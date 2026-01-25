¡ÚËÜÆü¡Û¿·»þÂå¤ÎFX¼ý±×»Ù±ç¡ª¥¹¥Þ¥ÛÄÌÃÎ¤Î¤ß¤Ç¡ÖËèÆü3Ëü±ß¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¡Ø¥ì¥¤¥ó¥Üー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤Ä¤¤¤Ë²ò¶Ø¡ª
¤Ò¤«¤ê¤Ï¡¢ËÜÆü2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¢FX¥È¥ìー¥É¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¤ÎÄÌÃÎ¤Î¤ß¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡¢¼ý±×»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡Ø¥ì¥¤¥ó¥Üー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¥íー¥ó¥Á¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢È¯°Æ¼Ô¤Î¡Ö¤Ò¤«¤ê¡×¤¬¡¢Êª²Á¹âÆ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¸½ÌòÀ¤Âå¤Î½êÆÀ¸þ¾å¤Î»Ù±ç¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¡£ÆÈ¼«³«È¯¤ÎÊ¬ÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬24»þ´ÖÁê¾ì¤ò´Æ»ë¤·¡¢ÄÌÃÎ¤Ë½¾¤¦¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¼ê½ç¤Ç¼è°ú¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³ØÎò¤ä¥¹¥¥ë¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡ÖËèÆü3Ëü±ß¡¢·î¼ý100Ëü±ß¡×¤òÌÜ»Ø¤»¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://rainbow196.com/letter/(https://rainbow196.com/letter/)
¢£ ¡Ø¥ì¥¤¥ó¥Üー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤Î³µÍ×
£±.¥ì¥¤¥ó¥Üー¥·¥¹¥Æ¥à
ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤¬24»þ´Ö¥Á¥ãー¥È¤ò´Æ»ë¤·¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÄÌÃÎ¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Ï¾ï¤Ë²èÌÌ¤ò¸«Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢²È»ö¤ä»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ç¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï°Ê²¼¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¼ê½ç¤Î¤ß¤Ç¥È¥ìー¥É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹
£±.ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤ë
£².¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Üー¥íー¥É¡×¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¾ò·ï¡ÊÀþ¤Î¾å¤«²¼¤«¡Ë¤ò³ÎÇ§
£³.¾ò·ï¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¨¥ó¥È¥êー
£².¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ì¥¤¥ó¥Üー
¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Üー¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Îµ¡Ç½¤ò´°Á´²òÊü¡¢»þ´ÖÅªÀ©Ìó¤òÇÓ½ü¤·¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹ ¡£
ÄÌ¾ï¤ÎFX¼è°ú¤ÏÊ¿Æü¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËÜÍè¥È¥ìー¥É¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÚÆü¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£³.¥ì¥¤¥ó¥Üー¥µ¥í¥ó
ËÜ¥µ¥í¥ó»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Äー¥ë¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÍøÍÑ¡¦»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
1. ¥ì¥¤¥ó¥Üー¥·¥¹¥Æ¥à¡§ ÆÈ¼«¤Î¥Á¥ãー¥ÈÊ¬ÀÏ¥Äー¥ë
2. ¥µ¥í¥óÀ¸¸ÂÄê²ñ°÷¥µ¥¤¥È¡§ Æ°²è¥¢ー¥«¥¤¥Ö»ëÄ°¡¢¥Äー¥ë¤Î»ÈÍÑÊýË¡²òÀâ¡¢¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë²ñ°÷ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È
3. ¥ì¥¤¥ó¥Üー¥·¥¹¥Æ¥à²òÀâÆ°²è½¸¡§¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦Æ°²è
4. 4¤Ä¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¡§ÄÌÃÎ¥¢¥×¥êÀßÄê¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÀßÄê¡¢LINE¸ÄÊÌ¥µ¥Ýー¥È¡¢·î1²ó¤Î²ñ°÷¸ÂÄêÊÙ¶¯²ñ
¢£ ¡Ø¥ì¥¤¥ó¥Üー¥µ¥í¥ó¡Ù»²²Ã¼Ô¤Ø7¤Ä¤Î¹ë²ÚÆÃÅµ
ÆÃÅµ£±.¡¡ºÃÀÞÎ¨0%¥È¥ìー¥É»ñ¶â´ÉÍýÉ½
ÆÃÅµ£².¡¡¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£
ÆÃÅµ£³.¡¡¾®Â´¥·¥ó¥Þ¥Þ¤¬À¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ËÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¡ªºÇÂç149Ëü±ß¤Î¤Ò¤«¤êÏ£¶â½Ñ
ÆÃÅµ£´.¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹2ÇÜ¤Î¥ì¥¤¥ó¥Üー¥íー¥ÉÎ¢µ»½¸
ÆÃÅµ£µ.¡¡¾®Â´¤Ò¤«¤ê¤Î3Ê¬Ä¶Â®¥È¥ìー¥É½Ñ
ÆÃÅµ£¶.¡¡¶Ã¤¯¤Û¤ÉFX¤ÎÃÎ¼±¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯～¥ì¥¤¥ó¥Üー¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×～
ÆÃÅµ£·.¡¡ÉÔÄê´ü³«ºÅ ¤Ò¤«¤ê¤Èµï¼ò²°¸òÎ®²ñ
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§
¡Ø¥ì¥¤¥ó¥Üー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢ËÜÆü¤ÎÀµ¼°¥íー¥ó¥Á¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬¡ÖËèÆü3Ëü±ß¡¢·î¼ý100Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¶ñÂÎ²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¥í¥¸¥Ã¥¯¤ÎÀºÅÙ¸¡¾Ú¤È¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê¼ÂÀÓÊó¹ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ðÊó¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¡¢ºÇÍ¥Àè¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯°Æ¼Ô¤Ò¤«¤ê¤Î¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤òÏ³¤ì¤Ê¤¯²Ô¤¬¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤Þ¤º¤Ï½é´ü»²²Ã¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¹¥ー¥à¤òÀµ¤·¤¯½¬ÆÀ¤·¡¢À®²Ì¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ È¯°Æ¼Ô¡Ö¤Ò¤«¤ê¡×¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡Ö¤Ä¤¤¤ËËÜÆü¡¢¤³¤ÎÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ì¤Þ¤Ç½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡Ø¥ì¥¤¥ó¥Üー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤ò¡¢¤³¤¦¤·¤Æ³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï³ØÎò¤â¥¹¥¥ë¤â¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Àµ¤·¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¿ÍÀ¸¤Ï·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÆü¤«¤é¤Ï¡¢»ä¤¬Ëá¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¡Ø¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤è¤ê´ÊÃ±¤Ê¥ëー¥ë¡Ù¤ò³§¤µ¤ó¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ëÈÖ¤Ç¤¹¡£»ä¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤òÏ³¤ì¤Ê¤¯²Ô¤¬¤»¡¢¤½¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ì¥¤¥ó¥Üー¿§¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢»ä¤È°ì½ï¤Ë¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Ø°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¡¢ÌÜÉ¸¤ò¸½¼Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ú¥ì¥¤¥ó¥Üー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×¡Û
ÆâÍÆ¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎFX¼ý±×¥¹¥ー¥àÄó¶¡¤ª¤è¤Ó¶µ°é»Ù±ç
YouTube¡§https://www.youtube.com/@rainbow-hikari
¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://rainbow196.com/letter/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥ê¥é¥¤¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò
E-mail¡§life.2023.re@gmail.com