ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤Æ4Ç¯Ï¢Â³¤Î³«ºÅ¡¡¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÅ¹ÊÞ¤ÇÅ¸¼¨～±§ÅÔµÜ»ÔÆâ7Å¹ÊÞ¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥®¥ã¥é¥êー¡×¤ò³«ºÅ～
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºÙ¸«¸¦²ð¡¢°Ê²¼¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡×¡Ë¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤¬ÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¥¢ー¥ÈÅ¸¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥®¥ã¥é¥êー¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»ÔÆâ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È7Å¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥®¥ã¥é¥êー¡×¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤«¤é¿ô¤¨¤Æº£²ó¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¡¦4²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢±§ÅÔµÜ»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤äÅ¹ÊÞ¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡¢¥¢ー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ã¤¬¤¤¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Î¼Ò²ñ»²²Ã¤ò±þ±ç¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡±§ÅÔµÜ»ÔÆâ¤Ç¥¢ー¥È³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¾ã¤¬¤¤¼Ô»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬ÉÁ¤¤¤¿¸ÄÀË¤«¤ÊºîÉÊ¤ò¡¢º£²ó¤Ï¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡Ö±§ÅÔµÜÅÖ¾åÄ®Å¹¡×¡Ö±§ÅÔµÜ¶ðÀ¸Ãæ±ûÅ¹¡×¤ò´Þ¤à¡¢»ÔÆâ7Å¹ÊÞ¤Î¥¤ー¥È¥¤¥ó¥¹¥Úー¥¹¤ËÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
Å¸¼¨ºîÉÊ¤Î°ìÎã
¢£¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥®¥ã¥é¥êー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥®¥ã¥é¥êー¡×¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤¬¥¢ー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ»²²Ã¤·¡¢Ë¤«¤Ê´¶À¤äÁÏÂ¤À¤òÈ¯¿®¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¾ã¤¬¤¤¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¤¤¤¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä»Ù±çÃÄÂÎ¤È¤È¤â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¡¢º£²ó¤Ç13²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥®¥ã¥é¥êー³«ºÅ³µÍ×
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
¡¡2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ú³«ºÅÅ¹ÊÞ¡Û
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È±§ÅÔµÜÅÖ¾åÄ®Å¹¡Ê½»½ê¡§±§ÅÔµÜ»ÔÅÖ¾åÄ®£¹£´£³-£¹¡Ë
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È±§ÅÔµÜ¶ðÀ¸Ãæ±ûÅ¹¡Ê½»½ê¡§±§ÅÔµÜ»Ô¶ðÀ¸Ä®£±£±£°£¹ÈÖ£·¡Ë
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È±§ÅÔµÜÃÝÎÓÀ¾Å¹¡Ê½»½ê¡§±§ÅÔµÜ»ÔÃÝÎÓÄ®380ÈÖ1¡Ë
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È±§ÅÔµÜÆü¤Î½Ð°ìÃúÌÜÅ¹¡Ê½»½ê¡§±§ÅÔµÜ»ÔÆü¤Î½Ð°ìÃúÌÜ£²ÈÖ¡Ë
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È±§ÅÔµÜÅìÊöÄ®Å¹¡Ê½»½ê¡§±§ÅÔµÜ»ÔÅìÊö£±ÃúÌÜ£±ÈÖ£±¹æ¡Ë
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È±§ÅÔµÜËÜÄ®ÂçÄÌ¤êÅ¹¡Ê½»½ê¡§±§ÅÔµÜ»ÔËÜÄ®£´ÈÖ£±£±¹æ²¼Ìî¿·Ê¹¥Ó¥ë£±³¬¡Ë
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È±§ÅÔµÜ¶ðÀ¸À¾Å¹¡Ê½»½ê¡§±§ÅÔµÜ»Ô¶ðÀ¸Ä®»ú»°ÅÍ¼¬£±£¸£±£·¡¾£±¡Ë
¡ÚÅ¸¼¨ºîÉÊ¡Û
±§ÅÔµÜ»ÔÆâ¤Ç¥¢ー¥È³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¾ã¤¬¤¤¼Ô»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¢ー¥ÈºîÉÊ
¡ãÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¡¡ÊÝ·òÊ¡»ãÉô¡¡¾ã¤¬¤¤Ê¡»ã²Ý ²ÝÄ¹¡¡¶â»Ò ÀµÌÀ»á¡ä¡¡¡¡
¡¡ÎáÏÂ£´Ç¯ÅÙ¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÍÍ¤È¶¦ºÅ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥®¥ã¥é¥êー～¤Õ¤ì¤¢¤¤¥¢ー¥ÈÅ¸～¡×¤òº£Ç¯ÅÙ¤â³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î·Ý½Ñ³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤Ë¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î³èÆ°¤äÊ¡»ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÍÍ¤¬³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤ò¿Þ¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬³èÌö¤Ç¤¤ëÃÏ°è¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ»ö¶ÈÅ¸³«½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¼«¼£ÂÎ¤ä»Ù±çÃÄÂÎ¤Ê¤É¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÅ¹ÊÞ¤òÅ¸¼¨¾ì½ê¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤¬ÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¥¢ー¥ÈÅ¸¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥®¥ã¥é¥êー¡×¤ÎÅ¸³«Å¹ÊÞ¤ò³ÈÂç¤·¡¢Ã¯¤â¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡×¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÊØÍø¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¤´»²¹Í¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³«ºÅ¼ÂÀÓ¡ä
¢¡¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨²è¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¥¢ー¥ÈÅ¸¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥®¥ã¥é¥êー¡×³«ºÅ
ÀÅ²¬¸©
https://www.family.co.jp/company/news_releases/2025/20250814_01.html
µÜ¾ë¸©
https://www.family.co.jp/sustainability/topics/2025/s20250731.html
ÀéÍÕ¸©
https://www.family.co.jp/sustainability/topics/2025/s20250620.html
½©ÅÄ¸©
https://www.family.co.jp/sustainability/topics/2024/s20241205.html
°ñ¾ë¸©
https://www.family.co.jp/sustainability/topics/2024/s20240903.html
ÅìµþÅÔÂæÅì¶è
https://www.family.co.jp/content/dam/family/sustainability/topics/pdf/Topics_20231207_art-gallery-in-store.pdf
¢¡12·î3Æü¤Î¹ñºÝ¾ã³²¼Ô¥Çー¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¡Ö¥Ñ¥é¥ê¥ó¥¢ー¥È¥«¥ì¥ó¥Àー¡×¤ò¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥×¥ê¥ó¥È¡×¤Ç¼è¤ê°·¤¤³«»Ï¡ª～¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î¼Ò²ñ»²²è¤È¼«Î©»Ù±ç¤Î°ì½õ¤Ë～
https://www.family.co.jp/company/news_releases/2024/20241128_01.html
¢¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È½é¡ª¡ÖÄ»¼è¸©¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¢ー¥È¡×¤ò¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¼è¤ê°·¤¤³«»Ï
～¾ã¤¬¤¤¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¶¦¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Î¿Í³Ê¤È¸ÄÀ¤òÇ§¤á¹ç¤¦¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤È¡¢Ã¯¤â¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤ò±þ±ç～
https://www.family.co.jp/sustainability/topics/2024/s20241101.html
¢¡Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤Å¹ÊÞ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
https://www.family.co.jp/sustainability/with-sustainability/universal_s24.html