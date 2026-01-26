À¸À®AI¤ÇÊÑ¤ï¤ë¥¥ã¥ê¥¢³«È¯―ÌÌÃÌ¡¦Ì¤ÍèÀß·×¤Ë³è¤«¤¹ ¡È¼ÂÌ³¤Ç»È¤¨¤ë¥×¥í¥ó¥×¥È¡É¤ò²òÀâ¡Ú£±·î27Æü³«ºÅ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥½¥Ê¤Ï¿Í»öÉôÌç¤Î¤´Ã´ÅöµÚ¤Ó´ÉÍý¿¦ÁØ¤Ø¸þ¤±¤¿¥¦¥§¥Ó¥Êー¡¢¡ÖÀ¸À®AI¤ÇÊÑ¤ï¤ë¥¥ã¥ê¥¢³«È¯ ― WILL/CAN/MUSTÊ¬ÀÏ¤«¤éÌÌÃÌ¡¦Ì¤ÍèÀß·×¤Þ¤Ç ¡È¼ÂÌ³¤Ç»È¤¨¤ë¥×¥í¥ó¥×¥È¡É¡×¤ò2026Ç¯1·î27Æü(²Ð)¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î½Å»ë¤Ë¤è¤ê¡¢¸Ä¿Í¤¬¼«¤é¤Î¶¯¤ß¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¡Ö¥»¥ë¥Õ¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¤·¤Æ¸À¸ì²½¤·¡¢¼çÂÎÅª¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÁª¤Ó¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¡¢À¸À®AI¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥ê¥¢³«È¯¤ØÁÈ¤ß¹þ¤à¤«¤ÏÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬ÌÏº÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂÌ³¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼êË¡¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢WILL¡¿CAN¡¿MUST¤òÀ°Íý¡¦²Ä»ë²½¤·¡¢ÌÌÃÌ¤Î¼Á¸þ¾å¤äÌ¤Íè¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀß·×¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥ê¥¢³«È¯¤Î¸½¾ì¤Ç¡È¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¡ÉÀ¸À®AI¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê³èÍÑÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿Í»ö¤È´ÉÍý¿¦¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¡ÖAI³èÍÑ¥»¥ë¥Õ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸¦½¤¡×¹½ÃÛ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤´¾Ò²ð¡£AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢³«È¯¤ò¼ÂÌ³¥ì¥Ù¥ë¤Ç¿ä¿Ê¤·¤¿¤¤´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¦¥§¥Ó¥Êー³µÍ×
Æü»þ¡§
2026Ç¯£±·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë13:00～14:00¡¡
¾ì½ê¡§
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
ÎÁ¶â¡§
ÌµÎÁ
ÆâÍÆ¡§
¡ÚÂè°ìÉô¡ÛÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó·ÁÀ®¤Î²ÄÇ½À
¡ÚÂèÆóÉô¡ÛAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸¦½¤ー¼ÂÌ³¤Ç»È¤¨¤ë¥×¥í¥ó¥×¥ÈÂçÁ´ー
¡ÚÂè»°Éô¡Û¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡ÚÂè»ÍÉô¡Û¥µー¥Ó¥¹¤´¾Ò²ð
¤ª¿½¹þ¤ß¡§
https://seminar.pasona.co.jp/campaign/88398/apply
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
p-seminar@pasona.co.jp