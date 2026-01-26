³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥ë¡¦¥¤ーÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®ÌîÎ¼¤¬¡¢¸½ÂåÈÇ¥È¥¥ïÁñµ¯¶È²È°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÂè4²ó¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¡¦Ì¡²è²Èµ¯¶È¥»¥ß¥Êー¡×¤ËÅÐÃÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥ë¡¦¥¤ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ ÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡¦CCO¡§¾®Ìî Î¼¡¢°Ê²¼ DLE¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¥¢¥Ë¥áー¥¿ーÅù¤Î°éÀ®»Ù±ç»ö¶È¡Ê¸½ÂåÈÇ¥È¥¥ïÁñµ¯¶È²È°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè4²ó¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¡¦Ì¡²è²Èµ¯¶È¥»¥ß¥Êー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¦CCO¤Î¾®ÌîÎ¼¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¡Ê»öÌ³¶É¡§³ô¼°²ñ¼ÒABC¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬¼çºÅ¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²èÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ö¶ÈÅ¸³«¤ò»Ö¤¹¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤äµ¯¶È²È¤òÂÐ¾Ý¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤Ï¡Ö¶¼°Ò¡×¤«¡¢¡ÖÉð´ï¡×¤«
――¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤ÎÌ¤Íè¤òÊ¬¤±¤ë¡ÈÁªÂò¡É¤òÌä¤¦
À¸À®AI¤ÎµÞÂ®¤Ê¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤äÌ¡²è¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Î¸½¾ì¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÀ¸À®AI¤Ï¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤Î»Å»ö¤òÃ¥¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤È¡¢¡Ö»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ÐÉ½¸½¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÄÇ½À¤òÂç¤¤¯¹¤²¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
DLE¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¤òÃ±¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É½¸½¤Î²ÄÇ½À¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¡ÈÁÏºî¤Î¥Ñー¥È¥Êー¡É¤ÈÂª¤¨¡¢±ÇÁüÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖOBETA AI STUDIO¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AI¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿±ÇÁüÀ©ºî¡¦IP³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢À¸À®AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÀ©ºîÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢DLE¤ÎOBETA AI STUDIO¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¾¯¿ôÀº±Ô¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª·¿¤ÎAI³èÍÑ¡×¤È¡¢Ìó8,000¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÀ¸À®AI¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£#SOZO¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·¿¡¦Ì±¼ç²½¤µ¤ì¤¿AI³èÍÑ¡×¤È¤¤¤¦¡¢°Û¤Ê¤ëÀïÎ¬¤ò¼è¤ë2¤Ä¤Î¼èÁÈ¤ß¤òÎ¨¤¤¤ëÂåÉ½¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢DLEÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®ÌîÎ¼¤È³ô¼°²ñ¼Ò³¤ÇÏ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ËÌÂ¼¾¡Íø»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢À¸À®AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤ÎÌ¤ÍèÁü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI»þÂå¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤Î¤«¡£
¸Ä¿Í¤ÏÁÈ¿¥¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ï²ñ¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤«¡£
DLEÂåÉ½¡¦¾®ÌîÎ¼¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤Ç¤Î¼ÂÁ©¤ä»×ÁÛ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢À¸À®AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤ÎÀ¸Â¸ÀïÎ¬¤È»ö¶È²½¤Î²ÄÇ½À¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
DLE¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¦±ÇÁü¡¦IP³«È¯¤ò¼´¤Ë¡¢¾ï¤Ë»þÂå¤Î°ìÊâÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤ÏÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿±ÇÁüÀ©ºî¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¤Ë¤âËÜ³ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¿Í¤ÎÁÏÂ¤À¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¿·¤·¤¤É½¸½¤Î·Á¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾
ÅìµþÅÔ¡ÖÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¥¢¥Ë¥áー¥¿ーÅù¤Î°éÀ®»Ù±ç»ö¶È¡×Âè4²ó¥»¥ß¥Êー
¡ÖÀ¸À®AI¤ÏºÍÇ½¤«¡¢»ÅÁÈ¤ß¤«¡©――¾¯¿ôÀº±Ô¥¹¥¿¥¸¥ª¤È8,000¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬ÉÁ¤¯¼¡À¤Âå¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー³×Ì¿¡×
Æü»þ
2026Ç¯2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00～19:40¡Ê17:30³«¾ì¡Ë
²ñ¾ì
Åìµþ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡ÊTCIC¡Ë
¡Ê¢©164-0012 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èËÜÄ®2-46-1 ÃæÌîºä¾å¥µ¥ó¥Ö¥é¥¤¥È¥Ä¥¤¥ó14³¬¡¿ÃæÌîºä¾å±ØÄ¾·ë¡Ë
Äê°÷
ÀèÃå100Ì¾¡Ê¼ç¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡¦¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¡Ë
³«ºÅ·Á¼°
¥ê¥¢¥ë³«ºÅ¡Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¡¦Ì¾»É¸ò´¹²ñ¤¢¤ê¡Ë
»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
¼çºÅ
ÅìµþÅÔ¡Ê»öÌ³¶É¡§³ô¼°²ñ¼ÒABC¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë
¢£¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¡¡¡¡üÅìµþÅÔ¡Ö¸½ÂåÈÇ¥È¥¥ïÁñµ¯¶È²È°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡×³µÍ×ÀâÌÀ
¡¡¡¡¡ü¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡⦿DLE¡ÖOBETA AI STUDIO¡×¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÉËÜÅö¤Ë»È¤¨¤ëÀ¸À®AI¡É¤È¤Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡⦿ÆüËÜºÇÂçµéÀ¸À®AI¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¡ôSOZO¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤¬ÌÜ»Ø¤¹AIÌ±¼ç²½
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡⦿AI±ÇÁüºîÉÊ¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¤ÎKWAIDAN¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Ë¸«¤ë¡¢ÃÏ°è¡ßÀ¤³¦¡ßAIÉ½¸½
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡⦿À¸À®AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤ÎÆó¶Ë²½¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¶¦ÁÏ²ÄÇ½À
¡¡¡¡¡üÌ¾»É¸ò´¹¡¦¸òÎ®¥¿¥¤¥à
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÐÃÅ¼Ô¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥ë¡¦¥¤ー ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¦CCO¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®Ìî Î¼¡Û
Ä¹Ç¯¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¡£ 2006Ç¯DLEÆþ¼Ò¡£
2025Ç¯¤è¤êÂåÉ½¼èÄùÌòCEO·ó CCO¤òÌ³¤á¤ë¡£
¼«¿È¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥Ë¥á¡ØÈëÌ©·ë¼Ò Âë¤ÎÄÞ¡Ù¤Ï2026Ç¯¤ËÀ¸ÃÂ20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£2006Ç¯¤Ë¡ØÈëÌ©·ë¼Ò Âë¤ÎÄÞ¡Ù¤òÃÏ¾åÇÈ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¸å¡¢2007Ç¯¤Ë¤Ï·à¾ì¸ø³«¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦±Ç²è¥·¥êー¥º¤ò¼¡¡¹¤È¸ø³«¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÊ¬Ìî¤Ç¤ÎAI¤ÎÎ´À¹¤ò¸«¿ø¤¨À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿±ÇÁüÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖOBETA AI STUDIO¡×¤òÀßÎ©¡£
AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿TV¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥á¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¤ÎKWAIDAN¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿±ÇÁüÀ©ºî¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò³¤ÇÏ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ËÌÂ¼ ¾¡Íø»á¡Û
35Ç¯°Ê¾å¤Î·Ð±Ä¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤ÄÏ¢Â³µ¯¶È²È¡£¡ÖÆüËÜ¹ñÌ±¤ÎAI³Êº¹²ò¾Ã¡×¡ÖÃ¯¤Ë¤Ç¤âÁÏºîµ¡²ñ¤ò¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò³¤ÇÏ¤ò±¿±Ä¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö·ÏÀ¸À®AI¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ[#SOZOÈþ½Ñ´Û]¤ª¤è¤ÓÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀ¸À®AI¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£[#SOZO¥Ó¥ì¥Ã¥¸]¤ò±¿±Ä¡£
³ô¼°²ñ¼Ò³¤ÇÏ¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò³Ë¤Ë¥¢ー¥È¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦²»³ÚÊ¬Ìî¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¡£ÆÃ¤Ë»ö¶È¤È¤·¤ÆÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬AI¥¢¥Ë¥á¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡¢´ë¶È¸þ¤±¤Î¼õÂ÷À©ºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶µ°é¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È³«ºÅ¤äÃÏ°è¿¶¶½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·AI¥¢¥Ë¥áー¥¿ー°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¥¢¥Ë¥á¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÉáµÚ¤ËÅØÎÏ¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒABC¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿¹ ¹¥Ê¸¡Û¡Ê¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡Ë
1995Ç¯¡Ê³ô¡Ë³ÑÀî½ñÅ¹¡Ê¸½¡Ê³ô¡ËKADOKAWA¡ËÆþ¼Ò¸å¡¢Ì¡²è¡¢¾®Àâ¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥²ー¥àÅù¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹ñÆâ³°¤Ç¤Î´ë²è¡¦»ö¶È³«È¯¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤Ë·È¤ï¤ë¡£
2004Ç¯·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë½Ð¸þ¤·TIFFCOMÁÏÀß¡¢2007Ç¯～2013Ç¯³ÑÀî¥°¥ëー¥×¹á¹ÁË¡¿ÍÃóºß¡¢2016Ç¯°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¢¥Ë¥á¥Äー¥ê¥º¥à¶¨²ñÀßÎ©¡£2020Ç¯10·îÄ«ÆüÊüÁ÷¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹Æþ¼Ò¡¢¸½ºß¡¢ABC¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢¥¼¥í¥¸ー¥¢¥¯¥ÈÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¢¥È¥¤¥¸¥¢¥àÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡£
¢£¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡
°Ê²¼¤ÎPeatix¥Úー¥¸¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://tokyo-anime-manga-5.peatix.com
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥ë¡¦¥¤ー¤È¤Ï
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3686¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¦CCO ¾®ÌîÎ¼
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®3-3-4 KDX ¹íÄ®¥Ó¥ë£·³¬
ÁÏÎ©Æü¡§2001Ç¯12·î27Æü
HP¡§https://www.dle.jp/jp/
¡ØÈëÌ©·ë¼Ò Âë¤ÎÄÞ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë IP¡ÊÃøºî¸¢Åù¤ÎÃÎÅªºâ»º¸¢¡Ë¤Î´ë²è³«È¯¤ä¥¢¥Ë¥á¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÅù¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî»ö¶È¤ò¼´¤Ë2014 Ç¯¤ËÅì¾Ú¤Ë¾å¾ì¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ë¥á¤ÈK-POP¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸IP¤ÎAI Vtuber²½¤äAI¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î³«Àß¤Ê¤É¡¢AI¤ÈIP¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¡¢»ö¶È¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£