¥ß¥Ä¥â¥¢¡¢ÂåÉ½ÀÐÀîºÌ»Ò¤¬Forbes JAPAN¡ÖWomen In Tech 30 2026¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥Ä¥â¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÀÐÀîºÌ»Ò¡Ë¤Ï¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤ÎÀÐÀîºÌ»Ò¤¬¡¢Forbes JAPAN¤¬Áª½Ð¤¹¤ë¡ÖWomen In Tech 30 ¡×2026¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖWomen In Tech 30¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖWomen In Tech 30¡×¤Ï¡¢¡ÖForbes JAPAN¡×¤¬¡¢ÊÆForbes¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖThe World¡Çs Top 50 Women In Tech¡×¤ò¤â¤È¤ËÆüËÜÈÇ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£
¡ÖWomen In Tech 30¡×¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ³èÌö¤¹¤ë½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤ËÂè°ìÀþ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íºà¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¿Íºà30¿Í¤òÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜ´ë²è¤Ï¡¢Forbes JAPAN¤Î»æÌÌ¡Ê2026Ç¯3·î¹æ¡Ë¤Ë¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
ÀÐÀî¤Ï¡¢¸«ÀÑ¤â¤êÈæ³Ó¡¦¼õÈ¯Ãí¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥ß¥Ä¥â¥¢¡×¤ä¡¢¸½¾ì¸þ¤±¶ÈÌ³»Ù±çSaaS¡Ö¥×¥í¥ï¥ó¡×¡¢Ë¡¿Í¤ÎÄ´Ã£¡¦È¯Ãí¶ÈÌ³¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Á¥åー¡×¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤ä¶ÈÌ³¤ÎÈó¸úÎ¨¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤ÎÁª½Ð¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥Ä¥â¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é»º¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆüËÜ¤ÎGDP¤òÁý¤ä¤· ÌÀÆü¤¬¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë ¤È»×¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Ë¡×¤ÎÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡£Á´¹ñ10ËüÄ¶¤Î»ö¶È¼Ô¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢À¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é»º¶È¤ò»Ù¤¨»ö¶È¼Ô¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÊÑ³×¤È»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£2017Ç¯2·îÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¸«ÀÑ¤â¤êÈæ³Ó¤«¤é¼õÈ¯Ãí¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç´°·ë¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ß¥Ä¥â¥¢¡×¤ä¡¢¸½¾ì¶È³¦ÆÃ²½¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥óSaas¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥×¥í¥ï¥ó¡×¡¢Ë¡¿Í¤ÎÄ´Ã£¡¦È¯Ãí¶ÈÌ³¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Á¥åー¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¼çºÅ¤Î¡ÖÆüËÜ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Âç¾Þ2023¡×¤Ë¤Æ·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¡Ê¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¾Þ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¡£½µ´©ÅìÍÎ·ÐºÑ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ù¥ó¥Á¥ãー100¡×2023Ç¯ÈÇ¤ËÁª½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂåÉ½¤ÎÀÐÀîºÌ»Ò¤Ï¡¢Forbes JAPAN¼çºÅ¡ÖÆüËÜ¤Îµ¯¶È²È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×Top20¤Ë2024Ç¯ÅÙ¡¦2026Ç¯ÅÙ¤ÈÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥Ä¥â¥¢²ñ¼Ò³µÍ×¡§https://meetsmore.com/company
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸«ÀÑÈæ³Ó¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ß¥Ä¥â¥¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºÇÃ»1Ê¬¤Ç¡¢ºÇÂç5¼Ò¤Î¥×¥í¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬ÆÏ¤¡¢Èæ³Ó¤·¤Æ°ÍÍê¡¢·èºÑ¤Þ¤Ç¤¬´°·ë¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸«ÀÑ¤â¤êÈæ³Ó¡õÈ¯Ãí¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¦¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤ä°ú¤Ã±Û¤·¡¢¿åÆ»¹©»ö¤«¤é¼Ì¿¿»£±Æ¡¢Æ°²èÀ©ºî¤Þ¤Ç¡¢Ìó600¼ïÎà¤ÎÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥µー¥Ó¥¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢°ÍÍê¼Ô¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÊ£¿ô¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤òÈæ³Ó¡¦¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ÍÍê¼Ô¤È»ö¶È¼Ô¤¬¥Á¥ã¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥µー¥Ó¥¹¾å¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸«ÀÑ¤â¤êÈæ³Ó¤«¤é°ÍÍê¡¢·èºÑ¤Þ¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤è¤ëÍê¤ß»ö¤ò¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Ç²ò·è¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ß¥Ä¥â¥¢¡×¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://meetsmore.com/
¸½¾ì¶È³¦ÆÃ²½¤Î¶ÈÌ³²þÁ±¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ö¥×¥í¥ï¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¸»ºÀ¸þ¾å¡¦Çä¾å¥¢¥Ã¥×¡¦¸ÜµÒËþÂÅÙ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢Ã»´ü¹©»ö¤ä¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¦ÀßÈ÷¹©»ö¤Ê¤É¸½¾ì»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Î¶ÈÌ³»Ù±ç¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£¸«ÀÑ¤â¤êºîÀ®¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¸ÜµÒ´ÉÍý¡¢±Ä¶È»Ù±ç¡¢ÆüÊó¡¦¹©»ö½ñÎà¤ÎºîÀ®¤äÊ¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤ÎºîÀ®¡¢¼ý»Ù´ÉÍý¤Þ¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ö¶È¼Ô¤Î¶ÈÌ³¤ò¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥×¥í¥ï¥ó¡×¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://pro-one-cloud.com/