ÆüËÜÀºµ¡¡¢·úÀßDX¤ËËÜ³Ê»²Æþ-¥Þ¥·¥ó¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡ØHolfee 3D¡Ù¡¢2/21¼õÃí³«»Ï

ÆüËÜÀºµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©Ä¹²¬»ÔŽ¤ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±ÊÌî·Ã°ì¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Ìý°µ¥·¥ç¥Ù¥ë¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Û¥¦¡Ë¤Ë¸åÉÕ¤±¤Ç3D¥Þ¥·¥ó¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡Ê¢¨1¡Ëµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥»¥ó¥µ¥¥Ã¥È¡ØHolfee¡Ê¥Û¥ë¥Õ¥£ー¡Ë 3D¡Ù¤ò2026Ç¯2·î21Æü¤«¤é¼õÃí³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬2022Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿2DÀ½ÉÊ¤ò¡¢¶È³¦¼çÎ®¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë3D¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Ç´ûÂ¸¥·¥ç¥Ù¥ë¤Ë3D¥Þ¥·¥ó¥¬¥¤¥À¥ó¥¹µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢»Ü¹©¸úÎ¨¤È°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµ¡¤ËÅö¼Ò¤Ï·úÀßDX»ö¶È¤ËËÜ³Ê»²Æþ¤·¡¢·úÀß¸½¾ì¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 Ìý°µ¥·¥ç¥Ù¥ë¤Î¥¢ー¥à¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿´·À¥»¥ó¥µ¤Ç¥·¥ç¥Ù¥ë¤Î°ÌÃÖ¤òÇÄ°®¤·¡¢3¼¡¸µÀß·×¥Çー¥¿¤È»Ü¹©¾õ¶·¤Îº¹¤ò»ë³ÐÅª¤Ë¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤Ë¤è¤ëÁàºî¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëµ¡Ç½¡£
Holfee 3D»ÈÍÑ¥¤¥áー¥¸¡§ ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥¢¥×¥ê²èÌÌ¤Ë3D¤Ç¥·¥ç¥Ù¥ë¤Î·¡ºï°ÌÃÖ¤òÉ½¼¨
·úÀß¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¿¼¹ï²½¤¹¤ëÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¸»ºÀ¸þ¾å¤È¾Ê¿Í²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¾®µ¬ÌÏ¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Ç³èÌö¤¹¤ë¾®·¿Ìý°µ¥·¥ç¥Ù¥ë¤Ï¡¢»Ü¹©¸úÎ¨²½¤ä¹âÀºÅÙ²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤äÀßÄê¡¦Áàºî¤ÎÊ£»¨¤µ¤Ê¤É¤¬¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ê¡¢Âç·¿½Åµ¡¤ÈÈæ¤Ù¤ÆDX²½¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢¼çÎÏ¤Î¼ÖºÜÉôÉÊ»ö¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥»¥ó¥µµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢·úÀß¶È³¦Ê£¿ô¼Ò¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾®·¿～ºÇÂç20t¡Ê¥Ð¥±¥Ã¥ÈÍÆÎÌÌó0.1～0.8㎥¡Ë¤Î´ûÂ¸¥·¥ç¥Ù¥ë¤Ë3D¥Þ¥·¥ó¥¬¥¤¥À¥ó¥¹µ¡Ç½¤ò¸åÉÕ¤±¤Ç¤¤ë¥»¥ó¥µ¥¥Ã¥ÈHolfee 3D¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Holfee 3D¤ÎÆÃÄ§
(1)Æ³Æþ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ
¸åÉÕ¤±·¿¤Ç¤¢¤ê¥³¥¹¥ÈÌÌ¤ÇÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¾å¡¢ÀßÃÖ¡¦Áàºî¤ÎÌÌ¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Ãæ¾®µ¬ÌÏ¹©»ö¤Î¸½¾ì¤Ç³èÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ûÂ¸À½ÉÊ¡ØHolfee¡Ù¤Ç¤½¤Î´ÊÊØ¤µ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ø¼Ì¿¿¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ê¢¨2¡Ë¡Ù¡ÊÅö¼ÒÆÃµöµ»½Ñ¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥»¥ó¥µ¤Î¼è¤êÉÕ¤±°ÌÃÖ¡¦¼è¤êÉÕ¤±³ÑÅÙ¤ÎÄ´À°ºî¶È¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸½¾ì¤Î¹©¿ôºï¸º¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ·úÀßµ¡³£¤Î¥»¥ó¥µ¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿²ÄÆ°Éô¤ò¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¤Ç»£±Æ¤·¡¢»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥»¥ó¥µ¤Î¼è¤êÉÕ¤±¸íº¹¤òÊäÀµ¡Ê¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¤¹¤ëµ¡Ç½¡£Holfee 3D¤Î¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï2Ì¾ÂÎÀ©¤ÇÌó30Ê¬¤Ç´°Î»¡£
(2)Â¬ÎÌ¡¦·×Â¬¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÅÚ¹©ºî¶È¥µ¥Ýー¥È¡Ú¶È³¦½é¡Û
Ï¢·ÈÂ¾¼Ò¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¬ÎÌ¡¦·×Â¬¥¢¥×¥ê¾å¤Çµ¯Æ°¤·¡¢Â¬ÎÌºî¶È¤È¥Þ¥·¥ó¥¬¥¤¥À¥ó¥¹ºî¶È¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æºî¶È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÏÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Â¬ÎÌ¤È»Ü¹©¤Î¹©Äø¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ç¡¢·¡¤ê¤¹¤®¤ä·¡¤ê»Ä¤·¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤·¡¢ÅÚ¹©ºî¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È¹âÀºÅÙ¤Ê»Ü¹©¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Holfee 3D¤ÏÂ¬ÎÌ¡¦·×Â¬¥¢¥×¥ê¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¬ÎÌµ¡´ï¡Ê¼«Æ°ÄÉÈø¥Èー¥¿¥ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ê¤é»ÈÍÑ²ÄÇ½¤È¤¤¤¦ÈÆÍÑÀ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¬ÎÌ¡¦·×Â¬¥¢¥×¥ê¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿¸åÉÕ¤±3D¥Þ¥·¥ó¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢¶È³¦½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡£
¢£À½ÉÊ³µÍ×
- À½ÉÊÌ¾¡§Holfee 3D
- ¼õÃí³«»Ï¡§2026Ç¯2·î21Æü
- Êý¼°¡§¼«Æ°ÄÉÈø¥Èー¥¿¥ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó·¿
- ÈÎÇäÊýË¡¡§·úµ¡¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦ÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÈÎÇä
- ¿ä¾©µ¡¼ï¡§Ìý°µ¥·¥ç¥Ù¥ë(¥Ð¥Ã¥¯¥Û¥¦) 3t～12t¥¯¥é¥¹¡Ê¥Ð¥±¥Ã¥ÈÍÆÎÌÌó0.1～0.45㎥¡Ë
- ÂÐ±þµ¡¼ï¡§Æ±¾å¡¡～20t¥¯¥é¥¹¡Ê¥Ð¥±¥Ã¥ÈÍÆÎÌÌó¡¡～0.8㎥¡Ë
- ÁÛÄê¥æー¥¶ー¡§ÅÚÌÚ¶È¼Ô¡¢·úÃÛ¶È¼Ô¡¢³°¹½¶È¼Ô¡¢ÀßÈ÷¶È¼Ô(ÅÅµ¤/¿åÆ»/¥¬¥¹)Åù
- À½ÉÊ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://holfee3d.nippon-seiki.co.jp/
¢£³«È¯¤Î·Ð°Þ¡¦¤Í¤é¤¤
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¤ß¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤ß¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò²ñ¼Ò»ÈÌ¿¤Ë·Ç¤²¡¢¼çÎÏ¤Î¼ÖºÜ·×´ï»ö¶È¤ÇÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¡¢¼ÖºÜÊ¬Ìî¤Î¥»¥ó¥µµ»½Ñ¤ò·úÀßDXÊ¬Ìî¤Ë±þÍÑ¤·¡¢¸åÉÕ¤±´Ê°×2D¥Þ¥·¥ó¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¡ØHolfee¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¶È³¦½é¤Î¼Ì¿¿¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢·úÀß¶È³¦Æâ¤ÎÊ£¿ô¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤¿3D¥Þ¥·¥ó¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤¬¿Ê¤ß¡¢Holfee 3D¤Î³«È¯¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Holfee 3D¤Ï¡¢¹â³Û¤ÊÆ³ÆþÈñÍÑ¤äÊ£»¨¤ÊÁàºî¤¬¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿Ãæ¾®µ¬ÌÏ¸½¾ì¤Ë¡¢DX¤ÎÆþ¸ý¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¿·¤¿¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ÈÈó¸úÎ¨¤Êºî¶È¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¸½¾ì¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤äÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¶È³¦Æâ¤ÇÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼çÎ®¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë3D¥Þ¥·¥ó¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤Î°ìÊâ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ·úÀßDX¤Ø¤ÎËÜ³Ê»²Æþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖHolfee 3D¤òÍÑ¤¤¤¿´Ê°×3D¥Þ¥·¥ó¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥»¥ó¥µ¥¥Ã¥ÈHolfee 3D¤Ï¡¢Â¾¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë²¼µ¤ÎÀìÍÑÉôÉÊ¤ä¥¢¥×¥ê¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áí¹ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡ÖHolfee 3D¤òÍÑ¤¤¤¿´Ê°×3D¥Þ¥·¥ó¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ûÀ½ÉÊ¤Î¹½À®¡§
¡ÖHolfee 3D¤òÍÑ¤¤¤¿´Ê°×3D¥Þ¥·¥ó¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡×¥»¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¼ÒÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¡Ë- ¥»¥ó¥µ¥¥Ã¥È ¡ÖHolfee 3D¡×¡ÚÆüËÜÀºµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
- ÀìÍÑ¥×¥ê¥º¥à¡ÖKIRA640 Holfee¥»¥Ã¥È¡×¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¾¥Ã¥¯¥¹¡ÊMyzox¡Ë¡Û
- Â¬ÎÌ¡¦·×Â¬¥¢¥×¥ê¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò·úÀß¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊKENTEM¡Ë¡Û
¢¨»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï£±～£³¤Î¤Û¤«¡¢Ìý°µ¥·¥ç¥Ù¥ë¡¢¼«Æ°ÄÉÈø¥Èー¥¿¥ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢AndroidÃ¼Ëö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡û¡ÖHolfee 3D¤òÍÑ¤¤¤¿´Ê°×3D¥Þ¥·¥ó¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡×¤ÎÆÃÄ§
Â¬ÎÌ¡¦·×Â¬¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡¢¼«Æ°ÄÉÈø¥Èー¥¿¥ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó(TS)·¿¤Î3D¥Þ¥·¥ó¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
- ¡Ú¼«Æ°ÄÉÈø¥Èー¥¿¥ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊTS¡ËÂÐ±þ¡ÛGPS¤¬¼õ¿®¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â»Ü¹©¤¬²ÄÇ½
- ¡Ú´ûÂ¸¥·¥ç¥Ù¥ë¤Ë¸åÉÕ¤±²ÄÇ½¡ÛÇÛÀþÉÔÍ×¤ÎÌµÀþ¥»¥ó¥µ¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇÆ³Æþ
- ¡Ú¤«¤ó¤¿¤ó½é´üÀßÄê¡Û¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¼Ì¿¿¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢30Ê¬¡ß2¿Í¤Ç´°Î»
- ¡ÚÊ£¿ôTS¤ËÂÐ±þ¡Û´ûÂ¸ÉÊ¤â´Þ¤á¡¢³ºÅö¤ÎÂ¬ÎÌ¡¦·×Â¬¥¢¥×¥ê¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¼«Æ°ÄÉÈøTS¤Ê¤é¤¹¤Ù¤Æ»ÈÍÑ²Ä
¢£ËÜÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
À½ÉÊ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttps://holfee3d.nippon-seiki.co.jp/¡ËÆâ¤Î¡Ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡×¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¦¼ÒÌ¾¡§ÆüËÜÀºµ¡³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦½êºßÃÏ¡§¿·³ã¸©Ä¹²¬»ÔÅìÂ¢²¦2ÃúÌÜ2-34
¡¦ÀßÎ©¡§1946Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ21Ç¯¡Ë12·î24Æü
¡¦²ñ¼ÒHP¡§https://www.nippon-seiki.co.jp/
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»ÍÎØ¼ÖÍÑ¡¦ÆóÎØ¼ÖÍÑ¡¦ÈÆÍÑ·×´ïÎà¡¢OA¡¦¾ðÊóµ¡´ïÁàºî¥Ñ¥Í¥ë¡¢¶õÄ´¡¦½»Àßµ¡´ï¥³¥ó¥È¥íー¥éー¡¢¹âÌ©ÅÙ¼ÂÁõ´ðÈÄEMSÅù¤ÎÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¡¢Â¾