ABC³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÇÀ¶ÈË¡¿Í¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï

ABC³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢½¸Íî±ÄÇÀÁÈ¿¥¤äÇÀ¶ÈË¡¿Í¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÌÌ¤Ï°¦ÃÎ¸©¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¢Ä»¼è¸©¡¢´ôÉì¸©¤Î¤ß¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤Ï¿¼¹ï¤Ê¹âÎð²½¤È¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ð´´ÅªÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï68ºÐ¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿¤¯¤ÎÇÀ²È¤¬°úÂà¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ÖÇÀÃÏ¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÃÏ°è¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤«¤é¡¢ÂÎÎÏÅª¡¦·ÐºÑÅª¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤âÎ¥ÇÀ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÇÀ²È¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½¸Íî±ÄÇÀÁÈ¿¥¤äÇÀ¶ÈË¡¿Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÇÀ²È¤¬´Ø¤ï¤ë¤¿¤á¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤ÎÄ´À°¤¬Ê£»¨²½¤·¡¢ÌäÂê¤¬¤è¤ê¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
Åö¼Ò¤ÎÇÀ¶ÈË¡¿Í»ö¶È¾µ·Ñ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1. ÇÀ¶ÈË¡¿Í¡¦½¸Íî±ÄÇÀÁÈ¿¥¤Î°ú¤·Ñ¤®»Ù±ç ·Ð±Ä¸¢¤Î°ÜÅ¾¼êÂ³¤¡¢Ë¡Åª¼êÂ³¤¤Î¥µ¥Ýー¥È¡¢´Ø·¸¼Ô´Ö¤ÎÄ´À°¤ò°ì³ç¤·¤Æ»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2. ÇÀÃÏ¤Î·ÑÂ³´ÉÍý °ú¤·Ñ¤¤¤ÀÇÀÃÏ¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ÌºîÊü´þÃÏ²½¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÃ´¤¤¼ê¤Ø¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
3. ÇÀµ¡¶ñ¤Î¸½¶â²½¥µ¥Ýー¥È ÉÔÍ×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇÀµ¡¶ñ¤ÎººÄê¡¦Çã¼è¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¡¢Î¥ÇÀ¤µ¤ì¤ëÊý¤Î»ñ»º¤Î¸½¶â²½¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï»þ¤ÎÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤Ï°Ê²¼¤Î4¸©¤Ç¤¹¡£
°¦ÃÎ¸© ´ôÉì¸© Ê¼¸Ë¸© Ä»¼è¸©
º£¸å¡¢½ç¼¡ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¶¯¤ß
Åö¼Ò¤ÏAI¡¦Blockchain¡¦Cultivation¡ÊÇÀ¶È¡ËÊ¬Ìî¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¶È»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£IT¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÇÀÃÏ´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¤ä¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¸¢Íø´Ø·¸¤ÎÆ©ÌÀ²½¤Ê¤É¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤ÇÇÀ¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Åö¼Ò¤ÏËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Î¥ÇÀ¤ò´õË¾¤¹¤ëÇÀ²È¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀÃÏÊÝÁ´¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£2026Ç¯ÅÙÃæ¤ËÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤òÁ´¹ñ10¸©°Ê¾å¤Ë³ÈÂç¤·¡¢ÇÀ¶È¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£