ¼Ò
1854Ç¯¡Ê°ÂÀ¯¸µÇ¯¡ËÁÏ¶È¡£³Ø¹»À©Éþ¡¦ÂÎÁàÉþ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È³ØÀ¸À¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥¹¥¯ー¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kanko-gakuseifuku.co.jp/