¡Ö¿áÁÕ³Ú¤ÎÉã¡×½©»³µªÉ×»á¡¦¤ªÊÌ¤ì¥³¥ó¥µー¥È¤ò³«ºÅ¡£¿áÁÕ³Ú¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤¿°ÎÂç¤Ê»ØÆ³¼Ô¤ÎÊâ¤ß¤ò¡¢²»³Ú¤ÇÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°
Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤Î¿áÁÕ³Ú³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿½©»³µªÉ×»á¡Ê¿áÁÕ³Ú»Ø´ø¼Ô¡¢¶µ°é¼Ô¡Ë¤¬¡¢¿áÁÕ³ÚÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂ¿Âç¤Ê¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢2025Ç¯12·î9Æü¤ËÀÂµî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»á¤Ï¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ê¿áÁÕ³Ú¶µ°é¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤®¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¾ðÇ®¤ÏÆüËÜ¤òÄ¶¤¨¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î»ØÆ³¼Ô¡¢±éÁÕ²È¤ò°éÀ®¤·ÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢º£Æü¤Î¿áÁÕ³ÚÊ¸²½¤ÎÁÃ¤È¤·¤Æ¡¢º£¤â³ÆÃÏ¤ÇÀ¸¤Â³¤±¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íè¤¿¤ë2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Æ±»á¤æ¤«¤ê¤ÎÂçµÜ¤ÎÃÏ¤Ë¡¢Í»Ö¡¦¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤¬½¸¤¤¡¢¤½¤Î²»¿§¤Ç¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¡¢²»³Ú¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤ÎÊâ¤ß¤òËÂ¤°¡Ö¤ªÊÌ¤ì¥³¥ó¥µー¥È¡×¤òRaiBoC Hall¡Ê»ÔÌ±²ñ´Û¤ª¤ª¤ß¤ä¡Ë¤Ç³«ºÅ¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
½©»³ µªÉ×¡Ê¤¢¤¤ä¤Þ¤È¤·¤ª¡Ë»á¡¡¼ç¤ÊÌò¿¦¡¦¾Î¹æ
(¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¡ËÆüËÜ¿áÁÕ³Ú»ØÆ³¼Ô¶¨²ñ½ª¿ÈÌ¾ÍÀ²ñÄ¹
ºë¶Ì¸©¿áÁÕ³ÚÏ¢ÌÁÌ¾ÍÀ²ñÄ¹
¥¢¥¸¥¢¡¦ÂÀÊ¿ÍÎ¿áÁÕ³Ú»ØÆ³¼Ô¶¨²ñ¡ÊAPBDA¡ËÁ°¿¦ÂÔ¶øÌ¾ÍÀ²ñÄ¹
À¤³¦¿áÁÕ³Ú¶¨²ñ¡ÊWASBE¡ËÌ¾ÍÀ²ñ°÷
¥¢¥á¥ê¥«¿áÁÕ³Ú»ØÆ³¼Ô¶¨²ñ¡ÊABA¡ËÌ¾ÍÀ²ñ°÷
¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ËÁ´ÆüËÜ¿áÁÕ³ÚÏ¢ÌÁÌ¾ÍÀ²ñ°÷
ÆüËÜ¹âÅù³Ø¹»¿áÁÕ³ÚÏ¢ÌÁ¸ÜÌä
À¾´ØÅì¿áÁÕ³ÚÏ¢ÌÁ¸ÜÌä
ÉÍ¾¾»Ô²»³ÚÊ¸²½Ì¾ÍÀ¸ÜÌä
¥½¥Ëー¿áÁÕ³ÚÃÄÌ¾ÍÀ»Ø´ø¼Ô
ºå¿À¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¿áÁÕ³ÚÏ¢ÌÁÌ¾ÍÀ¸ÜÌä¡¦Ì¾ÍÀ»Ø´ø¼Ô
¤ª¤ª¤ß¤ä»ÔÌ±¿áÁÕ³ÚÃÄ½ª¿ÈÌ¾ÍÀ²»³Ú´ÆÆÄ
¥Õ¥¡¥ß¥êー¥¦¥¤¥ó¥ºÏÂ½ª¿ÈÌ¾ÍÀ²»³Ú´ÆÆÄ
ÂæÏÑ¥¦¥¤¥ó¥É¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡ÊçÊßÔ´ÉÜÛÔ¥¡Ë·Ý½ÑÁí´Æ
ÃæÉô³Ú´ïµ»½ÑÀìÌç³Ø¹»ÆÃÊÌ¹Ö»Õ
¡Ö¿áÁÕ³Ú¤ÎÉã¡×½©»³µªÉ×¡¦¤ªÊÌ¤ì¥³¥ó¥µー¥È
¢£¸ø±é³µÍ×
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û
https://www.gakufu.co.jp/pages/akiyama_toshio
¡ÚÆü»þ¡Û
2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)14:00³«±é(13:30³«¾ì)
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
¥ß¥¹¥¿ー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯/A.¥êー¥É¡¢¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¥ó¥À¥ó¥¹ ¥Ñー¥È£±/A.¥êー¥É¡¢T.A.M.(¥È¥·¥ª¡¦¥¢¥¥ä¥Þ¡¦¥Þー¥Á)/A.¥êー¥É¡¢±ßÉñ¶Ê¡Ö¼ãÌÚ¤ÎÇò³ò¡×/E.M.¥É¥ì¥¤¥¸¥ó¡¢Ä¹ºê¹ñÂÎ¹Ô¿Ê¶Ê/½©»³µªÉ×¡¢´Å¤»à¤èÍè¤¿¤ì/J.S¥Ð¥Ã¥Ï¡¡Â¾
¡Ú½Ð±é¡Û
»Ø´ø¡§ÀîËÜÅýæû¡¢ÉðÅÄ¹¸¡¢°ËÆ£¹¯±Ñ
±éÁÕ¡§Åìµþ¸óÀ®¥¦¥¤¥ó¥É¥ªー¥±¥¹¥È¥éÍ»Ö¡¢Åìµþ¿áÁÕ³ÚÃÄÍ»Ö¡¢¤ª¤ª¤ß¤ä»ÔÌ±¿áÁÕ³ÚÃÄ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥¦¥¤¥ó¥ºÏÂ¡¢¤ª¤ª¤ß¤ä»ÔÌ±¿áÁÕ³ÚÃÄ HIBIKI¡¢ÅÔÆâ²»³ÚÂç³Ø³ØÀ¸Í»Ö
¡Ú²ñ¾ì¡Û
RaiBoC Hall ¥ì¥¤¥Ü¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¡Ê»ÔÌ±²ñ´Û¤ª¤ª¤ß¤ä¡Ë7³¬Âç¥Ûー¥ë
ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èÂçÌçÄ®2ÃúÌÜ118¡ÊJRÂçµÜ±ØÅì¸ý¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬¡Ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
Á´ÀÊ¼«Í³ 1,000±ß¡Ê°ìÈÌ¤ÎÊý¤âÍè¾ì²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2548299
¡Ú¼çºÅ¡Û
¥í¥±¥Ã¥È¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú¸å±ç¡Û
(°ì¼Ò) Á´ÆüËÜ¿áÁÕ³ÚÏ¢ÌÁ¡¢(¸ø¼Ò)ÆüËÜ¿áÁÕ³Ú»ØÆ³¼Ô¶¨²ñ¡¢ºë¶Ì¸©¿áÁÕ³ÚÏ¢ÌÁ¡¢ÆüËÜ¹âÅù³Ø¹»¿áÁÕ³ÚÏ¢ÌÁ¡¢À¾´ØÅì¿áÁÕ³ÚÏ¢ÌÁ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¿áÁÕ³Ú»ØÆ³¼Ô¶¨²ñ(APBDA)
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥í¥±¥Ã¥È¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
info@rocketmusic.jp