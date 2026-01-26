¡ÚBURBERRY¡Û¥í¥ó¥É¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤òÉÁ¤¤¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¸ø³«
(C) Courtesy of Burberry
¥Ðー¥Ð¥êー¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¥â¥Ç¥ë¤Î¥¸ー¥ó¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ª¡¦¥¿¥®¥¦¥ê¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢¸½Âå¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò2026Ç¯1·î21Æü(¥í¥ó¥É¥ó¸½ÃÏ»þ´Ö)¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤â¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ëÆó¿Í¤Ï¡¢¥Ðー¥Ð¥êー¤ÈÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢°¦¤¹¤ëÆó¿Í¤Î¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ë½É¤ë¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÇÈþ¤·¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Õ¥íー¥ê¥¹¥È¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥·¥çー¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤È¥¹¥Áー¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤Õ¤È¸½¤ì¤ë¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤â¿´²¹¤Þ¤ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë·úÃÛ¤äÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ðー¥Ð¥êー¤¬Ä¹Ç¯°é¤ó¤Ç¤¤¿¥í¥ó¥É¥ó¤È¤ÎÂÐÏÃ¡¢¤½¤·¤Æ¸½Âå¤Î¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Ë¸þ¤±¤Æ¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤¿¥®¥Õ¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ðー¥Ð¥êー¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ê¥®¥Õ¥È¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò³È½¼¡£¥Ðー¥Ð¥êー¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¹¥âー¥ë¥ì¥¶ー¥°¥Ã¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡¢¥Ë¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ðー¥Ð¥êー¤Î¥¹¥«ー¥Õ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ä¿·¤¿¤Ê¥Ï¥¦¥¹¥·¥ó¥Ü¥ë¤Î»É½«¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥»ー¥¿ー¤ä¥Ë¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Ó
¥Ðー¥Ð¥êー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
0066-33-812819
https://burberry.com