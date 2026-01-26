¥«¥¯¥ä¥¹¡¢ÇÑ¿©ÍÑÌý²ó¼ý300t¤òÆÍÇË ¡ª¿·¤¿¤Ë°û¿©Å¹¸þ¤±¼õÃí¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥¯¥ä¥¹¥Ê¥Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Î²ó¼ý°ÍÍê¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¡¢¡Ø°û¿©Å¹¡ßSDG£ó¡Ù¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ø
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Ò¤È¤Þ¤¤¤ë¡Êµì¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¯¥ä¥¹¥°¥ëー¥×¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§Á°³ÀÆâÍÎ¹Ô¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¯¥ä¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£½ç°ì¡Ë¤Ï¡¢ÇÑ¿©ÍÑÌý²ó¼ý¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯6·î¤è¤ê¡¢¼óÅÔ·÷¡¦´ØÀ¾¡¦¶å½£¤Î±Ä¶È¥¨¥ê¥¢¤ÇÆ±¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢Â¿¤¯¤Î°û¿©Å¹ÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯9·îËö¤Ç¤ÎÎß·×²ó¼ýÎÌ¤Ï300¥È¥ó¤òÄ¶¤¨¡¢¤´°ÍÍê¸®¿ô¤Ï1,400¸®¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹
¡¦°û¿©Å¹¸þ¤±¼õÃí¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥¯¥ä¥¹¥Ê¥Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Î²ó¼ý°ÍÍê¼õÉÕ¤ò³«»Ï
2025Ç¯10·î¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÎÅÅÏÃ¤äÅ¹Æ¬¤Ç¤Î¼õÉÕ¤Ë²Ã¤¨¡¢°û¿©Å¹¸þ¤±¼õÃí¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ê¥Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤«¤é¤â²ó¼ý°ÍÍê¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü¡¹¤Î¾¦ÉÊÈ¯Ãí¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤´°ÍÍê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ë¤´ÍøÍÑ³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥«¥¯¥ä¥¹¥Ê¥Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Î²ó¼ý°ÍÍêÊýË¡¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢ä
¡¦°û¿©Å¹¤Ç·Ç¼¨¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ý¥¹¥¿ー¤òÀ©ºî
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¡Ø°û¿©Å¹¡ßSDGs¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´¥Þー¥¯¤òÀ©ºî¤·¡¢°û¿©Å¹¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËSDGs¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÑ¿©ÍÑÌý²ó¼ý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤SDGs³èÆ°¤ò¤´Äó°Æ¤·¡¢¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°û¿©Å¹ÍÍ¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÅù¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°û¿©Å¹¤¬¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëSDGs¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëºý»Ò¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢°û¿©Å¹¤¬Å¹Æâ¤Ç·Ç¼¨¤·¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤Ç¤¤ë¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¿·¤¿¤ËÀ©ºî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÈ¤²¤¿¤é¡¢Èô¤Ð¤½¤¦¡¡¥Ý¥¹¥¿ー
°û¿©Å¹¤¬¤Ç¤¤ëSDGs¾Ò²ð¡¡ºý»Ò
º£¸å¤È¤â¡¢°û¿©Å¹¡¦¤´²ÈÄí¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢¿È¶á¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤«¤é¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÇÑ¿©ÍÑÌý²ó¼ý¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡°û¿©Å¹¤ä¤´²ÈÄí¤«¤é½Ð¤ëÇÑ¿©ÍÑÌý¤ò¡¢Å¹Æ¬¤Þ¤¿¤ÏÇÛÃ£»þ¤Ë²ó¼ý¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ü¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤òÄÌ¤¸¤ÆSAF¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹Ò¶õÇ³ÎÁ¡ËÅù¤ØºÆ»ñ¸»²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¼«¼ÒÊªÎ®¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¾¦ÉÊÇÛÁ÷¤ÈÆ±»þ¤ËÇÑ¿©ÍÑÌý¤ò²ó¼ý¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÉ²Ã¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤òÈ¼¤ï¤º¤Ë¡¢»ñ¸»¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢ÇÑ¿©ÍÑÌý²ó¼ý¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
