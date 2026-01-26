¡ÚLinkedIn¥°¥íー¥Ð¥ëÄ´ºº¡Û¡Ö2026Ç¯¤Ë»Å»ö¤òÃµ¤¹Í½Äê¡×¤Ï52¡ó¡¢¡ÖAI»þÂå¤Îµá¿¦³èÆ°¤Ø¤Î½àÈ÷ÉÔÂ¡×¤Ï78¡ó¤Ç¡¢µá¿¦¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿À¤³¦ºÇÂç¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤¢¤ëLinkedIn(¥ê¥ó¥¯¥È¥¤¥ó¡¢ÆüËÜË¡¿Í½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡§ÅÄÃæ ¼ãºÚ)¤Ï¡¢À¤³¦¤Î½¢Ï«¼ÔµÚ¤Óµá¿¦¼Ô19,113Ì¾¡¢µÚ¤ÓÀ¤³¦¤Î¿Í»ö¡¦¿ÍºàÎÎ°èÃ´Åö¼Ô6,554Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖAI»þÂå¤ÎÏ«Æ¯¾õ¶·Ä´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£AIµ»½Ñ¤ÎµÞÂ®¤Ê¿Ê²½¤¬Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ËÂç¤¤ÊÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤¹Ãæ¡¢µá¿¦³èÆ°¤Î¶¥Áè·ã²½¤ä¼«Ê¬¤ò¤É¤¦º¹ÊÌ²½¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤°ìÊý¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÆ°¤¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥á¥ó¥Ðー¿ô¤¬500Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿LinkedIn¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤âÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬Á°¸þ¤¤Ë¥¥ã¥ê¥¢À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ¤³¦¤Îµá¿¦³èÆ°Æ°¸þ¡Û
¢£È¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö¿·¤·¤¤»Å»ö¤òÃµ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢ÁªÂò¤â³ÈÂç·¹¸þ¤Ë
¡¡À¤³¦¤Î½¢Ï«¼ÔµÚ¤Óµá¿¦¼Ô¤Ë2026Ç¯¤Îµá¿¦°Õ¸þ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö2026Ç¯¤Ë¿·¤·¤¤»Å»ö¤òÃµ¤¹Í½Äê¤À¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï52%¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¿·¤·¤¤»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²áµî1Ç¯¤Ç¤µ¤é¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï65¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¼ç¤Ë°Ê²¼3ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- ²áµî1Ç¯¤Ç¿·¤·¤¤»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤µ¤é¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£¡¦¡Ö±þÊç¼Ô´Ö¤Î¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ê49¡ó¡Ë¡¦¡ÖºÎÍÑ´Ä¶¤½¤Î¤â¤Î¤¬°ÊÁ°¤è¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê49¡ó¡Ë¡¦¡Öº£Æü¤Î»Å»ö¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤¬¡¢¼«¿È¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¡Ê19¡ó¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢µá¿¦³èÆ°¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢5¿Í¤Ë1¿Í¡Ê21¡ó¡Ë¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¿¦¼ï¤äÌò³ä¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢ÆÃ¤ËZÀ¤Âå¤Ç¤Ï24¡ó¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£LinkedIn¾å¤Ç¤Ï¡ÖFounder¡ÊÁÏ¶È¼Ô¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¯¶È¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹Æ°¤¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤ËÂª¤ï¤ì¤º¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÁªÂò¤¹¤ë¿Í¤ÎÁý²Ã¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£AI»þÂå¤â¡Ö»Å»ö¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Î½àÈ÷ÉÔÂ¡×¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬78¡ó¡¢¡Ö¿¦Ì³¤ËÅ¬¤·¤¿¿ÍºàÉÔÂ¡×¤ò´¶¤¸¤ë´ë¶È¤¬66¡ó¤È¡¢ÁÐÊý´Ö¤Ç¤Î¥¹¥¥ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡¿¦Ì³¤ËÅ¬¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢ÌÌÀÜ¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÄ´À°¤·¤¿¤ê¤È¡¢´ë¶È¤ÏAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÎÍÑ³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤¬ºÎÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆAIÆ³Æþ¤ò²ÃÂ®²½¤µ¤»¤ëÃæ¤Ç¡¢½¢Ï«¼ÔµÚ¤Óµá¿¦¼Ô¤Ï¡Ö2026Ç¯¤Ë¿·¤·¤¤»Å»ö¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï78¡ó¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂ¾¤Î±þÊç¼Ô¤Èº¹ÊÌ²½¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï46¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÎÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤Î³ÈÂç¤Î¤Û¤«¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ë¤Î¹¹¿·¤Ê¤É¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ÏÆü¡¹Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢µá¿¦¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¶¥Áè¤Î·ã²½¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ò¼¨¤¹¤Ù¤¤«¡×¡ÖAI»þÂå¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤«¡×¤Ê¤ÉÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦¤Î¿Í»ö¡¦¿ÍºàÎÎ°èÃ´Åö¼Ô¤ËºÎÍÑ³èÆ°¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö²áµî1Ç¯´Ö¤ÇÅ¬Ç¤¿Íºà¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï66¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤¬µá¤á¤ë¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿±þÊç¼Ô¤ÎÉÔÂ¤òµó¤²¤ë³ä¹ç¤ÏÈ¾¿ô¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
- ²áµî1Ç¯´Ö¤ÇÅ¬Ç¤¿Íºà¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤µ¤é¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£
¡¦¡ÖÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä±þÊç¼Ô¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê52¡ó¡Ë
¡¦¡Ö»Ô¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤Î¶¡µë¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê43¡ó¡Ë
¡¡AIÆ³Æþ¤Î²ÃÂ®²½¤Èµá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ë¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Ï¶¥Áè¤Î·ã²½¤ä¼«¸ÊPR¤ÎÆñ¤·¤µ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¥¹¥¥ë¥®¥ã¥Ã¥×¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤Ï¼«¿È¤Î¥¹¥¥ë¤ä·Ð¸³¤òÅ¬ÀÚ¤ËÌÀ¼¨¤¹¤ë¤³¤È¡¢´ë¶È¤ÏÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤òÌÀ³Î¤ËÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¸Ä¿Í¤¬½½Ê¬¤Ë¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚZÀ¤Âå¤Îµá¿¦³èÆ°Æ°¸þ¡Û
¢£ZÀ¤Âå¤Î¿¦Ãµ¤·¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤Ï¤è¤ê¶¯¤¤°ìÊý¡¢¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¶¥ÁèÎÏ³ÍÆÀ¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÀ¤â¹â¤¤·¹¸þ
¡¡¾åµ¤Î·¹¸þ¤Ï¡¢ÆÃ¤ËZÀ¤Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸²Ãø¤Ç¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤Ë²óÅú¤·¤¿£ÚÀ¤Âå¤Î½¢Ï«¼ÔµÚ¤Óµá¿¦¼Ô3,997Ì¾¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö2026Ç¯¤Ë¿·¤·¤¤»Å»ö¤òÃµ¤¹Í½Äê¤À¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï70¡ó¡¢¡Ö²áµî1Ç¯¤Ç¿·¤·¤¤»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤µ¤é¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï71¡ó¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤¬ºÎÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤ËAIÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¿·¤·¤¤»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï85¡ó¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£ZÀ¤Âå¤Ï¡¢¿·¤·¤¤»Å»öÃµ¤·¤ò¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¹â¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥¥ë¤ä»Ô¾ì¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤ä¡¢¶¥Áè¤Î·ã²½¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤Î¶¯¤µ¤âÂç¤¤¤¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¡Ö2026Ç¯¤Ë¿·¤·¤¤»Å»ö¤òÃµ¤¹Í½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¡¦Á´À¤ÂåÊ¿¶Ñ¡§52¡ó
¡¦ZÀ¤Âå¡Ê18-28ºÐ¡Ë¡§70¡ó¡¦¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¡Ê29-44ºÐ¡Ë¡§56¡ó¡¦XÀ¤Âå¡Ê45-60ºÐ¡Ë¡§41¡ó¡¦¥Ù¥Óー¥Öー¥ÞーÀ¤Âå¡Ê61-79ºÐ¡Ë¡§28¡ó
- ¡Ö²áµî1Ç¯¤Ç¿·¤·¤¤»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤µ¤é¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¡¦Á´À¤ÂåÊ¿¶Ñ¡§65¡ó¡¦ZÀ¤Âå¡Ê18-28ºÐ¡Ë¡§71¡ó
¡¦¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¡Ê29-44ºÐ¡Ë¡§66¡ó
¡¦XÀ¤Âå¡Ê45-60ºÐ¡Ë¡§62¡ó
¡¦¥Ù¥Óー¥Öー¥ÞーÀ¤Âå¡Ê61-79ºÐ¡Ë¡§58¡ó
- ´ë¶È¤¬ºÎÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤ËAIÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¡Ö2026Ç¯¤Ë¿·¤·¤¤»Å»ö¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¡¦Á´À¤ÂåÊ¿¶Ñ¡§78¡ó¡¦ZÀ¤Âå¡Ê18-28ºÐ¡Ë¡§85¡ó
¡¦¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¡Ê29-44ºÐ¡Ë¡§77¡ó
¡¦XÀ¤Âå¡Ê45-60ºÐ¡Ë¡§75¡ó
¡¦¥Ù¥Óー¥Öー¥ÞーÀ¤Âå¡Ê61-79ºÐ¡Ë¡§75¡ó
- ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬µÞÂ®¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ëÃæ¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç
¡¦Á´À¤ÂåÊ¿¶Ñ¡§29¡ó
¡¦ZÀ¤Âå¡Ê18-28ºÐ¡Ë¡§33¡ó
¡¦¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¡Ê29-44ºÐ¡Ë¡§30¡ó
¡¦XÀ¤Âå¡Ê45-60ºÐ¡Ë¡§26¡ó
¡¦¥Ù¥Óー¥Öー¥ÞーÀ¤Âå¡Ê61-79ºÐ¡Ë¡§30¡ó
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢£ÚÀ¤Âå¤Ïµá¿¦³èÆ°¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖAI¥¹¥¥ë¤Ê¤É¼ûÍ×¤Î¹â¤¤¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤¯¡×¤òÁª¤ó¤À³ä¹ç¤¬2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¯¡Ê24¡ó¡Ë¡¢Â¾À¤Âå¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÁêÂÐÅª¤ËÁªÂò¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ZÀ¤Âå¤Ï¡¢¿·¤·¤¤»Å»ö¤òÃµ¤¹ºÝ¤Ë´¶¤¸¤ë½àÈ÷ÉÔÂ¤ä¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«¤é¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ä¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- µá¿¦³èÆ°¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖAI¥¹¥¥ë¤Ê¤É¼ûÍ×¤Î¹â¤¤¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤¯¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç
¡¦Á´À¤ÂåÊ¿¶Ñ¡§19¡ó
¡¦ZÀ¤Âå¡Ê18-28ºÐ¡Ë¡§24¡ó
¡¦¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¡Ê29-44ºÐ¡Ë¡§20¡ó
¡¦XÀ¤Âå¡Ê45-60ºÐ¡Ë¡§14¡ó
¡¦¥Ù¥Óー¥Öー¥ÞーÀ¤Âå¡Ê61-79ºÐ¡Ë¡§15¡ó
¡¡¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤Î¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤ËLinkedIn¤Î¥á¥ó¥Ðー¿ô¤¬500Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ëÃæ¡¢ÆÃ¤ËZÀ¤Âå¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ðー¿ô¤¬20¡óÁý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É³èÍÑ¤ÎÉý¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¼çÂÎÅª¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢LinkedIn¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÆ°¤¤¬¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£LinkedInÆüËÜÂåÉ½ ÅÄÃæ¼ãºÚ¥³¥á¥ó¥È
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢LinkedIn¤Î¥á¥ó¥Ðー´ðÈ×¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÃÎ¸«¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ç¤¹¡£
À¤³¦·ÐºÑ¤¬ÉÔ³Î¼Â¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¸½ºß¡¢AI¤¬ºÎÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Æâ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÉý¹¤¤ÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸Ä¿Í¤¬¥¹¥¥ë¤òËá¤¯¤³¤È¤¬¤½¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤ºÎÍÑ´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¾¼Ô¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢LinkedIn¾å¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ò¾ï¤ËºÇ¿·¤Î¾õÂÖ¤Ø¤ÈÊÝ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂçÊÑ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¤Þ¤º¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤Î¥¹¥¥ë¤ä·Ð¸³¤¬¡¢ºÇ¿·¤«¤ÄÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¶ÐÌ³Àè¤äËÜ¿Í³ÎÇ§¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬Àµ³Î¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬ºÎÍÑ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥¥ë¤È¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÆ»¶Ú¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤Ï¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤ÈÄêÃå¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Ë¤è¤ë¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏLinkedIn¾å¤Ç¼«¼Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢µá¤á¤ë¿ÍºàÁü¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¡¢ºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âLinkedIn¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Çー¥¿¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¼Á¤Î¹â¤¤¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ä¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µÞÂ®¤ËÊÑ³×¤¹¤ë»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ä´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Î¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡§ÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¼ûÍ×¤Î¹â¤¤¥¹¥¥ë¡Ê¥È¥Ã¥×10¡Ë¡Û
1. ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ
2. ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
3. ±Ä¶È
4. Ê¬ÀÏÎÏ
5. ¥Áー¥à¥ïー¥¯
6. ¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×
7. Python¡Ê¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¸À¸ì¡Ë
8. ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
9. ÀïÎ¬
10. ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¢£ËÜÄ´ººÇØ·Ê¡¦·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡ÊConsumer and Global HR Professionals Research¡Ë¡Û
ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢Ä´ºº²ñ¼ÒCensuswide¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯11·î13Æü¤«¤é11·î28Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Þ¤¿¤Ï¥Ñー¥È¥¿¥¤¥à¤Ç½¢¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¸½ºßµá¿¦Ãæ¤ÎÌµ¿¦¼Ô¡Ê18～79ºÐ¡Ë19,113Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢2025Ç¯11·î10Æü¤«¤é11·î27Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¿Í»ö¡¦¿ÍºàÎÎ°è¤ÎÀìÌç²È6,554Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ººÂÐ¾Ý¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¤ª¤è¤ÓÃæÅì¡¦ËÌ¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ë¤Ç¤¹¡£
Censuswide¤Ï¡¢ESOMAR¡Ê²¤½£À¤ÏÀ¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ä´ºº¶¨²ñ¡Ë¤Î¸¶Â§¤Ë´ð¤Å¤¯Market Research Society¡Ê±Ñ¹ñ»Ô¾ìÄ´ºº¶¨²ñ¡Ë¤Î´ð½à¤ò½å¼é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¶¨²ñ¤Î²ñ°÷¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢British Polling Council¡Ê±Ñ¹ñÀ¤ÏÀÄ´ºº¶¨µÄ²ñ¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡ÊMost In-Demand Skills¡Ë¡Û
¡ÖMost In-Demand Skills¡ÊºÇ¤â¼ûÍ×¤Î¹â¤¤¥¹¥¥ë¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢²áµî12¤«·î´Ö¡Ê2024Ç¯12·î～2025Ç¯11·î¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¹ñ¡¦¶È³¦¤Ç´ë¶È¤«¤éºÇ¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¥ë¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¼ûÍ×ÅÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î»ØÉ¸¤òÆ±Åù¤Ë²ÃÌ£¤·¤Æ»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. Ä¾¶á¤Ç¼Ò³°¤«¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¥ë
2. ¥ê¥¯¥ëー¥¿ー¤«¤éInMail¤ò¼õ¿®¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¥ë
¢¨InMailËÜÊ¸Ãæ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¥ë¤Ï½ü³°
3. Ä¾¶á¤ÎÍÎÁµá¿Í¾ðÊó¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¥ë
¤Ê¤ª¡¢¸ì³Ø¥¹¥¥ë¤ª¤è¤Ó°ìÈÌÅª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Æ¥é¥·ー¡ÊÎã¡§Microsoft Word¤Ê¤É¡Ë¤ÏÊ¬ÀÏÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾®¿ôÅÀÂè°ì°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤¬ 100%¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÄ´ºº·ë²Ì¤äÊ¬ÀÏ¤ò¤´·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ï¡ØLinkedInÄ´¤Ù¡Ù¤ÈÌÀµ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü LinkedIn¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
LinkedIn¤Ï¡¢À¤³¦200°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë13²¯¿Í°Ê¾å¤Î¥á¥ó¥Ðー¤òÍ¤·¡¢ËèÉÃ7¿Í¤¬¿·¤¿¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¸Ä¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®¸ù¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëºÎÍÑ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢±Ä¶È¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ËÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£LinkedIn¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÆ¯¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ë·ÐºÑÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.linkedin.com/