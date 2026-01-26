¡ÚÍè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¾·ÂÔ´ë²è¤Î¤´°ÆÆâ¡Û¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á
¡¡Æüº¢¤è¤êSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡¡Âè16Àá¡Ê2/14/ÅÚ/GAME1¡Ë¤Ë¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ÎÃåÍÑ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¹¹¤ËÀèÃå4,000Ì¾ÍÍ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥Ä¥â¥È¤µ¤ó¡×Âç½¸¹ç¡ª´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Ä¥â¥È¤µ¤ó¤òÀèÃå100Ì¾¤´¾·ÂÔ¡ª& NEW ERA¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥Ã¥×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥ÉÇÛÉÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ï
ÇÛÉÛ³«»Ï»þ´Ö¡§CLUB SPRINGS²ñ°÷Í¥ÀèÆþ¾ì¡¡10:00～¡¡¡¿¡¡°ìÈÌÆþ¾ì¡¡10:30～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤ÇÇÛÉÛ¡ÊÀèÃå¤Î¤¿¤áÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
ÇÛÉÛ¾ì½ê¡§2³¬Æþ¾ì¸ý
½ô »ö ¹à ¡§¤ªÅÏ¤·¤ÏÅöÆü¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç¤Ë¤Ä¤1ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Æþ¾ì¸ýÄÌ²á¸å¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó
¡Ú¥²ー¥à¥Çー¥Ñー¥È¥Êー¡Û
¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥· ÍÍ
https://www.matsukiyococokara-online.com/store/
¡Ú¥²ー¥à¥Çー¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á
¡ÚÆüÄø¡Û
2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN Âè14Àá
GAME1¡¡2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:05～
¡ÚÂÐÀï¥«ー¥É¡Û
SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹ vs ºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹
¡Ú²ñ¾ì¡Û
SAGA¥¢¥êー¥Ê¡Êº´²ì¸©º´²ì»ÔÆü¤Î½Ð2-1-10¡Ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡Û
²¼µ¥µ¥¤¥È¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://ticket-v.jp/ticket/?id=32799
¡Ú¥Þ¥Ä¥â¥È¤µ¤óÂç½¸¹ç¿½¹þ¡Û
https://forms.gle/EnFtornoHXHsun8T6
°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª