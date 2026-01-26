¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë2025¡¾26 ¥êー¥°£È ½÷»Ò¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç³èÌö¤·¤¿¡Ö¤ª¤ê¤Ò¤á¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×ÂåÉ½Áª¼ê¤¬½Ð¾ìÍ½Äê¡ªÃíÌÜ¤Î2»î¹ç¤òÆü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹¤Ç1/31(ÅÚ)ÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ
CSÊüÁ÷Æü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹¤Ç¤Ï¡¢1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹â¾¾»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢2025-26¥êー¥°£È½÷»Ò¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÂè10Àá¡Ö¹áÀî¶ä¹Ô¥·¥é¥½¥ë¹áÀîvs¥¶¡¦¥Æ¥é¥¹¥Û¥Æ¥ë¥º ¥é¥Æ¥£ー¥ÀÎ°µå¡×¤È¡ÖÂçºå¥é¥ô¥£¥Ã¥Ävs¥Ö¥ëー¥µ¥¯¥ä¼¯»ùÅç¡×¤Î2»î¹ç¤òÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê2Ì¾¤òÍÊ¤·¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¹áÀî¶ä¹Ô¥·¥é¥½¥ë¹áÀî¡£ÂÐ¤¹¤ë¸½ºß9°Ì¤Î¥¶¡¦¥Æ¥é¥¹¥Û¥Æ¥ë¥º ¥é¥Æ¥£ー¥ÀÎ°µå¤Ï¡¢3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿³«ËëÅö½é¤ÎÀª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤«¡ª¡©¸½ºß11°Ì¤ÎÂçºå¥é¥ô¥£¥Ã¥Ä¤Ïº£µ¨½é¾¡Íø¤òÁÀ¤¦¡£ÂÐ¤¹¤ë½éÂå¥êー¥°£È½÷²¦¡¢¸½ºß4°Ì¤Î¥Ö¥ëー¥µ¥¯¥ä¼¯»ùÅç¤Ï4Ï¢¾¡Ãæ¤È¹¥Ä´¡ªÏ¢ÇÆ¤Ø¾¡¤ÁÂ³¤±¤¿¤¤¡£
Æü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ëè·îÃíÌÜ¤Î»î¹ç¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Þ¥Ã¥Á¤È¤·¤ÆÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤Þ¤¹¡ÊCSÊüÁ÷¥¹¥«¥Ñー257¡Ë¡£º£¸å¤ÎÊüÁ÷ÂÐ¾Ý»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·è¤Þ¤ê¼¡ÂèÆü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹¸ø¼°HP¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥êー¥°£È 2ÂåÌÜ²¦ºÂ¤ò¤«¤±¤¿Ç®¤Àï¤¤¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ãÊüÁ÷ÆüÄø¡ä
¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë2025¡¾26 ¥êー¥°£È ½÷»Ò
¹áÀî¶ä¹Ô¥·¥é¥½¥ë¹áÀî¡Ê1°Ì¡Ëvs¥¶¡¦¥Æ¥é¥¹¥Û¥Æ¥ë¥º ¥é¥Æ¥£ー¥ÀÎ°µå¡Ê9°Ì¡Ë
1·î31Æü(ÅÚ)11¡§15～13¡§45¡¡～¹â¾¾»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û～¡¡À¸Ãæ·Ñ¡¿À¸ÇÛ¿®¡¡ÌµÎÁ
¡Ú²òÀâ¡Û²Æ»³ÍÛÊ¿¡¡¡Ú¼Â¶·¡ÛÀî°æ½ß»Ë
¢¨ÊüÁ÷Æü»þÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê
¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë2025¡¾26 ¥êー¥°£È ½÷»Ò
Âçºå¥é¥ô¥£¥Ã¥Ä¡Ê11°Ì¡Ëvs¥Ö¥ëー¥µ¥¯¥ä¼¯»ùÅç¡Ê4°Ì¡Ë
1·î31Æü(ÅÚ)14¡§15～16¡§45¡¡～¹â¾¾»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û～¡¡À¸Ãæ·Ñ¡¿À¸ÇÛ¿®¡¡ÌµÎÁ¡¡
¡Ú²òÀâ¡Û²Æ»³ÍÛÊ¿¡¡¡Ú¼Â¶·¡ÛÀî°æ½ß»Ë
¢¨ÊüÁ÷Æü»þÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê
¤³¤Á¤é¤Î»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÅÐÏ¿ÉÔÍ×¤ÇÌµÎÁ»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¡ª*1
¥¹¥«¥Ñー¡ª¤ËÌ¤²ÃÆþ¤ÎÊý¤Ç¤â¥¹¥«¥Ñー¡ª¡ÖÆü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¤Ç¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
TV¤ÎCS¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÊCS257¡Ë¤òÁª¶É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ÊÅÐÏ¿ÉÔÍ×¡Ë¡£
¡ö1¡ÄBS¡¦110ÅÙCSÊüÁ÷¤Î»ëÄ°´Ä¶¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÆ°²èÇÛ¿®*2¤âÂÐ±þ¡ª
¡ö2¡Ä¥¹¥«¥Ñー¡ª¥µー¥Ó¥¹¤ÇÊüÁ÷·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦ÈÖÁÈ¤òÄÉ²ÃÎÁ¶âÌµ¤·¤Ç¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦£Ð£Ã¤Ç¤´»ëÄ°Äº¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥«¥Ñー¡ªÈÖÁÈÇÛ¿®¡×¤ËÂÐ±þ
¢¡¡Ö¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë2025¡¾26 ¥êー¥°£È¡×ÈÖÁÈ¥Úー¥¸
https://www.gtasu.com/handball/handballleagueh/
¡ÊÆü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡Ë
¢¡¥¹¥«¥Ñー¡ªÈÖÁÈÇÛ¿®¡¡¤´ÍøÍÑ¥¬¥¤¥É
https://www.skyperfectv.co.jp/service/ott-guide/
¢¡»ëÄ°ÊýË¡¡ÊÆü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹¡Ë
¥¹¥«¥Ñー¡ª¡Ê£Ã£Ó£²£µ£·¡Ë¡¢¥¹¥«¥Ñー¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µー¥Ó¥¹¡Ê£Ã£è.£¶£°£¸¡Ë
£Ê¡§£Ã£Ï£Í¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¤Î¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¡¢¤Ò¤«¤ê£Ô£Ö¡¢£á£õ¤Ò¤«¤ê ¤Ê¤É¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
