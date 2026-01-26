¡ÚÍè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¾·ÂÔ´ë²è¤Î¤´°ÆÆâ¡Û¥Þ¥Ä¥â¥È¥­¥è¥·¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á

SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò

¡¡Æüº¢¤è¤êSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤­À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡¡Âè16Àá¡Ê2/14/ÅÚ/GAME1¡Ë¤Ë¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ÎÃåÍÑ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¹¹¤ËÀèÃå4,000Ì¾ÍÍ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥Ä¥â¥È¤µ¤ó¡×Âç½¸¹ç¡ª´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Ä¥â¥È¤µ¤ó¤òÀèÃå100Ì¾¤´¾·ÂÔ¡ª& NEW ERA¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥­¥ã¥Ã¥×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª




¡Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥ÉÇÛÉÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ï


ÇÛÉÛ³«»Ï»þ´Ö¡§CLUB SPRINGS²ñ°÷Í¥ÀèÆþ¾ì¡¡10:00～¡¡¡¿¡¡°ìÈÌÆþ¾ì¡¡10:30～


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤ÇÇÛÉÛ¡ÊÀèÃå¤Î¤¿¤áÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë


ÇÛÉÛ¾ì½ê¡§2³¬Æþ¾ì¸ý


½ô »ö ¹à ¡§¤ªÅÏ¤·¤ÏÅöÆü¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç¤Ë¤Ä¤­1ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Æþ¾ì¸ýÄÌ²á¸å¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó



¡Ú¥²ー¥à¥Çー¥Ñー¥È¥Êー¡Û


¥Þ¥Ä¥â¥È¥­¥è¥· ÍÍ


https://www.matsukiyococokara-online.com/store/



¡Ú¥²ー¥à¥Çー¥¿¥¤¥È¥ë¡Û


¥Þ¥Ä¥â¥È¥­¥è¥·¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á



¡ÚÆüÄø¡Û


2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN Âè14Àá


GAME1¡¡2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:05～



¡ÚÂÐÀï¥«ー¥É¡Û


SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹ vs ºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹



¡Ú²ñ¾ì¡Û


SAGA¥¢¥êー¥Ê¡Êº´²ì¸©º´²ì»ÔÆü¤Î½Ð2-1-10¡Ë



¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡Û


²¼µ­¥µ¥¤¥È¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


https://ticket-v.jp/ticket/?id=32799



¡Ú¥Þ¥Ä¥â¥È¤µ¤óÂç½¸¹ç¿½¹þ¡Û


https://forms.gle/EnFtornoHXHsun8T6



°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª