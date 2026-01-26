BBIX¤È¥ª¥×¥Æー¥¸¡¢¼¡À¤Âå¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¶¨¶È¤ò³ÈÂç
BBIX³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§º´¡¹ÌÚ½¨¹¬¡¢°Ê²¼¡ÖBBIX¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥Æー¥¸¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¡§Ì¾ÉôÀµÉ§¡¢°Ê²¼¡Ö¥ª¥×¥Æー¥¸¡×¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯11·î¤ËÄù·ë¤·¤¿BBIX¤ª¤è¤ÓBBSakura Networks³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§ÀîÈªÍµ¹Ô¡¢°Ê²¼¡ÖBBSakura¡×¡Ë¤¬¶¦Æ±¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µー¥Ó¥¹¡ÖOpen Connectivity eXchange¡Ê°Ê²¼¡ÖOCX¡×¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨¶È·ÀÌó¤ËÂ³¤¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¶¨¶ÈÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¶¨¶ÈÈÏ°Ï³ÈÂç¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢BBIX¤Ï2026Ç¯2·î¤Ë¡Ö¥ª¥×¥Æー¥¸Á¾º¬ºê¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡ÊOC1¡Ë¡×¤Ë¡¢OCX¤ÎÀÜÂ³µòÅÀ¤ò³«Àß¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢OCX¤È¥ª¥×¥Æー¥¸¤ÎÊÄ°èÌÖ¤ÎÁê¸ßÀÜÂ³¥µー¥Ó¥¹¡ÖOPTAGE Connection¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¨¶È¤Î³µÍ×¡Û
£±¡¥¡ÖOC1¡×Æâ¤ËOCX¤ÎÀÜÂ³µòÅÀ¤ò³«Àß
¥ª¥×¥Æー¥¸¤¬±¿ÍÑ³«»Ï¤¹¤ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡ÖOC1¡×Æâ¤Ë¡¢OCX¤ÎÀÜÂ³µòÅÀ¤ò2026Ç¯2·î1Æü¤ËÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜµòÅÀ¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤Î¡Ö¿´ºØ¶¶POP¡×¤ËÂ³¤¡¢¥ª¥×¥Æー¥¸¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ2µòÅÀÌÜ¤ÎOCXÀÜÂ³µòÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ØÀ¾ºÇÂç¤ÎÄÌ¿®¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯½¸ÀÑÃÏ¤Ç¤¢¤ëÆ²Åç¡¦ÇßÅÄ¥¨¥ê¥¢¤«¤é3km·÷Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢2026Ç¯1·î29Æü¤Ë±¿ÍÑ³«»Ï¤¹¤ëºÇ¿·±Ô¤Î¡ÖOC1¡×¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¾éÄ¹À¤Î³ÎÊÝ¤È¿®ÍêÀ¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¡ÖOPTAGE Connection¡×¤ÎÄó¶¡³«»Ï
2026Ç¯3·î¤«¤é¡¢OCX¤Î¿·¤·¤¤¥ê¥½ー¥¹¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥×¥Æー¥¸¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥¤¥ó¡Ö¥¤ー¥µ¥Í¥Ã¥ÈVPN¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖIP-VPN¡×¤ÈOCXÌÖ¤òÁê¸ßÀÜÂ³¤¹¤ë¡ÖOPTAGE Connection¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎµòÅÀ¤«¤é¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Þ¤Ç¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Æ³Æþ¤Î¥¹¥Ôー¥É¥¢¥Ã¥×¤È±¿ÍÑÉé²Ù¤Î·Ú¸º¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
BBIX¡¢BBSakura¤ª¤è¤Ó¥ª¥×¥Æー¥¸¤Ï¡¢º£¸å¤â³Æ¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥Ëー¥º¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤«¤éÆüËÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ò¸£°ú¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Äó¶¡¥¤¥áー¥¸
¢£ ¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡¦¡ÖOpen Connectivity eXchange¡ÊOCX¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BBIX¤ÈBBSakura¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ä¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー´Ö¤òÊÄ°è¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É·¿¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ÀìÍÑ¥Ýー¥¿¥ë¤«¤é¿ô¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÀßÄêÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö¥ª¥×¥Æー¥¸Á¾º¬ºê¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡ÊOC1¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2026Ç¯1·î29Æü¤Ë±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤ÎÅÔ»Ô·¿¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡£
¹ñÆâ³°¤Î»ö¶È¼Ô¤È¤Î¹â¤¤ÀÜÂ³À¤òÍ¤¹¤ë¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö¥¤ー¥µ¥Í¥Ã¥ÈVPN¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¥×¥Æー¥¸¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¹â¿®Íê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥È¥³¥ë¥Õ¥êー¥ì¥¤¥äー£²(L2)¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤¹¡£²ÔÆ¯Î¨99.99¡ó°Ê¾å¤ÎÊÝ¾Ú¢¨¤È24»þ´Ö365Æü¤ÎËüÁ´¤Ê´Æ»ëÊÝ¼éÂÎÀ©¤Ç¼é¤é¤ì¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥Ú¥¢¥ì¥ó¥È¤ÊÄÌ¿®¤È°Â¿´¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¡§´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤ÎÂÓ°è³ÎÊÝ¥¿¥¤¥×
¡¦¡ÖIP-VPN¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¥×¥Æー¥¸¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¹â¿®Íê¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤Ë¤è¤ëÂ¿µ¡Ç½¤Ê¥ì¥¤¥äー3¡ÊL3¡Ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤¹¡£²ÔÆ¯Î¨99.99¡ó°Ê¾å¤òÊÝ¾Ú¢¨¤¹¤ë¹â¿®Íê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥Þ¥Íー¥¸¥ÉVPN¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÆ³Æþ¡¦´ÉÍý¤ËÈ¼¤¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¡§´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤ÎÂÓ°è³ÎÊÝ¥¿¥¤¥×
¢£BBIX²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§BBIX³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±ÑÊ¸¼ÒÌ¾¡§BBIX, Inc.¡Ë
URL¡§https://www.bbix.net
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1-7-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡¡º´¡¹ÌÚ½¨¹¬
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2003Ç¯6·î13Æü
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
³ô¼ç¡§¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò 100%
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÅÅµ¤ÄÌ¿®»ö¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¯ÅÅµ¤ÄÌ¿®»ö¶È¡¢ÅÅµ¤ÄÌ¿®ÀßÈ÷¤ÎÄÂÂß¡¦ÊÝ¼é¤ª¤è¤Ó´ÉÍý¤Î¼õÂ÷¡¢
¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Î¥Ïー¥É¥¦¥¨¥¢¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦ÊÝ¼é¤ª¤è¤Ó´ÉÍý¤Î¼õÂ÷
¢£BBSakura²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§BBSakura Networks³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±ÑÊ¸¼ÒÌ¾¡§BBSakura Networks, Inc.¡Ë
URL¡§https://www.bbsakura.net
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É7-20-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡¡ÀîÈªÍµ¹Ô
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2019Ç¯8·î1Æü
»ñËÜ¶â¡§2²¯±ß
³ô¼ç¡§BBIX³ô¼°²ñ¼Ò 51%¡¢¤µ¤¯¤é¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò 49%
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÅÅµ¤ÄÌ¿®»ö¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¯ÅÅµ¤ÄÌ¿®»ö¶È¡¢ÅÅµ¤ÄÌ¿®ÀßÈ÷¤ÎÄÂÂß¡¦ÊÝ¼é¤ª¤è¤Ó´ÉÍý¤Î¼õÂ÷¡¢
¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Î¥Ïー¥É¥¦¥¨¥¢¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦ÊÝ¼é¤ª¤è¤Ó´ÉÍý¤Î¼õÂ÷
¢£¥ª¥×¥Æー¥¸²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥Æー¥¸¡Ê±ÑÊ¸¼ÒÌ¾¡§OPTAGE Inc.¡Ë
URL¡§https://optage.co.jp/
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¾ë¸«2-1-5
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ì¾ÉôÀµÉ§
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1988Ç¯4·î2Æü
»ñËÜ¶â¡§330²¯±ß
³ô¼ç¡§´ØÀ¾ÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò 100%
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÅÅµ¤ÄÌ¿®»ö¶È¡¢ÍÀþ°ìÈÌÊüÁ÷»ö¶È¡¢¾®ÇäÅÅµ¤»ö¶È¡¢·ÙÈ÷¶È¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÅÅµ¤ÄÌ¿®¤Ê¤é¤Ó¤ËÊüÁ÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢±¿ÍÑ¡¢ÊÝ¼é¶ÈÌ³¤Î¼õÂ÷
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¦BBIX³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÃ´Åö
¡¡E-mail¡§pr@bbix.net
¡¦BBSakura Networks³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.bbsakura.net/ja/contact/business
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥Æー¥¸¡¡¹ÊóÃ´Åö
¡¡E-mail¡§press@optage.co.jp
¡ö¡§ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÒÌ¾¤ä¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ê¤É¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ö¡§ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¡¡¾å