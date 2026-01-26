¡Ú¼ø¶È¤Ç¤Ï³Ø¤Ù¤Ê¤¤¡Ö¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¡×¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¡Û
¥×¥é¥â¥Ç¥ë¹©¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSachi¥×¥é¥â¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Á¥¯¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦É²¸©¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼¾åÇî»Ê¡Ë¤Ï1·î22Æü(ÌÚ)¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÁ´¾®³Ø¹»¡Ê26¹»¡Ë¤Ø¶âÍ»¶µ°é½ñ¡Ø¤ª¶â¤ÎÂçËÁ¸±¡Ù¤ò´óÂ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ´óÂ£¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¦¤Á¤«¤é¡¢³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤À¤±¤Ç¤Ï³Ø¤Ó¤Ë¤¯¤¤¡È¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¡É¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾Íè¤òÀ¸¤È´¤¯ÎÏ¤È¤·¤Æ¤Î¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ´óÂ£¤ÎÇØ·Ê¡§¡Ö¤ª¶â¤ÎÏÃ¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¡×
¶áÇ¯¡¢¡Ö¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¡×¤¬¿ÍÀ¸¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®³Ø¹»¶µ°é¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Öµ¡²ñ¤¬¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Á¥¯¥ëÂåÉ½¤ÎÂ¼¾å¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤¯¤³¤È¡×¡Ö²Ô¤°¤³¤È¡×¡Ö¤ª¶â¤ò¼é¤ë¤³¤È¡×¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤«¤éÆÍÁ³µá¤á¤é¤ì¤ëÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Ë¤ª¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø¤ª¶â¤ÎÂçËÁ¸±¡Ù¤ò¡¢ÃÏ¸µ¡¦À¶¿å¾®³Ø¹»¤Ø´óÂ£¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¡Ø¤ª¶â¤ÎÂçËÁ¸±¡Ù¤È¤Ï
¡Ø¤ª¶â¤ÎÂçËÁ¸±¡Ù¤Ï¡¢¤ª¶â¤ÎÌò³ä¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤Î°ÕÌ£¡¢Ãù¤á¤ë¡¦»È¤¦¡¦Áý¤ä¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¡¢Êª¸ì·Á¼°¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤¿»ùÆ¸¸þ¤±½ñÀÒ¤Ç¤¹¡£
Æñ¤·¤¤ÀìÌçÍÑ¸ì¤ò»È¤ï¤º¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¡Ö¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¡×¤ò»ý¤Æ¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÍ»¶µ°é¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
¢£ ÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Á¥¯¥ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¡¦³¤³°¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿´ë¶È¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î´óÂ£¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Ç°é¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ë¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¿È¤Ë¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡ØÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸å²ù¤¹¤ë¿Í¤ò¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤·¤¿¤¤¡£
¤³¤ÎËÜ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¡É¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Á¥¯¥ë ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Â¼¾åÇî»Ê
¢£ º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Á¥¯¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ösachi¥×¥é¥â¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡¦ÌÏ·¿¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹©¶ñ¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÎ¼±¤ä¹Í¤¨Êý¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°³èÆ°¤Ë¤â¡¢º£¸å·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Á¥¯¥ë
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§Sachi¥×¥é¥â
½êºßÃÏ¡§°¦É²¸©º£¼£»ÔÃæ»û781-5
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡¦ÌÏ·¿¸þ¤±¹©¶ñ¡¢´ØÏ¢À½ÉÊ¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä
