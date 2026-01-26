¥¹¥êー¥·¥§¥¤¥¯¡¢DXÅ¸¼¨¡¦ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖIT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÂÎ¸³¥Õ¥§¥¢2026¡×¤Ë½ÐÅ¸
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥·¥§¥¤¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÅÄ Âó¿¿¡¢°Ê²¼¥¹¥êー¥·¥§¥¤¥¯¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖIT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÂÎ¸³¥Õ¥§¥¢2026¡×¤Ë¡¢Åý¹ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSecurify¡Ê¥»¥¥å¥ê¥Õ¥¡¥¤¡Ë¡×¤È¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Çー¥¿Ï¢·È¥Äー¥ë¡ÖReckoner¡Ê¥ì¥³¥Êー¡Ë¡×¤Î¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÅý¹ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSecurify¡×¤È¡¢SaaS¤«¤é¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹´Ä¶¤Î´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤òÏ¢·È¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Çー¥¿Ï¢·È¥Äー¥ë¡ÖReckoner¡×¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡
¢£ ¡ÖIT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÂÎ¸³¥Õ¥§¥¢2026¡× ³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§IT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÂÎ¸³¥Õ¥§¥¢2026
¼çºÅ¡§ºë¶Ì¸©DX¿ä¿Ê»Ù±ç¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
²ñ´ü¡§2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§11:00～16:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¹ñºÝ²ñµÄ¼¼¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èºùÌÚÄ®1ÃúÌÜ7－2 ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¥Ûー¥ë £´³¬¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¡¡
»²²ÃÊýË¡¡§°Ê²¼¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖIT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÂÎ¸³¥Õ¥§¥¢2026¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.saitamadx.com/solutiontaiken/
¡¡
³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Çー¥¿Ï¢·È¥Äー¥ë¡ÖReckoner¡Ê¥ì¥³¥Êー¡Ë¡×¤È¤Ï
¡ÖReckoner¡×¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤Î½¸Ìó¡¦²Ã¹©¡¦Ï¢·È¤ò¥Îー¥³ー¥É¤ÇÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·Ò¤²¤ë¤è¤¦¤Ê´ÊÃ±3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤Ç¡¢¤¹¤Ð¤ä¤¯¥é¥¯¤Ë¥Çー¥¿¤òÏ¢·È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾ì¼çÆ³¤Ç¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¡¢¥Çー¥¿¤ÎÌ±¼ç²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¤À¤«¤é½é´üÅê»ñ¤ä±¿ÍÑÉéÃ´¤âÂçÉýºï¸º¡£
kintone¡¢Salesforce¡¢Google BigQuery¡¢SmartHR¤Ê¤É¤ÎSaaS¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹´Ä¶¤Î´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É100¼ï°Ê¾å¤ÎÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤òÏ¢·È¤·¡¢¥Çー¥¿±¿ÍÑ¤Î¸úÎ¨²½¤È¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¹âÅÙ²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://reckoner.io/(https://reckoner.io/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_reckoner_saitamadx_solutiontaiken_20260126&utm_content=)
(https://reckoner.io/)
¢£Securify¡Ê¥»¥¥å¥ê¥Õ¥¡¥¤¡Ë ¤È¤Ï
¡ÖSecurify¡× ¤Ï¡¢IT»ñ»º¤ÎÃª²·¤·¤ÈÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤òÄÌ¤¸¤¿¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÅý¹ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://www.securify.jp/(https://www.securify.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_securify_saitamadx_solutiontaiken_20260126&utm_content=)
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥·¥§¥¤¥¯¡Û
¥¹¥êー¥·¥§¥¤¥¯¤Ï¡¢IT¥¤¥ó¥Õ¥éÎÎ°è¤Îµ»½ÑÎÏ¤Ë¶¯¤ß¤ò¤â¤Ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£2015Ç¯¤ÎÁÏ¶È¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëSRE¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡ÖSreake¡Ê¥¹¥êー¥¯¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢AWS / Google Cloud / Kubernetes ¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬µ»½ÑÀïÎ¬¤«¤éÀß·×¡¦³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿SREÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢2020Ç¯4·î¤Ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Çー¥¿Ï¢·È¥Äー¥ë¡ÖReckoner¡Ê¥ì¥³¥Êー¡Ë¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¬ÀÏ¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿³èÍÑ¤ò´Ê°×¤Ë¼Â¸½²ÄÇ½¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¸å¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÆÃ²½·¿¿Íºà¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡ÖRelance¡Ê¥ê¥é¥ó¥¹¡Ë¡×¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡ÖSecurify¡Ê¥»¥¥å¥ê¥Õ¥¡¥¤¡Ë¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¡¢DX»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½ÑÀïÎ¬Àß·×¤«¤é¥»¥¥å¥¢¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤Þ¤Ç¤ò°ì´ÓÄó¶¡²ÄÇ½¤ÊÂÎÀ©¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥·¥§¥¤¥¯
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µÈÅÄ Âó¿¿
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ8ÃúÌÜ21ÈÖ1¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»º¼®Î±ÉÍÎ¥µÜ¥Ó¥ë7F
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§SREÆÃ²½·¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡ÖSreake¡Ê¥¹¥êー¥¯¡Ë¡×±¿±Ä( https://sreake.com/ )
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡ÖSecurify¡Ê¥»¥¥å¥ê¥Õ¥¡¥¤¡Ë¡×³«È¯¡¦±¿±Ä ( https://www.securify.jp/ )
¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Çー¥¿Ï¢·È¥Äー¥ë¡ÖReckoner¡Ê¥ì¥³¥Êー¡Ë¡×³«È¯¡¦±¿±Ä ( https://reckoner.io/ )
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÁÈ¿¥ÆÃ²½·¿HR¥Ñー¥È¥Êー¡ÖRelance¡Ê¥ê¥é¥ó¥¹¡Ë¡×±¿±Ä ( https://relance.jp/ )
²ñ¼ÒHP ¡§https://3-shake.com/