AICX¶¨²ñ¡¢AI¡¦¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¼ÂÁ©ÃÎ¤ò½¸Ìó¤¹¤ë¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖAI Agent Now¡×¤ò¥ê¥êー¥¹

À¸À®AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¡ÊCX¡Ë¤ÎÊÑ³×¤òÌÜ»Ø¤¹°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAICX¡ÊAI Customer Experience¡Ë¶¨²ñ¡ÊÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§¾®·ª ¿¡¢¾®ß· ·òÍ´¡¢°Ê²¼¡¢AICX¶¨²ñ¡Ë¤Ï¡¢AI¡¦¥Çー¥¿³èÍÑ¤ò¼´¤È¤·¤¿ÃÎ¸«¤Î¶¦Í¤ª¤è¤Ó¼ÂÁ©Â¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖAI Agent Now¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¸À®AI¤Î¼ÂÁõ¥Õ¥§ー¥º¤ËÆþ¤Ã¤¿º£¡¢´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÅÀ¤Î¾ðÊó¡×¤ÎÈÅÍô¤Ç¤¹¡£ÃÇÊÒÅª¤Êµ»½Ñ¥È¥ì¥ó¥É¡¢¸ÄÊÌ»öÎã¡¢¥Äー¥ë¾ðÊó--¤³¤ì¤é¤ò¤É¤¦¼«¼ÒÀïÎ¬¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤«¡£·Ð±ÄÁØ¤ò¤É¤¦ÀâÆÀ¤¹¤ë¤«¡£ÁÈ¿¥¤ò¤É¤¦Æ°¤«¤¹¤«¡£AI Agent Now¤Ï¡¢¥ß¥¯¥í¤Ê¼ÂÁõÃÎ¤«¤é¥Þ¥¯¥í¤ÊÀïÎ¬´ã¤Þ¤Ç¡¢ÊÑ³×¤ËÉ¬Í×¤Ê¼ÂÁ©ÃÎ¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡¢¶È³¦²£ÃÇ·¿¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÖAI Agent Now¡×Î©¤Á¾å¤²¤ÎÇØ·Ê
AICX¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥Çー¡×¤äºÇÀèÃ¼¤ÎÊÙ¶¯²ñ¡ÖAICX Forum¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤½¤ÎÃÎ¸«¤òË¡¿Í²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤â³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¡Ö¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È»Ù±ç¤Ë³è¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸Ä¿Í¤«¤é¤Î±ÜÍ÷´õË¾¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
AI¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î²ÃÂ®¤Ë¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¼ÂÁ©ÃÎ¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Ë¡¿Í²ñ°÷¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢ÊÑ³×¤Ë·È¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸Ä¿Í¤Ë³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎAI³èÍÑ¥ì¥Ù¥ë¤òÄì¾å¤²¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëAI¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖAI Agent Now¡×¤Î£³¤Ä¤ÎÆÃÄ§
¡ÚÆÃÄ§ 1¡Û¶È³¦¥È¥Ã¥×´ë¶È50¼ÒÄ¶¤Î¼ÂÁ©ÃÎ¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¶âÍ»¡¦À½Â¤¡¦¾®Çä¡¦ÄÌ¿®¤Ê¤É¡¢³Æ¶È³¦¤ÎAIÀè¿Ê´ë¶È¤Ë¤è¤ëÆ³Æþ»öÎã¤«¤é¡¢À®¸ù¤Î¶¦ÄÌ¥Ñ¥¿ー¥ó¤È¼ºÇÔ¤ÎÍî¤È¤··ê¤òÃê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¶âÍ»¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹Àß·×¤¬À½Â¤¶È¤Î¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Ë¡¢¾®Çä¤ÎCX²þÁ±¤¬ÄÌ¿®¶È¤Î¸ÜµÒÀïÎ¬¤Ë--¡ÖÂ¾¶È³¦¤Î¼ÂÁ©¤¬¡¢¼«¼Ò¤ÎÆÍÇË¸ý¤Ë¤Ê¤ë¡×¥¯¥í¥¹»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÄ§ 2¡Û¡Öµ»½Ñ¡ß·Ð±Ä¡ßÁÈ¿¥¡×¤Î3¼´¤Ç¡¢ÊÑ³×¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÄÏ¤á¤ë
¡Öµ»½Ñ¤ÏÊ¬¤«¤ë¤¬¡¢·Ð±ÄÁØ¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖROI¤ò¤É¤¦¼¨¤»¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÁÈ¿¥¤ÎÄñ¹³¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤«¡×--µ»½Ñ²òÀâ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢Åê»ñÈ½ÃÇ¤Îº¬µò¡¢ÁÈ¿¥Àß·×¤Î´ª½ê¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¹½ÃÛ¤Î¼ÂÌ³¡¢¿Íºà°éÀ®¤ÎÊýË¡ÏÀ¤Þ¤Ç¡¢ÊÑ³×¥êー¥Àー¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ë¼ÂÁ©Åª¤ÊÅú¤¨¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÄ§ 3¡Û¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¥×¥í¥»¥¹¤â³«¼¨¡£¼ÂÁ©ÃÎ¤ò½Å»ë
É½ÌÌÅª¤ÊÀ®¸ù»öÎã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤³¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¡¢¤É¤¦Êý¸þÅ¾´¹¤·¤¿¤«¡×¡Ö·Ð±ÄÁØ¤ò¤É¤¦ÀâÆÀ¤·¤¿¤«¡×¡Ö¸½¾ì¤ÎÄñ¹³¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤«¡×--°Õ»×·èÄê¤Î¥×¥í¥»¥¹¤È»î¹Ôºø¸í¤ÎÍúÎò¤Þ¤Ç³«¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼Ò¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¼ÂÁ©ÃÎ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖAI Agent Now¡×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¼ç¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
1¡¥ÊÙ¶¯²ñ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è
¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎã:
- Google¥¯¥é¥¦¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó_Gemini ¤È Google Cloud ¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤¹¤ë AI ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦
- ·ÐºÑ»º¶È¾Ê_AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ÎÄ©Àï¡¡¨¡ Áí³Û8²¯±ß¡ØGENIAC‑PRIZE¡Ù¤ÎÁ´ËÆ
- ß·±ß»á¤¬¸ì¤ë¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»þÂå¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÀïÎ¬¡¦Ì¤Íè¤ÎÆ¯¤Êý¤Èµá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ë¡×
2¡¥AI¶È³¦¡¦µ»½ÑÆ°¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ë²òÀâµ»ö
À¸À®AI¡¦AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ò¡¢µ»½ÑÆ°¸þ¤È»Ô¾ì¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÀ°Íý¡£¸ÄÊÌµ»½Ñ¤ÎÍý²ò¤È¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¹½Â¤ÊÑ²½¤Ø¤ÎÆ¶»¡¤òÆ±»þ¤ËÄó¶¡¡£
3¡¥ ´ë¶È»öÎã¡¦Æ³Æþ¥¹¥Èー¥êー
AI³èÍÑ¡¦ÁÈ¿¥ÊÑ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Î¼ÂÁ©»öÎã¤ò¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤«¡×¡Ö¤É¤³¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¡¢¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤«¡×¤Þ¤Ç·¡¤ê²¼¤²¤Æ¾Ò²ð¡£
4¡¥ÀìÌç²È¡¦¼ÂÌ³²È¤Ë¤è¤ëÂÐÃÌ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡ßAI¸¦µæ¼Ô¡¢»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡ß¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ê¤É¡¢°Û¤Ê¤ëÎ©¾ì¤«¤é¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿³ÑÅª¤Ê»ëºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£
5¡¥ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡¦²òÀâµ»ö
Í×ÅÀÀ°Íý¤ÈºÆ¸½À¤ò½Å»ë¤·¡¢¡Ö¼«¼Ò¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤«¡×¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤À²òÀâ¡£
ÊÔ½¸Ä¹ ¾®ß·¤Î¥³¥á¥ó¥È
AICX¶¨²ñ
ÂåÉ½Íý»ö / ÊÔ½¸Ä¹
¾®ß· ·òÍ´
AI³èÍÑ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Øµ»½Ñ¤ÏÊ¬¤«¤ë¤¬·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ø»öÎã¤ÏÊ¹¤±¤ë¤¬¼«¼Ò¤ËÅ¾ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤òÂ¿¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¡ØË¡¿Í²ñ°÷¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ø¤Ó¤¿¤¤¡Ù¡Ø¸Ä¿Í¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤âºÇÀèÃ¼¤ÎÃÎ¸«¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤â¿ôÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÈ¿¥¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÊÑ³×¤Ë·È¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸Ä¿Í¤Ë³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬¡¢AI¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î²ÃÂ®¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£AI Agent Now¤Ï¡¢¥ß¥¯¥í¤Ê¼ÂÁõÃÎ¤È¥Þ¥¯¥í¤ÊÀïÎ¬´ã¤ò±ýÉü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÑ³×¥êー¥Àー¤¬¼¡¤Î°ì¼ê¤òÂÇ¤Æ¤ë¡Ø»×¹Í¤ÎOS¡Ù¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤ÎÏ¢Æ°
¡ÖAI Agent Now¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤âÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ß¥Êー¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÆ°²è¤ä²òÀâ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¡¢¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ç¤â³Ø¤Ù¤ë·Á¼°¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¤Ç¤Ï¡¢¡ÖAI Agent Now¡×¤Ç¸ø³«¤¹¤ëÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¡ÖÁ°ÊÔ¡×¤òÌµÎÁ¤Ç¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ Á´ÊÔ»ëÄ°¤ä¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡¢¡ÖAI Agent Now¡×¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥×¥é¥ó¡ÊÍÎÁ¥×¥é¥ó¡Ë¤Ë¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥×¥é¥ó¡ÊÍÎÁ¥×¥é¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¡¢µ»ö¡¦Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¸«ÊüÂê¤È¤Ê¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥×¥é¥ó¤ò¡¢´ü´Ö¸ÂÄê2026Ç¯2·î15Æü¤Þ¤ÇÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
100ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ëÊÙ¶¯²ñ¡ÖAICX Forum¡×¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¡¦µ»ö¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¸åÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¤¹¤Ù¤Æ¸«ÊüÂê¤ÇÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ê¥êー¥¹µÇ° ÆÃÊÌ²Á³Ê¡Ê2026Ç¯2·î15Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡Û
- Ç¯³Û¡§45,600±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¢¨ÀÇ¹þ50,160±ß¡Ê·î¤¢¤¿¤êÀÇ¹þ4,180±ßÁêÅö¡Ë
¡ÚÄÌ¾ï²Á³Ê¡Û
- ·î³Û¡§9,800±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¢¨ÀÇ¹þ10,780±ß
- Ç¯³Û¡§69,600±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¢¨ÀÇ¹þ76,560±ß
º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡ÖAI Agent Now¡×¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¿·µ¬ÊÙ¶¯²ñ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÏ¢Æ°
- AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ä¶È³¦ÊÌ³èÍÑ¥Æー¥Þ¤ÎÆÃ½¸´ë²è
- ²ñ°÷¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê³È½¼
AI¡¦¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÁ©ÃÎ¤ò½¸Ìó¤·¡¢¶È³¦¡¦ÁÈ¿¥¡¦µ»½Ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤òÄ¶¤¨¤Æ½Û´Ä¤µ¤»¤ë¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAICX¶¨²ñ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAICX¶¨²ñ¡ÊAI Customer Experience Consortium¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÊ¬ÃÇ¤òÄ¶¤¨¡¢ÂÎ¸³¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Îºß¤êÊý¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸¦µæ¡¦ÉáµÚ¡¦¼ÂÁ©¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- À¸À®AIµ»½Ñ¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê±þÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¶µ°é¡¦¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡
- ¸ÜµÒ¥Çー¥¿Åý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹½ÃÛ
- ÉáµÚ»Ù±ç¡¢¶È³¦É¸½à¤ÎºöÄê¤òÄÌ¤¸¤¿·òÁ´¤Ê»Ô¾ì·ÁÀ®
- ´ë¶È´ÖÏ¢·È¤Î¿ä¿Ê¤ä¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¦¥»¥ß¥Êー¤Î³«ºÅ
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤ä¶È³¦¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿Åý¹çÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ÜµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¡¢°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡¡¡§¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAICX¶¨²ñ
ÀßÎ©¡¡¡§¡¡2025Ç¯1·î
½»½ê¡¡¡§¡¡¢©160-0023¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É»°ÃúÌÜ3ÈÖ13¹æ¡¡À¾¿·½É¿å´Ö¥Ó¥ë6³¬
