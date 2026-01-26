¸½¾ì¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¿·»þÂå¤Î¥×¥ê¥º¥àÅÐ¾ì¡ª¥Þ¥·¥ó¥¬¥¤¥À¥ó¥¹ÍÑ¡Ö¼«Æ°ÄÉÈøÍÑ3D¥×¥ê¥º¥à KIRA640¡×¤ò2026Ç¯2·îÈ¯Çä
Â¬ÎÌ¡¦ÅÚÌÚ¡¦·úÃÛ´ØÏ¢µ¡´ï¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¾¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹Â¸ý Çî¸Ê¡Ë¤Ï¡¢·úÀß¸½¾ì¤äÅÚÌÚÂ¬ÎÌ¤Ë¤ª¤±¤ëºî¶È¸úÎ¨¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥Þ¥·¥ó¥¬¥¤¥À¥ó¥¹ÍÑ¥×¥ê¥º¥à¡ÖKIRA640¡Ê·¿¼°¡§KR-640¡Ë¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
KIRA640À½ÉÊ¾ÜºÙ¡§https://www.myzox.co.jp/data/products/article/1657
¡¦¸½¾ì¤Î²ÝÂê ― ¥í¥¹¥È¤Ë¤è¤ëºî¶ÈÃæÃÇ
¥Èー¥¿¥ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Þ¥·¥ó¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë·¡ºïºî¶È¤Ç¤Ï¡¢·úµ¡¤ÎÀû²ó¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¡¦ºî¶È°÷¤Î±ýÍè¤Ë¤è¤ê¡¢¥Èー¥¿¥ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Î¥ìー¥¶ー¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¬ÎÌµ¡¤ò¹â½ê¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼×ÃÇ¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤Î360¡ë¥×¥ê¥º¥à¤Ç¤Ï¹â½êÀßÃÖ»þ¤Ë¥ìー¥¶ー¤¬¥×¥ê¥º¥à¤Î¥¬¥é¥¹ÌÌ¤ËÆþ¼Í¤¹¤ë³ÑÅÙ¤¬±Ô¤¯¤Ê¤ê¡¢È¿¼ÍÎ¨¤¬Äã²¼¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÄÉÈø¤¬ÃæÃÇ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦KIRA640¤¬¤â¤¿¤é¤¹²ò·èºö
KIRA640¤Ï¡¢¿åÊ¿360¡ë¡¦¿âÄ¾280¡ë¤Î¹³Ñ¥×¥ê¥º¥àÇÛÃÖ¤òºÎÍÑ¡£
½¾Íè¡¢¸½¾ì¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿360¡ë¥×¥ê¥º¥à¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÂ¬ÎÌÍÑÅÓ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥×¥ê¥º¥à¤ò±þÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥·¥ó¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÀßÃÖ¾ò·ï¤ä»ë½àÈÏ°Ï¤ËÀ©Ìó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢KIRA640¤Ï¥Þ¥·¥ó¥¬¥¤¥À¥ó¥¹ÍÑÅÓ¤òÁ°Äó¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥×¥ê¥º¥à¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â½êÀßÃÖ¤Ç¤â¥¬¥é¥¹ÌÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ë½à¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ìー¥¶ー¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¹â¤¤°ÌÃÖ¤ËÂ¬ÎÌµ¡¤òÀßÃÖ
¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤äºî¶È°÷¤Ë¤è¤ë¼×ÃÇ¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤·¡¢¸½¾ì¤ò»ß¤á¤º¤Ëºî¶È¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»Ü¹©¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Èºî¶È°ÂÁ´À¤Î³ÎÊÝ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¦³«È¯ÇØ·Ê
½¾Íè¤ÎÃ±´ã¥×¥ê¥º¥à¤ËÈæ¤Ù¡¢360¡ë¥×¥ê¥º¥à¤Ï²è´üÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·úµ¡¤ÎÀû²ó¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¿Í¤Î±ýÍè¤Ë¤è¤ëÄÉÈø¥í¥¹¥È¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢2Ç¯´Ö¤Î³«È¯´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬KIRA640¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¸½¾ì¤ÇÄÉÈø¥í¥¹¥È¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ëÀß·×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÌ¾¡ÖKIRA¡×¤Ë¤Ï¡¢ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¸½¾ì¤Ç¤¤é¤Ã¤Èµ±¤¯Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦À½ÉÊ»ÅÍÍ¡ÊÈ´¿è¡Ë
·¿¼°¡¡¡¡¡¡¡¡¡§KR-640
¿åÊ¿»ë½à³Ñ¡¡¡§360¡ë
¿âÄ¾»ë½à³Ñ¡¡¡§280¡ë
¥×¥ê¥º¥à¹â¡¡¡§60mm
¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¡¡¡§-10mm
¼èÉÕ²ÄÇ½¥Í¥¸¡§5/8¥¤¥ó¥Á¥á¥¹¥Í¥¸
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§330,000±ß
KIRA640¤ÈHolfee3D¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°
KIRA640¤Ï¡¢´Ê°×3D¥Þ¥·¥ó¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡ÖHolfee3D¡×¡Ê¥Û¥ë¥Õ¥£ー¥¹¥êー¥Ç¥£ー¡¢³«È¯/À½Â¤/ÈÎÇä¡§ÆüËÜÀºµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Î¿ä¾©¥×¥ê¥º¥à¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖHolfee3D¡×¤Ï¡¢¥»¥ó¥µー¤ÎÇÛÀþ¤¬ÉÔÍ×¤Ç´ÊÃ±ÀßÃÖ¡¢¤½¤·¤Æ½é´üÀßÄê¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Ã»»þ´Ö¡ÊÌó30Ê¬¡Ë¤Ç¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥¹¥Æ¥àÀßÃÖ¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤¬ÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥Öー¥à¡¢¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¥Öー¥à¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¡¢¸½¾ì¤¬µá¤á¤ë²è´üÅª¤Ê¥Þ¥·¥ó¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
´Ê°×3D¥Þ¥·¥ó¥¬¥¤¥À¥ó¥¹ Holfee3D ¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¿Þ¡¡
³«È¯/À½Â¤/ÈÎÇä¡§ÆüËÜÀºµ¡³ô¼°²ñ¼Ò
À½ÉÊÌ¾¡§´Ê°×3D¥Þ¥·¥ó¥¬¥¤¥À¥ó¥¹ Holfee3D
¾Ü¤·¤¯¤ÏÆüËÜÀºµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Ê°×3D¥Þ¥·¥ó¥¬¥¤¥À¥ó¥¹ Holfee3D ÆÃÀß¥Úー¥¸(https://holfee3d.nippon-seiki.co.jp/)
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¦¥í¥´¤Ï¡¢ÆüËÜÀºµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¾¥Ã¥¯¥¹¤ÎKIRA640 Holfee3D¥»¥Ã¥È
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Holfee3D¤ËÂÐ±þ¤·¤¿KIRA640 Holfee3D¥»¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
KIRA640 Holfee3D¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢·úÀßµ¡³£¤Ë¥×¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ëºÝ¤ËÊØÍø¤Ê¥Ùー¥¹¡¢¥¯¥é¥ó¥×¡¢¥Ýー¥ë¤ò´Þ¤à¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢´ÊÃ±¤«¤Ä³Î¼Â¤Ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤ª¶á¤¯¤ÎÂ¬ÎÌµ¡ÂåÍýÅ¹¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤«¤Ê¤ë°ÌÃÖ¤Ç¤â³Î¼Â¤Ë»ë½à¤Ç¤¤ëKIRA640
¡Ú²ñ¼Ò¾ðÊó¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¾¥Ã¥¯¥¹
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô»³±Û401ÈÖÃÏ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹Â¸ý Çî¸Ê
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.myzox.co.jp/
