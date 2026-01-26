¥«¥Ã¥×¥ë¡¦É×ÉØ¥¢¥×¥ê¡ÖCOUPPLY¡×¡¢¥æー¥¶ー¿ô1Ëü¿ÍÆÍÇË¡ª
COUPPLY¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜºæ»Ô¡¢ÂåÉ½¡§Çò¿å ¹¯À¿¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î17Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿É×ÉØ¡¦¥«¥Ã¥×¥ë¸þ¤±¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡ØCOUPPLY¡Ê¥«¥Ã¥×¥êー¡Ë(https://coupply.co.jp/)¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÎß·×ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬10,000¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñÏÃ¤â¡¢Í½Äê¤â¡¢»×¤¤½Ð¤â¡¢¥¹¥Þー¥È¤Ë¶¦Í¡£É×ÉØ¡¦¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¥¢¥×¥ê
¡ØCOUPPLY¡Ù¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¡¦É×ÉØ´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò±ß³ê¤Ë¤·¡¢Æü¾ï¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤äÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Â¿µ¡Ç½¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¥¹¥±¥¸¥åー¥ë´ÉÍý¤äµÇ°Æü¤Î¶¦Í¡¢Æü¡¹¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¼«Á³¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤ëÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¸òºÝÃæ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤«¤éÉ×ÉØ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥êー¥¹¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¤ÇÎß·×ÅÐÏ¿¼Ô¿ô1Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï4,000ÁÈ¤Ë¶á¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¡¦É×ÉØ¤¬¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç·ÑÂ³Åª¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë20Âå～30Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÁê¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÆü¾ï¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Ãå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÁ´¹ñ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡¦É×ÉØ¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥×¥í¥À¥¯¥È¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î1Ëü¥æー¥¶ーÆÍÇË¤Ï¡¢Æü¡¹¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤È»Ù¤¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¿·Àß·×¡£
¿·¤·¤¯ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡Ö»×¤¤½Ðµ¡Ç½¡×¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤¼¤ó¤Ö»Ä¤½¤¦
COUPPLY¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÆü¡¹¤ò¤Þ¤ë¤´¤È»Ä¤»¤ë¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö»×¤¤½Ðµ¡Ç½¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¾Íè¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥¢¥×¥ê¤¬¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Î¶¦Í¤ò¼ç¼´¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢COUPPLY¤Î¡Ö»×¤¤½Ðµ¡Ç½¡×¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æüµ¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤½Ð¤òÊ¸¾Ï¤Ç¤âµÏ¿¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤¿¿·¤·¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤Þ¤Ç¤ò¡¢¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡¦Ê¸¾Ï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ì¤Ä¤ÎÎ®¤ì¤È¤·¤ÆµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»×¤¤½Ð¤ÏÆü¾ï¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó·Á¼°¤Ç°ìÍ÷¤Ç¤¡¢Æüµ¤ÎµÏ¿¤ä¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤ÎÄÉ²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£½ÐÍè»ö¤´¤È¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤È¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¡Ö¤¤¤Ä¡¦¤É¤ó¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤«¡×¤ò¼«Á³¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤êµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÈÆÃÊÌ¤Ê½ÐÍè»ö¤ò²£ÃÇÅª¤ËÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥ì¥ó¥Àー¤äµÇ°Æü¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î½ÐÍè»ö¤ä»×¤¤½Ð¤òÆü¾ïÅª¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ï°µ½Ì¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢»£±Æ»þ¤Î¾õÂÖ¤Ë¶á¤¤¤«¤¿¤Á¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²è¼Á¤ÎÎô²½¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
COUPPLY¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤ÎÊÝÂ¸¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸À¤ä»þ´Ö¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤½¤Î¤â¤Î¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸½ºß¡Ö»×¤¤½Ðµ¡Ç½¡×¤Ï¦Â¥Æ¥¹¥È´ü´ÖÃæ¤Î¤¿¤á¡¢100GB¤Þ¤Ç¤Î¥×¥é¥ó¤Î¤ßÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»×¤¤½Ðµ¡Ç½¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://coupply.co.jp/column/memory-page-manual)
COUPPLY¡Ê¥«¥Ã¥×¥êー¡Ë¤Î³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/158394/table/7_1_82cb4ca84ca1d16a0ad946e191396db3.jpg?v=202601261151 ]
±¿±Ä²ñ¼Ò¾ðÊó²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§COUPPLY¹çÆ±²ñ¼Ò
URL¡§https://coupply.co.jp/
ÂåÉ½¼Ô¡§Çò¿å¹¯À¿
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜºæ»ÔÀ¾¶è¾å£¶£°£¸-£²£·
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
COUPPLY¹çÆ±²ñ¼Ò Çò¿å
Email : contact@coupply.co.jp
¢¨Åö¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë²èÁü¡¦Æ°²è¡¦Ê¸¾Ï¤Ï¡¢Åö¥¢¥×¥ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤´¼«Í³¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤