¤»¤¤¤í¤Çº«ÉÛ¤È¼ò¤È¤È¤â¤Ë¾ø¤·¤¿ìÔÂô³¤Á¯Äê¿©¡Ö¥Õ¥¿¥Õ¥¿¡×¤¬°¦ÃÎ¡¦ÃÎÂ¿È¾Åç¤Î²´éÚ¾®²°¡Ø¥¦¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñー¥¯Ìî´Ö¡Ù¤Ç2026Ç¯1·î26Æü¤«¤éÄó¶¡³«»Ï
°¦ÃÎ¸©ÃÎÂ¿È¾Åç¤Ë¤¢¤ë¡Ø²´éÚ¾®²°¥¦¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñー¥¯Ìî´Ö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢³¤Á¯¤Î¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤¹¤ë¾ø¤·Äê¿©¡Ö¥Õ¥¿¥Õ¥¿¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²´éÚ¡¦¥¨¥Ó¡¦¥Û¥¿¥Æ¡¦Çò¤Ï¤Þ¤°¤ê¡¦¥³ー¥ó¤ò¡¢º«ÉÛ¤òÉß¤¤¤¿¤»¤¤¤í¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é¾ø¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇºà¤Î»Ý¤ß¤òÆ¨¤¬¤µ¤º¡¢¹á¤êË¤«¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤»¤¤¤í¤Î²¼ÃÊ¤Ë¤ÏÎÁÍý¼ò¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢º«ÉÛ¤Î¹á¤ê¤È¼ò¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡¢¥×¥ê¥×¥ê¤Ç¥¸¥åー¥·ー¤Ê¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥¿¥Õ¥¿¡×¤È¤Ï
¡È¾Æ¤¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¾ø¤·¡É¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢³¤¤Î¹¬¤Î¿·Äê¿©¡£
¡Ø¥Õ¥¿¥Õ¥¿¡Ù¤Ï¡¢²´éÚ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¨¥Ó¡¢¥Û¥¿¥Æ¡¢Çò¤Ï¤Þ¤°¤ê¡¢¥³ー¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê³¤Á¯¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤Ê¾ø¤·Äê¿©¤Ç¤¹¡£
º«ÉÛ¤È¼ò¤Î¹á¤ê¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤»¤¤¤í¤Ç¡¢ÁÇºà¤ÏÅòµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤¸¤Ã¤¯¤ê²ÐÆþ¤ì¡£
¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á¾å¤ë¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¤¤Î·Ã¤ß¤ò¸Þ´¶¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
―¤½¤ì¤¬¡¢¥Õ¥¿¥Õ¥¿¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¿¥Õ¥¿¡Ê1¿ÍÁ°¡Ë¼Ì¿¿¤Ï2¿ÍÁ°À¹¤ê
¡Ò¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ó
¡¡¥Õ¥¿¥Õ¥¿¡Ê¥»¥¤¥í¾ø¤·Äê¿©¡Ë
¡ÒÆâÍÆ¡Ó
¡¡²´éÚ¡¦¥¨¥Ó¡¦¥Û¥¿¥Æ¡¦Çò¤Ï¤Þ¤°¤ê¡¦ÌîºÚ3¼ï¡Ü¥«¥¥Õ¥é¥¤¡Ü¤ï¤«¤á¤´ÈÓ¡Ü¤ß¤½½Á¡Ü¾®È
¡Ò²Á³Ê¡Ó
¡¡4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÒÆÃÄ§¡Ó
¡¡¥»¥¤¥í¤ÏÎÁÍý¼ò¤Ç¼ò¾ø¤·¡£
¡¡º«ÉÛ¤Î¹á¤ê¤È¤ª¼ò¤Î¤«¤ò¤ê¤¬³¤Á¯Á´ÂÎ¤Ë°Ü¤ê¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¥¸¥åー¥·ー¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£
¡ÒÄÉ²ÃÃíÊ¸¡Ó
¡¡Ã±ÉÊ¥á¥Ë¥åー¤ÎÄÉ²ÃÃíÊ¸¤â²ÄÇ½¡Ê²´éÚ¤ÎÄÉ²Ã¡¢ÍÈ¤²Êª¤Ê¤É¡Ë¡£¾ÜºÙ¤ÏÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ò¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ó
¡¡¡¦¾ø¤¹¤³¤È¤Ç¿©ºà¤¬½Ì¤ß¤Ë¤¯¤¯¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é´Å¤ß¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¡¡¡¦º«ÉÛ¤È¼ò¤Î¹á¤ê¤¬Åòµ¤¤Ë¤Î¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¸Þ´¶¤ò»É·ã¡£
¡¡¡¦Äê¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ü¥ê¥åー¥à¤âËþÅÀ¡£Ê£¿ô¤Î³¤Á¯¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÒÈÎÇä³«»ÏÆü¡Ó
¡¡2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë～
¡¡¢¨½ªÎ»Æü¤ÏÌ¤Äê¡Ê»ÅÆþ¤ì¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¤ªÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¤´°ÆÆâ¡Ë
¡¡¢¨¤ªÀÊ¤Ï¶õ¤¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¶õ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð2³¬ÀÊ¡¿¶õ¤¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð1³¬ÀÊ¤Ø¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://www.hotpepper.jp/strJ001268956/
Å¹ÊÞ¾ðÊó
¥¦¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñー¥¯Ìî´Ö
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©ÃÎÂ¿·´ÈþÉÍÄ®¾®Ìî±ºÆó¥Ä²ö´Ö35-4
ÅÅÏÃ¡§080-3610-8084
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü11:00～18:00¡¡µÙÆü11:00～21:00
ÄêµÙÆü¡§²ÐÍËÄêµÙ
Í½ÌóÊýË¡¡§https://www.hotpepper.jp/strJ001268956/
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÈþÉÍ¥¤¥ó¥¿ー¤è¤ê¼Ö¤Ç15Ê¬