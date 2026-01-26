¡Önano tech 2026¡×¤Ë¤Æ¼¡À¤Âå¥»¥ë¥íー¥¹ºàÎÁ¤òÅ¸¼¨¡ª
Âè°ì¹©¶ÈÀ½Ìô¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»ÔÆî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³Ï©Ä¾µ®¡Ë¤Ï¡¢1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Önano tech 2026¡ÊÂè25²ó ¹ñºÝ¥Ê¥Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÁí¹çÅ¸¡¦µ»½Ñ²ñµÄ¡Ë¡× ¤Î ¥Ê¥Î¥»¥ë¥íー¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Öー¥¹¡Ê¾®´ÖÈÖ¹æ¡§1W-C29¡Ë ¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¥»¥ë¥íー¥¹¥Ê¥Î¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¡ÊCNF¡ËÀ½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¤½¤Î±þÍÑ»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ê¥Î¥»¥ë¥íー¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¿Í¤ò¥Ä¥¯¥ëNCJ ～¼ã¼ê¡ß¾å»Ê¤Ç¸ì¤ë ¿Íºà°éÀ®¡ßµ»½ÑÉáµÚ¤ÎÌ¤Íè～¡×¤Ë¡¢Åö¼Ò¸¦µæ°÷ óîÆ£²ÃÆà»Ò¤¬¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥Å¸¼¨²ñÌ¾¡¡¡¡
nano tech 2026¡ÊÂè25²ó ¹ñºÝ¥Ê¥Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÁí¹çÅ¸¡¦µ»½Ñ²ñµÄ¡Ë
https://www.nanotechexpo.jp/
2¡¥´ü¡¡¡¡´Ö¡¡¡¡
2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë～1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～17:00
3¡¥¾ì¡¡¡¡½ê¡¡¡¡
Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È À¾1¡¦3¥Ûー¥ë & ²ñµÄÅï¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ3ÃúÌÜ11-1¡Ë
4¡¥¾®´ÖÈÖ¹æ¡¡¡¡
1W-C29¡¡¥Ê¥Î¥»¥ë¥íー¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊNCJ¡Ë¥Öー¥¹Æâ¡¡
5¡¥½ÐÅ¸ÆâÍÆ
1¡ËÅ¸¼¨ÆâÍÆ
TEMPO»À²½µ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¥»¥ë¥íー¥¹ºàÎÁ¤Î¤´¾Ò²ð―¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹ÍÑÅÓ¤Ø¤Î±þÍÑ¤È¼¡À¤Âå¥Ñ¥ë¥×ºàÎÁ¤Ø¤ÎÅ¸³«―
¡¦¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹ÍÑ¥Ð¥¤¥ó¥Àー¤È¤·¤Æ¤ÎCNF¡Ö¥ì¥ª¥¯¥ê¥¹¥¿¡×
¡¦TEMPO»À²½µ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿¡ÖÇ®²ÄÁº¥Ñ¥ë¥×¡×¡ÖÆñÇ³¥Ñ¥ë¥×¡×
2¡Ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡ãÌµÎÁ¡¦¿½¤·¹þ¤ßÉÔÍ×¡ä
Æü¡¡»þ¡§1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë14:30～15:15
²ñ¡¡¾ì¡§¥·ー¥º&¥Ëー¥º¥»¥ß¥ÊーA¡ÊÀ¾1¥Ûー¥ë¡Ë
¥Æー¥Þ¡§¡Ö¥Ê¥Î¥»¥ë¥íー¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¿Í¤ò¥Ä¥¯¥ëNCJ¡×～¼ã¼ê¡ß¾å»Ê¤Ç¸ì¤ë ¿Íºà°éÀ®¡ßµ»½ÑÉáµÚ¤ÎÌ¤Íè～
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/nanotech_mems/seminar_details/YZ99JvCxwSs
Åö¼Ò¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡§µþÅÔÃæ±û¸¦µæ½ê ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¸¦µæÉô ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëºàÎÁ¥°¥ëー¥×¡¡óîÆ£ ²ÃÆà»Ò
Âè°ì¹©¶ÈÀ½Ìô¡¡óîÆ£ ²ÃÆà»Ò
Æâ¡¡ÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§NCJ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¿Íºà°éÀ®¡¦µ»½ÑÉáµÚ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾Ò²ð¤Ë²Ã¤¨¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¤è¤ë³Ø¤Ó¤äÀ®²Ì¤ò¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¥Ê¥Î¥»¥ë¥íー¥¹³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤ä¸¦µæ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ÂÌ³Åª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Âè°ì¹©¶ÈÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò ´ÉÍýËÜÉô ÀïÎ¬Åý³çÉô ¹ÊóIRÉô
TEL.075-276-3027 E-mail: d-kouhou@dks-web.co.jp
¢©601-8002¡¡µþÅÔ»ÔÆî¶èÅì¶å¾ò¾åÅÂÅÄÄ®48ÈÖÃÏ2