¡ØVOGUE JAPAN¡Ù3·î¹æ¡Ê1·î30ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¤Ë¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤¬ÅÐ¾ì¡ª¸½Âå¤Ç³èÌö¤¹¤ë½÷À¤òÂçÆÃ½¸
¡ØVOGUE JAPAN¡Ù3·î¹æ Photographed by Michael Bailey-Gates (C) 2026 Conde Nast Japan. All rights reserved.
¡¡À¤³¦¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØVOGUE¡Ù¤ÎÆüËÜÈÇ¡ØVOGUE JAPAN¡Ê¥ô¥©ー¥° ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡Ù3·î¹æ¤¬¡¢1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£·î¹æ¤Ï¡Ö»þÂå¤òÆ°¤«¤¹½÷À¤¿¤Á¡×¤¬¥Æー¥Þ¡£É½»æ¤Ë¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ä¸ÀÍÕ¤òÄÌ¤·¤Æ½÷À¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥§¥ß¥Ë¥Æ¥£¤ò»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤à¡¢¸½Âå¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê½÷ÀÁü¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÆÃ½¸¡Ö¥Ñ¥ïー¥¦ー¥Þ¥ó¤Î¥Ë¥åー¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥éー¥É¥ë¥Ã¥¯¤òº£µ¨¤é¤·¤¯ºÆ²ò¼á¤·¡¢¶¯¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤Ë¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÍ·¤Ó¿´¤òÅº¤¨¤¿¥ë¥Ã¥¯¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯½Õ²Æ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥ì¥Ýー¥È¡Ö¿·»þÂå¤Î¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÆÄêµÁ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÃËÀ¤ÎÁõ¤¤¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥¹ー¥Ä¤ä¥Æ¥¤¥éー¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢Æ¯¤¯½÷À¤¿¤Á¤ò¸ÝÉñ¤µ¤»¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ØÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÎ®¤ì¤ËÃíÌÜ¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤ÎÇØ·Ê¤È¡¢ºÇ¿·¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤òÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î½÷À¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ö½÷À¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¸½ºß¡×¤Ç¤Ï¡¢°¤ÉôÀéÅÐÀª¡Ê¥µ¥«¥¤¡Ë¤ä·ª¸¶¤¿¤ª¡Ê¥¿¥ª¡Ë¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤«¤é¡¢ÀÄÌÚÌÀ»Ò¡Ê¥¢¥¥³¥¢¥ª¥¡Ë¡¢´öº¸ÅÄÀé²Â¡Ê¥Á¥« ¥¥µ¥À¡Ë¡¢½®»³±ÍÈþ¡Ê¥Õ¥§¥Æ¥£¥³¡Ë¡¢ÌÚÂ¼Í³²Â¡Ê¥à¥Ã¥·¥ã¥ó¡Ë¤Ê¤É¤Î¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤Þ¤Ç¡¢Á´6¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í½÷À¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡£¡Ö¼Ò²ñ¤òÅ»¤¤¡¢ÉÁ¤¡¢¶Á¤«¤»¤ëÁÏ¤ê¼ê¤¿¤Á¡×¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¸½Âå¥¢ー¥È¥·ー¥ó¤òÃ´¤¦3¿Í¤Î½÷Àºî²È¡¢¾±»ÊÄ«Èþ¡¢ºÙ°æÈþÍµ¡¢²½á»Ò¤¬¸«¤Ä¤á¤ëÀ¤³¦¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ðー¥¹¥Èー¥êー¡§ARIANA GRANDE¡¡Ì´¤òÄÏ¤ó¤À¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿ー
21À¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ë²ÎÉ±¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤Ä¤Ä¡¢±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡Ù¤Ë½Ð±é¤·ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤â³ÎÎ©¤·¤¿¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Þ¤Ç¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤ï¤Ê¤¤¶¯¤µ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÁÄÊì¤äÊì¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡Ù¤Ç¥°¥ê¥ó¥ÀÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¹¥Æ¥é¡¦¥¢¥É¥éー¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Ìò¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÈÖ¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Þ¤¿Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢´î¤ó¤Ç¤ä¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢»þÀÞÎÞ¤òÞú¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÏÉ¬ÆÉ¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡§WOMEN DESIGNERS NOW¡¡½÷À¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¸½ºß
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë6¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í½÷À¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÁÏºî¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¡¢ºÇ¿·¤Î2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¶¦¤ËÁ´16¥Úー¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î½÷À¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÉ®Æ¬¤òÁö¤ë°¤ÉôÀéÅÐÀª¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¤¬Ãå¤ë¤«¡¢Ãå¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¥µ¥«¥¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤ÊÈ½ÃÇ´ð½à¡×¡¢·ª¸¶¤¿¤ª¤Ï¡Ö¥¿¥ª¤é¤·¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼«¤º¤È¶¯¤µ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³Ë¿´¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥âー¥É³¦¤Î¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦ÀÄÌÚÌÀ»Ò¡¢´öº¸ÅÄÀé²Â¡¢½®»³±ÍÈþ¡¢ÌÚÂ¼Í³²Â¤Î4¿Í¤Î½÷À¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢Èà½÷¤é¤¬¸«¿ø¤¨¤ëº£¤ÎÆüËÜ¤Î¾õ¶·¤ä¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¡¢¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿ºÂÃÌ²ñ¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡§VOGUE BEAUTY
½Õ²Æ¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÅìµþ¤ò¾þ¤ë¥á¥¤¥¯¡×¤Ç¤Ï¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥ó¥É¤È¥¹¥È¥êー¥È¤ÎÄ¬Î®¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢Åìµþ¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤ä¡¢¥®¥ã¥ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿¥á¥¤¥¯¤òÄó°Æ¡£¤Þ¤¿¡¢½Õ¤Î¿§ºÌ¤ò°ìÆ±¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¿·¿§¥«¥¿¥í¥°¡ÖÉ´²ÖåçÍð¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥«¥éー¥º¡×¤Ç¤Ïº£½ÕÃíÌÜ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤ò¿§ÀÚ¤ê¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾ÆÃ½¸¡Û
¡¦NATURAL WONDERS KENDALL & GIGI¡¡¥±¥ó¥À¥ë¤È¥¸¥¸¡¢Æó¿Í¤Îå«
¡¦A DAY IN THE LIFE¡¡Í£°ìÌµÆó¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡¢¥°¥¦¥£¥Í¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥È¥í¥¦¤ÎÆü¾ï
ºÇ¿·¹æ¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¡£
https://www.vogue.co.jp/article/2026-3(https://www.vogue.co.jp/article/2026-3)
¡ÚVOGUE¡Û
¡ØVOGUE¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁõ¤¤¡¢Êë¤é¤·¡¢¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢²¿¤ò¿©¤Ù¡¢Ä°¤¡¢´Ñ¤ë¤Î¤«¡£Ã¯¤¬»ä¤¿¤Á¤òÆ³¤¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«ーー¡ØVOGUE¡Ù¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ç¥Ê¥¹¥È¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÇÀ¤³¦¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡¢»×¹Í¤ò»É·ã¤·¡¢»þÂå¤Ë¶Á¤¡¢¾ï¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤òÆÏ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡ØVOGUE¡Ù¤Ï¼¡¤Ê¤ëÄ¬Î®¤ò¤«¤¿¤Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
