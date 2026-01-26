¡ÒºÆ»ëÄ°¼õÉÕ³«»Ï¡Ó2025Ç¯ÈÇ ³°Éô´Æºº¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÍøÍÑ¾õ¶·¤ÈÀ®¸ùÎã
SwiftLink³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæ ÃÒ»Ë¡Ë¤¬±Ä¶È»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦DataSnipper B.V.¡ÊËÜ¼Ò¡§¥ª¥é¥ó¥À¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Vidya Peters¡¢°Ê²¼¡§DataSnipper ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ö2025Ç¯ÈÇ ³°Éô´Æºº¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÍøÍÑ¾õ¶·¤ÈÀ®¸ùÎã¡§¼ÒÆâ¶ÈÌ³Àß·×～¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î²þÁ±¡×¤ò¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡ÊÏ¿²è¡ËÇÛ¿®¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢Â¿¤¯¤Î´ÆººË¡¿Í¤¬À¸À®AI¤ä¼«Æ°²½¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½¾¶È°÷¤¬¼«È¯Åª¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¡¢¼«Æ°²½¤ËÅ¬¤·¤¿¶ÈÌ³Àß·×¤È¤Ï¡©
¡¦¼«Æ°²½¤ËÅ¬¤·¤¿¾ÚØá¤Î¼ý½¸¤È¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÎÎ¾Î©¤ò¤É¤¦¼Â¸½¤¹¤ë¤«¡©
¥Çー¥¿¥¹¥Ë¥Ã¥Ñー¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤Î5Ç¯´Ö¤ÇBIG4¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶Èµ¬ÌÏ¤Î´ÆººË¡¿Í¤Ë¼«Æ°²½¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥ÊーÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¼¡¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
- ¹ñÆâ³°¤Î´ÆººË¡¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
- ½¾¶È°÷¤Ë¿»Æ©¤¹¤ë¶ÈÌ³Àß·×¤Î¹Í¤¨Êý
- ´ÆººË¡¿Í¤È¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤·¤¤´ÆººÂÎ¸³
¥¦¥§¥Ó¥Êー¾ÜºÙ :
https://eu1.hubs.ly/H0p6SWY0
³µÍ×
Æ°²è»ëÄ°¡§ÌµÎÁ
»ëÄ°ÂÐ¾Ý¡§
- À¸À®AI¤ä¼«Æ°²½¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿´Æºº¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë´ÆººË¡¿Í
- ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿³°Éô´Æºº¤ÎºÇ¿·»öÎã¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ë´ÆººË¡¿Í
»ëÄ°¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡§
²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢»ëÄ°ÍÑ¥ê¥ó¥¯¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¶¥¹ç³Æ¼ÒÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É»ëÄ°¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à :
¡Ö¥Çー¥¿¥¹¥Ë¥Ã¥Ñー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DataSnipper¤Ï¡¢AI¤òÅëºÜ¤·¡¢¾ÚØáÆÍ¹ç¡¦¥Çー¥¿Ãê½Ð¡¦Ä´½ñºîÀ®¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ëExcel¥¢¥É¥¤¥ó·¿¤ÎAI´Æºº¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¼êºî¶È¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯»þ´Ö¤òºÇÂç90¡óºï¸º¤·¡¢´ÆººÉÊ¼Á¤ÈÂ®ÅÙ¤òÆ±»þ¤Ë¹â¤á¤Þ¤¹¡£À¤³¦125¥ö¹ñ°Ê¾å¡¢50Ëü¿ÍÄ¶¤Î¥æー¥¶ー¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÂç¼ê´ÆººË¡¿Í¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SwiftLink³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÖÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¤â¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö±Ä¶ÈÎÏ¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ô¾ì¤ØÄó¶¡¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢´ë¶È¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÍýÇ°¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ©¡¡¡§2024Ç¯1·î22Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÄÃæ ÃÒ»Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±ß»³Ä®5ÈÖ5¹æNavi½ÂÃ«£Ö3³¬
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.swiftlinkglobal.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
Æü·Ï´ë¶È¤Î³¤³°¿Ê½Ð»Ù±ç¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¤ÎÆüËÜ¿Ê½Ð»Ù±ç¡¢³¤³°¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¡¦¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢³¤³°±Ä¶È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¢ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥°¥íー¥¹¥µ¥Ýー¥È
DataSnipper B.V.
¼ÒÌ¾¡§DataSnipper B.V
ÀßÎ©¡¡¡§2017Ç¯
ÂåÉ½¼Ô¡§CEO Vidya Peters
ÆüËÜË¡¿ÍÅý³ç¡§º½»³¸»¼ù
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-21-1¥Ò¥«¥ê¥¨¥ª¥Õ¥£¥¹Åï33³¬
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.datasnipper.com/jp
»ö¶È³µÍ× ¡§
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¡¢±¿ÍÑ
