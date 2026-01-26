¡Ú¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ÛForbes JAPAN ¡¿ ¡Ö¿Ê²½¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー·ÐºÑ¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¤¥äー2025¡×¡ÖWomen In Tech 30 2026¡×¤Î£³ÂçÆÃ½¸¡ª
¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹»ï Forbes JAPAN¡ÊÈ¯¹Ô¸µ¡§¥ê¥ó¥¯¥¿¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³ÑÅÄ Í¦ÂÀÏº¡Ë¤Î2026Ç¯5·î¹æ¤Ï¡¢3ÂçÆÃ½¸¤Ç¡¢¡Ö¿Ê²½¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー·ÐºÑ¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¤¥äー2025¡×¡ÖWomen In Tech 30 2026¡×ÆÃ½¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ»ï³µÍ×
º£¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥È¥ì¥ó¥É¤Î3¤Ä¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÆÃ½¸¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤äÆüËÜ¤Î´ð´´»º¶È¤È¤·¤Æ³°²ß³ÍÆÀ¤ÇÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¡£È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¿´ÅªÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¥Û¥Ã¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー20¤È¾Î¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー·ÐºÑ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¿·¤·¤¤¼çÌò¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥¨¥³¥Î¥ßー¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢·ÐºÑÀ¤È¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ÎÎ¾Î©¤ÇÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÃíÌÜ¡£¿·´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¤¥äー2025¡×¤ò³«ºÅ¡£ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¿·Ä¬Î®¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¡¢Å¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÎÎ°è¤Ç³èÌö¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¡×¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¡ÖWomen In Tech¡×ÆÃ½¸¡£2024Ç¯¤ËÂ³¤¯¡¢£²²óÌÜ¤È¤Ê¤ë´ë²è¤Ç¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¡×¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¨¤ëº£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤30¿Í¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥Üー¥É19¿Í¤Î¿äÁ¦¤Ë´ð¤Å¤¤Ê¤¬¤éÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£·î¤ÎÆÃ½¸
¡¦Âè°ìÆÃ½¸¡¡¡Ö20 HOT CREATORS ¿Ê²½¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー·ÐºÑ¡×
Forbes JAPAN¤¬½é¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÆÃ½¸¤Ç¤¢¤ë¡Ö20 HOT CREATORS ¿Ê²½¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー·ÐºÑ¡×¡£ÆüËÜ¤Î´ð´´»º¶È¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤Ï¡¢2033Ç¯¤Ë¤Ï³¤³°Çä¤ê¾å¤²³Û20Ãû±ßµ¬ÌÏ¤òÌÜ»Ø¤¹À®Ä¹ÎÎ°è¡£·ÐºÑ³¦¤«¤é¤â¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤ò´Þ¤à¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÎÎ°èÁ´ÂÎ¤¬À®Ä¹»Ô¾ì¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤é¤ì¡¢»ñ¶â¤ÎÎ®Æþ¤¬¿Ê¤à¡£¤½¤ó¤Ê»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢IP¤òµ¯ÅÀ¤Ë¿·¤¿¤Ê¼ûÍ×¤òÁÏ½Ð¤·»º¶È¤È¤·¤Æ¤Î¹¤¬¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊ¤äÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ë¤Ë¡¢¥·ー¥ó¤ò·ÁÀ®¤·¤Ê¤¬¤é»Ô¾ì¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯º£ÃíÌÜ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー20¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¦ÂèÆóÆÃ½¸¡¡¡ÖIMPACT THE NEW CHAPTER Vo.2¡×
¡Ö¿·¤¿¤ÊË¤«¤µ¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¿·¼çÌò¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥¨¥³¥Î¥ßー¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖIMPACT THE NEW CHAPTER Vo.2¡×¡£º£²ó¡¢¥Õ¥©ー¥«¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÀ®Ä¹¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤È¤é¤¨¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤À¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¡Ö£±Ç¯´Ö¤Î·Ð±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¤¥äー¡×¤È¤¤¤¦¿·´ë²è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶âÍ»¡¦»ñËÜ»Ô¾ì¡¢Âç´ë¶È¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢´±¡¢ÃÏ°è¤Ç³ÈÄ¥¤·¡¢¡Ö¿·¾Ï¡×¤òÊâ¤ß¤Ï¤¸¤á¤¿ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¿·Ä¬Î®¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¦Âè»°ÆÃ½¸¡¡¡ÖWomen In Tech 30 2026¡×
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÎÎ°è¤ÇÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë½÷À¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£30¿Í¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¡ÖWomen In Tech 30 2026¡×¡£¡ØForbes JAPAN¡Ù¤Ç¤Ï2024Ç¯¤«¤éÆ±´ë²è¤ò³«»Ï¤·¡¢26Ç¯¤Ï£²²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£19¿Í¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥Üー¥É¤«¤é¤Î¿äÁ¦¤ò¤â¤È¤ËÁª½Ð¤·¤¿30 ¿Í¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¡¢½÷À¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤¿¤Á¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤è¤¦¤Ê´ë²è¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë´ë²è¤À¡£Å¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤ÇÌöÆ°¤·¡¢¤½¤Î¼çÌò¤È¤â¸À¤¨¤ë³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë30¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Forbes JAPAN ÊÔ½¸Ä¹¡¡Æ£µÈ ²í½Õ¡¡¥³¥á¥ó¥È
¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥ÉÂç³ØÂ´¶È¼°¤Ç¥¹¥Ôー¥Á¤·¤¿¡ÖStay hungry. Stay foolish.¡Ê¥Ï¥ó¥°¥êー¤Ç¤¢¤ì¡£¶ò¤«¤Ç¤¢¤ì¡£¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¸»Î®¤Ï¡¢¥¸¥ç¥Ö¥º¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿ÅÁÀâ¤Î»¨»ï¡Ø¥Ûー¥ë¥¢ー¥¹¡¦¥«¥¿¥í¥°¡Ù¤ÎÈ¯¹Ô¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Á¥å¥¢ー¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥¹¥Á¥å¥¢ー¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Á°¤òºÇ¶áºÆ¤ÓÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢Åì¹Àµª¤µ¤ó¤È·ËÂç²ð¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ÇÂÐÃÌ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤âÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥¹¥Á¥å¥¢ー¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤ÎÂÐÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AI¿Ê²½¤ò¡Ö»×ÁÛ¡×¤ÎÌÌ¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Forbes JAPAN ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://forbesjapan.com/¡Ë
¥Õ¥©ー¥Ö¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡ØForbes¡Ù¤ÎÆüËÜÈÇ¤È¤·¤Æ2014Ç¯6·î¤Ë¿·ÁÏ´©¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤ÄÆÉ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¡¢¡ØForbes¡ÙUSÈÇ¡¢³Æ¹ñÈÇ¤Îµ»ö¤ò¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤È¶¦¤Ë¹½À®¡£Ëè¹æ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëµ»ö¤òÆ±ºÜ¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎWebÈÇforbesjapan.com¤Ç¤ÏForbes.com¤¬Æü¡¹ÇÛ¿®¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Êµ»ö¤ò¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡£ËÜ»ïµ»ö¡¢ÀìÌçÀ¤Î¤¢¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤È¹ç¤ï¤»¡¢ÆÉ¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
