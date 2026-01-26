¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥×¥ëー¥ó¶¨²ñ¡¢Gulfood¤è¤ê2026Ç¯¤ÎÅ¸¼¨¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¥¹¥¿ー¥È
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥×¥ëー¥ó¶¨²ñ¡ÊCPB¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼çÍ×¹ñºÝ¿©ÉÊÅ¸¼¨²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Ä¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥×¥ëー¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸¼¨¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤·¤Æ¡¢º£·î¸åÈ¾¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ¿©ÉÊ¸«ËÜ»Ô¡ÖGulfood¡×¤Ë¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÇ¯¼¡¿©ÉÊ¸«ËÜ»Ô¤Ç¤¢¤ëGulfood¤Ï¡¢2026Ç¯1·î26Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¿ôÀé¿Íµ¬ÌÏ¤Î¿©ÉÊ¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¥É¥Ð¥¤¡¦¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¡¦¥»¥ó¥¿ー¤È¥É¥Ð¥¤¡¦¥ïー¥ë¥É¡¦¥È¥ìー¥É¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Î2²ñ¾ì¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
CPB¤Ï¥É¥Ð¥¤¡¦¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¡¦¥»¥ó¥¿ーÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëUSA¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¤Æ¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥×¥ëー¥ó¤ÎÍ¥¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤ÈÈÆÍÑÀ¡¢±ÉÍÜ²Á¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤ÈÆÃÄ¹¤òÁÊµá¤¹¤Ù¤¯¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£CPB¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ô¡¹¤Î¥¢¥ïー¥É¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥×¥ëー¥óVR¡Ê¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡Ë¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤òÀßÃÖ¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ø¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¥×¥ëー¥ó²Ì¼ù±à¤ò½ä¤ë³×¿·Åª¤ÊË×Æþ·¿ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤¿¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥×¥ëー¥ó¤ÎºÏÇÝ¡¦¼ý³Ï¡¦´¥Áç¹©Äø¤Îµ¿»÷ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
CPB¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¹¥¿ー¡¦¥ê¥Ã¥È¥½¥ó-¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥ëー¥óÀ¸»º¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£°ìÎ³°ìÎ³¤Î¥×¥ëー¥ó¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿À¸»º¼Ô¤ÎÃÎ¸«¤È¡¢¸·³Ê¤ÊÇÀ¶È¡¦ÉÊ¼Á´ð½à¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥×¥ëー¥óVR¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥×¥ëー¥óÀ¸»º¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Èー¥êー¤ò¹ñºÝÅª¤Ê¥È¥ìー¥É¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤ëºÇÎÉ¤ÎÊýË¡¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤ÎVR¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï±Ñ¸ì¡¢ÆüËÜ¸ì¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ê¤ÉÂ¿¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢VR¥Öー¥¹¤ÎÃæ¤«¤éÀ¸»º¸½ÃÏ¤Øµ¿»÷Åª¤ËË¬Ìä¤·¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥×¥ëー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤è¤ê¿¼¤¯³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡×
CPB¤Ï2026Ç¯¤ÎÅ¸¼¨³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯3·î10Æü¤«¤é13Æü¤ËÆüËÜ¤ÎÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁÅ¸¼¨²ñ¡ÖFOODEX JAPAN 2026¡×¤Ë¤â½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÆ±·î24Æü¤«¤é26Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥Ûー¥Á¥ß¥ó»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖFood & Hotel Vietnam¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥×¥ëー¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¾¦ÉÊ²ÁÃÍ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¹¥¿ー»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖVRÂÎ¸³¤ò³Æ¹ñ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ØÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ûÂ¸¤Î¥È¥ìー¥É¥Ñー¥È¥Êー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒ¤ÈÄ¾ÀÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ëµ¡²ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥×¥ëー¥ó¤¬³§ÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤â¤¿¤é¤¹²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÏÈó¾ï½ÅÍ×¤«¤ÄÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Gulfood¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë2026Ç¯¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢FOODEX JAPAN 2026¤äFood & Hotel Vietnam¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×Å¸¼¨²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«Á³Í³Íè¡¦·ò¹¯»Ö¸þ¡¦¿¢ÊªÀ¸¶ÎÁ¤Ø¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼ûÍ×³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤òµá¤á¤ë´ë¶È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
·Ã¤Þ¤ì¤¿ºÏÇÝ´Ä¶¤È¸·³Ê¤Ê´ð½à¤Î¤â¤È¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥×¥ëー¥ó¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ç¶Ñ°ì¤Ê¥µ¥¤¥º¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¶¡µë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ï¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥ëー¥ó¤Î»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»Ô¾ì¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Gulfood³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤ÏUSA¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÆî¥Ûー¥ë7¡¿¥Öー¥¹ÈÖ¹æB-160¤Ë¤Æ³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄê¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¤ÎÌÌÃÌÍ½Ìó¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢info@californiaprunes.net¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥×¥ëー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤È¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï www.californiaprunes.net(https://californiaprunes.net/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥×¥ëー¥ó¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥×¥ëー¥ó¶¨²ñ¤Ï¡¢1980Ç¯¤Ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¿©ÉÊÇÀ¶È¾Ê¤Î¸¢¸Â¤Î¤â¤È¡¢À¸»º¼Ô¤È²Ã¹©¶È¼Ô¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦ºÇÂç¤ÎÀ¸»ºÃÏ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¥µ¥ó¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥Ð¥ìー¤Ë¹¤¬¤ë²Ì¼ù±à¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥ëー¥ó¤¬ºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¨²ñ¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢»º¥×¥ëー¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿°ìÀ¸³¶¤Î·ò¹¯¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¿©ÉÊ°ÂÁ´¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î¸·³Ê¤Ê´ð½à¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ºÏÇÝµ»½Ñ¤ÈÃÎ¸«¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£California Prunes. Prunes. For life(https://www.californiaprunes.net/).
