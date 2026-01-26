¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑµ¡Ç½ÉÕ¤Î¹¹Ô¼Ô¸þ¤±¡¡¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¥é¥Ù¥ë°õ»ú¥µー¥Ó¥¹¤Î³«»Ï
¡¡¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤·¤ÆÁ´¹ñºÇÂç¤Î1,042¥Û¥Æ¥ë¡¦141,563¼¼(·úÃÛ¡¦Àß·×Ãæ¡¦³¤³°¡¢¥¢¥ÑÄ¾»²²è¥Û¥Æ¥ë¤ò´Þ¤à)¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä3-2-3¡¢¼ÒÄ¹:¸µÃ« ÉçÈþ»Ò)¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤Ë»î¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØ³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¸þ¤±¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¥é¥Ù¥ë°õ»ú¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È¡ÒÏ»ËÜÌÚ±ØÅì¡Ó¡¢¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡Ò»¥ËÚÂçÄÌ±ØÁ°À¾¡Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
¡¡Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ÎÁý²ÃÅù¤ò¼õ¤±¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¡¢¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ´ÊÃ±¤Ë¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÈ¯Á÷¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¸þ¤±¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¥é¥Ù¥ë°õ»ú¥µー¥Ó¥¹¤Î»î¹Ô¤ò¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«»Ï¡ÊÃí1¡Ë¤·¡¢Äó·È¥Û¥Æ¥ë¿ô¤ò½ç¼¡³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë³°¹ñ¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¤¥º¤äÁ÷¤êÀè¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¡¢±¿ÄÂ¤¬¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¯¡¢¥Û¥Æ¥ë¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ç¤Î¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¥µ¥¤¥º·×Â¬¤ä±¿ÄÂ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÈ¯Á÷¿ôÁý²Ã¤ËÈ¼¤¦»öÌ³ÉéÃ´¤ÎÁý²Ã¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃí1¡Ë ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Î2024Ç¯9·î9Æü¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¥é¥¯¥é¥¯´ÊÃ±¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯È¯Á÷¡ª¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎ¹¤ò¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¡ª～Î¹¹Ô¼Ô¸þ¤±¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¥é¥Ù¥ë°õ»ú¥µー¥Ó¥¹¤Î»î¹Ô³«»Ï～ (japanpost.jp)¡×(https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2024/00_honsha/0909_01_01.pdf)
¢£¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡¡ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤ÇÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÀ¸À®¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÀßÃÖ¤·¤¿ÀìÍÑ¥×¥ê¥ó¥¿¤«¤é¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¥é¥Ù¥ë¤ò°õ»ú¤¹¤ë½¾Íè¤Îµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡ÊÃí2¡Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥º·×Â¬¤äÎ¹¹Ô¼Ô¤È¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Ö¤Ç¤Î±¿ÄÂ·èºÑ¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ê¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÈ¯Á÷¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¤òÈ¯Á÷¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯1¸Ä¤Ë¤Ä¤¡¢´ðËÜ±¿ÄÂ¤«¤é180±ß¤ò³ä¤ê°ú¤¤Þ¤¹¡ÊÃí3¡Ë¡£¤ªÆÀ¤«¤Ä¼ê·Ú¤Ë¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤â¤Î¤Ê¤É¤ò¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¤ÇÇÛÁ÷¤Ç¤¡¢½Å¤¤²ÙÊª¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È¡ÒÏ»ËÜÌÚ±ØÅì¡Ó¡¢¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡Ò»¥ËÚÂçÄÌ±ØÁ°À¾¡Ó¤Ç³«»Ï¤·¡¢½ç¼¡³ÈÂç¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃí2¡Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ²ÄÇ½¼êÃÊ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡ ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Þ¤¿¤Ï¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É
¡ÊÃí3¡Ë ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢»ý¹þ³ä°ú¡¢Æ±°ì¤¢¤ÆÀè³ä°úµÚ¤ÓÊ£¿ô¸Ä¸ý³ä°ú¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë
¡¡¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È¡ÒÏ»ËÜÌÚ±ØÅì¡Ó
¡¡¢©106-0032ÅìµþÅÔÅìµþ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ3ÃúÌÜ18-6
¡¡¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡Ò»¥ËÚÂçÄÌ±ØÁ°À¾¡Ó
¡¡¢©060-0061¡¡ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî1¾òÀ¾9ÃúÌÜ1-5
¢£¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÆü
¡¡2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£¤´ÍøÍÑÊýË¡
¡Ê1¡Ë¥Û¥Æ¥ë¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤´°ÆÆâ»ñÎÁÆâ¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡ËÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤Ç²ÙÊªÈ¯Á÷¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÅÐÏ¿¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¥é¥Ù¥ë°õ»úÍÑ¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡ËÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÄó·È¥Û¥Æ¥ë¤ËÀßÃÖ¤·¤¿ÀìÍÑ¥×¥ê¥ó¥¿¤Î¥¹¥¥ã¥Ê¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¥é¥Ù¥ë¤ò°õ»ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ë°õ»ú¤µ¤ì¤¿¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¥é¥Ù¥ë¤È²ÙÊª¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢È¯Á÷¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨²¼ÀþÂÀ»úÉôÊ¬¤¬¿·¤¿¤Êµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¨ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢½¾Íè¤É¤ª¤ê¼ê½ñ¤¥é¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÈ¯Á÷¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¨¤¹¤Ç¤Ë¥é¥Ù¥ë°õ»ú¥µー¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ú¤Â³¤Æ±¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹
¡¡¡¡¤¬¡¢½ç¼¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¾¦ÉÊ
¸µÊ§¤¤¤È¤¹¤ë°ìÈÌ¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯
¡¡¢¨°ìÈÌ¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯°Ê³°¤Î³Æ¼ï¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê¥´¥ë¥Õ¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¥¹¥ー¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¶õ¹Á¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¡¢
¡¡¡¡½ÅÎÌ¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¥Á¥ë¥É¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¡Ë¤Ï¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¢¨ÆÃ¼ì¼è°·¥µー¥Ó¥¹¡Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦ËÜ¿Í¸ÂÄê¼õ¼è¡¦¤¢¤ÆÌ¾ÊÑ´¹¡¦Âå¶â°ú´¹¤Ê¤É¡Ë¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±
¡¡¡¡¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥¢¥Ñ¥°¥ëー¥×¡Û
¡¡¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤·¤ÆÁ´¹ñºÇÂç¤Î1,042¥Û¥Æ¥ë¡¦141,563¼¼(·úÃÛ¡¦Àß·×Ãæ¡¦³¤³°¡¢¥¢¥ÑÄ¾»²²è¥Û¥Æ¥ë¤ò´Þ¤à)¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2010Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡ÖSUMMIT5¡ÊÄº¾åÀïÎ¬¡Ë¡×¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢2022Ç¯4·î¤è¤ê¿·¤¿¤Ê5¥öÇ¯·×²è¡ÖAIM5～APA Innovative Movement¡×¤ò»ÏÆ°¡£¥¢¥Õ¥¿ー¥³¥í¥Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ëー¥º¤ÎÊÑ²½¤äDX²½¤ÎÇÈ¤òÂª¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñÆâ¤Ç°µÅÝÅª¤ÊNo.1 ¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§ー¥ó¤È ¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢2027Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤·¤Æ15Ëü¼¼Å¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
