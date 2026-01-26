¥¨¥ë¥¼¥Ó¥¢¡¢¡ÖLeapSpace¡×Äó¶¡³«»Ï¡§ ¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤²Ê³Ø¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¸¦µæ¤Î¤¿¤á¤ÎAI»Ù±ç·¿¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹
²Ê³Ø¡¦°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÅÙ¤Ê¾ðÊó¤È°Õ»×·èÄê»Ù±ç¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ë¥¼¥Ó¥¢(https://www.elsevier.com/ja-jp)¤Ï¡¢¸¦µæ¤Î¤¿¤á¤ÎAI»Ù±ç·¿¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹LeapSpace(https://www.elsevier.com/ja-jp/products/leapspace/introducing-research-grade-ai)(TM)¡Ê¥êー¥×¥¹¥Úー¥¹¡Ë¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤ÇºÇ¤âÊñ³çÅª¤Ê²Ê³Ø¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ëLeapSpace¤Ï¡¢³Ø½Ñ¸¦µæ¼Ô¤ª¤è¤Ó´ë¶È¸¦µæ¼Ô¤¬¡¢¤è¤ê¿¼¤¤ÃÎ¸«¤òÆÀ¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¶¨Æ¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£LeapSpace¤Ï¡¢Ê£¿ô¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ëÀÕÇ¤¤¢¤ëAI¤ÈÆ©ÌÀÀ¡¢ÌÀ³Î¤Ê¿®Íê»ØÉ¸¡¢¤µ¤é¤Ë³Ø½Ñ¸¦µæ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¥Çー¥¿¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼¨º¶¤ÏÀâÌÀ²ÄÇ½¤«¤ÄÄÉÀ×²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¼Ô¤Î´Ö¤ÇAI¤Î³èÍÑ¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î¥Äー¥ë¤ò¡Ö¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¸¦µæ¼Ô¤Ï¤ï¤º¤«22¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¹¡¢86¡ó¤¬¡ÖAI¤Ï½ÅÂç¤Ê¥¨¥éー¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú²¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÆÍÑAI¥Äー¥ë¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¡¢ººÆÉºÑ¤ß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²óÅú¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¹¡£
¡ÖLeapSpace¤Ï¡¢ººÆÉºÑ¤ß¤Î²Ê³Ø¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢ÈÆÍÑÅª¤Ê¼ÁÌä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸¦µæ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤ÊAI¥Äー¥ë¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸·Ì©¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢LeapSpace¤Ï¡¢ÄÉÀ×²ÄÇ½¤Ê°úÍÑ¤ò²óÅú¤ËÌÀ¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸·Ì©À¤ÈÆ©ÌÀÀ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂç¼ê¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ´ë¶ÈIncyte¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¡¦¥µー¥Ó¥¹Ã´Åö¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢Victoria Ball¡Ê¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥Üー¥ë¡Ë»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸¦µæ³«È¯¡ÊR&D¡Ë¥Áー¥à¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤È¸·³Ê¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Í×·ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ê²Ê³ØÅª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ø¿×Â®¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£LeapSpace¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢µ¬À©ÂÐ±þ¤äÉý¹¤¤¸¦µæ¥Ëー¥º¤Ë¤ª¤±¤ë»²¾ÈÊ¸¸¥¤Î¥¯¥í¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤¬ÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥Ã¥¯²ÄÇ½¤Ê»²¾È¸µ¤äÌÀ³Î¤Ë¹½Â¤²½¤µ¤ì¤¿É½¤Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥Ýー¥È¶¦Í»þ¤Î»þ´Ö¤òºï¸º¤·¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
LeapSpace¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¸¦µæ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¤Ç³«È¯¡¦¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÂç³Ø¤ä¸¦µæ³«È¯¼çÆ³·¿¤Î´ë¶È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿ôÀé¿Í¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Confidence in Research: Researcher of the Future Report 2025, Elsevier(https://www.elsevier.com/ja-jp/insights/confidence-in-research/researcher-of-the-future)
²Insights 2024: Attitudes Towards AI, Elsevier(https://www.elsevier.com/insights/attitudes-toward-ai)
¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤²Ê³Ø¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎºÇ¤âÊñ³çÅª¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¥¨¥ë¥¼¥Ó¥¢¤Ï¡¢¼çÍ×¤Ê³Ø½Ñ½ÐÈÇ¼Ò¤ª¤è¤Ó³Ø²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¸¦µæ¼Ô¤¬À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎººÆÉºÑ¤ß²Ê³Ø¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÃæÎ©Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢LeapSpace¤Ï¡¢Áý²Ã¤·Â³¤±¤ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ª¤è¤Ó¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Emerald(https://www.emeraldgrouppublishing.com/)¡¢IOP(https://www.iop.org/)¡¢NEJM ¥°¥ëー¥×(https://www.nejmgroup.org/)¡¢Sage(https://www.sagepub.com/)¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¿ô¥ö·î¤Ç¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Î»²²è¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LeapSpace¤Î²óÅú¤Ë¤Ï¡¢´°Á´¤Ë»²¾ÈÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸È´¿è¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Î¸¶Ê¸¤Ø¥ê¥ó¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ë¥¼¥Ó¥¢¤Ë¤è¤ë1,800Ëü·ï°Ê¾å¤ÎººÆÉºÑ¤ßÏÀÊ¸¤ª¤è¤Ó½ñÀÒ¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¾¤Î¼çÍ×½ÐÈÇ¼Ò¤ª¤è¤Ó³Ø²ñ¤«¤é¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¹ØÆÉÏÀÊ¸¤ª¤è¤Ó¥ªー¥×¥ó¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÏÀÊ¸¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Scopus(https://www.scopus.com/)¤ÎÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¸¦µæ¾¶Ï¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê7,000¼Ò°Ê¾å¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é1²¯·ïÄ¶¤Î¥ì¥³ー¥É¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LeapSpace¤Ï¡¢¼Á¤Î¹â¤¤²Ê³Ø¾ðÊó¤ª¤è¤Ó¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤È³×¿·Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¨¥ë¥¼¥Ó¥¢¤Î¿¼¤¤ÀìÌçÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¦µæ¼Ô¤¬¤è¤êÎÉ¤¤À®²Ì¤òÆ³¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÃÎ¸«¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£AI¤È¡¢¹½Â¤²½¤·ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡¢¸¡¾ÚºÑ¤ß¤ÇÁê¸ß¤Ë¥ê¥ó¥¯¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢LeapSpace¤Ï¡¢Àµ³ÎÀ¤ËÍ¥¤ì¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¸»¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê·ë²Ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÈãÈ½Åª»×¹Í¤ò»Ù¤¨¤ëÀß·×ÃÊ³¬¤«¤é¤ÎÆ©ÌÀÀ
LeapSpace¤Ï¸¦µæ¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ë²Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ´°Á´¤ÊÊ¸Ì®¤ÈÆ©ÌÀÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£³Æ²óÅú¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²Ä»ë²½¤·¡¢¿Í¤Ë¤è¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê¸¡¾Ú¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼¨º¶¤Ë¤Ï»²¾È¾ðÊó¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸µ¤Î¾ðÊó¸»¤Þ¤ÇÁÌ¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾ðÊó¤Î½Ð½ê¤¬ÌÀ³Î¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³×¿·Åª¤Ê¥È¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊTrust Cards¡Ë¤Ï¡¢°úÍÑ¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤äÌ·½âÅÀ¤òÌÀ¼¨¤·¡¢¸¦µæ¼Ô¤¬¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Î¶¯ÅÙ¤ò¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢LeapSpace¤¬ÈãÈ½Åª»×¹Í¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÂçÉý¤Ê»þ´Öºï¸º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸¦µæÀß·×¤ò²þÁ±¤·¤¿¤ê¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÆ¶»¡¤òÈ¯¸«¤·¡¢Ê¬ÀÏ¤ò¿¼²½¤µ¤»¤ë¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖLeapSpace¤Ï¸¦µæ¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¹â¤¤¿®Íê´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¤ÎÊý¸þÀ¤òÀöÎý¤µ¤»¡¢Ãµº÷¤¹¤Ù¤ÎÎ°è¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¼«¿È¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî³°¤ÎÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤âÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢LeapSpace¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¡¢»ä¤ÎÊ¸¸¥ÆÉ²ò¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥Ç¥£ー¥×¥ê¥µー¥Á¥ì¥Ýー¥È¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢ÄÌ¶ÐÃæ¤ËÆÉ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥É¥¤¥Ä¤ÎÍÎÏ¸¦µæÂç³Ø¤Ç¤¢¤ëRWTH¥¢ー¥Ø¥ó¹©²ÊÂç³Ø¤Î¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊHCI¡Ë¸¦µæ¼Ô¡¢Paul Preuschoff¡Ê¥Ýー¥ë¡¦¥×¥é¥¤¥·¥ç¥Õ¡Ë»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ë¥¼¥Ó¥¢¤ÎÂç³Ø¡¦À¯ÉÜµ¡´ØÉôÌç¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëJudy Verses¡Ê¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Ðー¥·¥¹¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸¦µæ¼Ô¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëAI¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LeapSpace¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÉý¹¤¯¹âÉÊ¼Á¤ÊººÆÉºÑ¤ß¸¦µæ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼¨º¶¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ò´°Á´¤Ë²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¦µæ¼Ô¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢ÈãÈ½Åª»×¹Í¤ò»Ù±ç¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹¿Í¡¹¤ÎÀ®¸ù¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡×
¹âÅÙ¤ÊAI¤È¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥ì¥Ù¥ë¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ª¤è¤Ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£
LeapSpace¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥â¥Ç¥ëAI¥¢¥×¥íー¥Á¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥¹¥¯¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AIµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤ÊÀ®²Ì¤È½ÀÆðÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Çー¥¿ÊÝ¸î¤ª¤è¤Ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè»°¼Ô¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤ÎÍøÍÑ¤Ï´°Á´¤ËÈó¸ø³«¤Ç¡¢¥Çー¥¿¤Ï¸ø³«¥â¥Ç¥ë¤Î³Ø½¬¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¤µ¤ì¤º¡¢¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿´Ä¶¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¨¥ë¥¼¥Ó¥¢¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¸¶Â§(https://www.elsevier.com/en-gb/about/responsible-data/user-data-and-privacy)¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÀÕÇ¤¤¢¤ëAI¤Î³èÍÑ¤ª¤è¤Ó¥Çー¥¿¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー(https://www.elsevier.com/about/responsible-ai/ai-use-faq)¤Î³ÎÊÝ¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LeapSpace¤Ï¸½ºß¡¢µ¡´Ø¸þ¤±¤ËÄó¶¡Ãæ¤Ç¤¢¤ê¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¤Î¸¦µæ¼Ô¤ª¤è¤Ó³ØÀ¸¸þ¤±¤Ë¤âÄó¶¡³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.elsevier.com/products/leapspace/introducing-research-grade-a(https://www.elsevier.com/ja-jp/products/leapspace/introducing-research-grade-ai)
¥¨¥ë¥¼¥Ó¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥ë¥¼¥Ó¥¢¤Ï¡¢ÀèÃ¼¾ðÊó¤È°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¿ÍÎà¤Î¿ÊÊâ¤Î¤¿¤áÀèÃ¼²Ê³Ø¤È¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î¿ÊÊâ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢170¤«¹ñ¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤ä´ë¶È¤Î¸¦µæ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢°å»Õ¡¢´Ç¸î»Õ¡¢Ì¤Íè¤Î°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡¢¶µ°é¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î½ÅÍ×¤Ê³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¯²Ê³Ø¡¦°åÎÅ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¹âÅÙ¤ÊAIµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤êÃÎ¸«¤Î½¸ÀÑ¤ä½ÅÍ×¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÁÃÍ¤òÀ½ÉÊ¤ä´ë¶ÈÊ¸²½¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Î¶¨Æ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ë¥¼¥Ó¥¢ºâÃÄ(https://elsevierfoundation.org/)¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸¦µæ¤È°åÎÅ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ë¥¼¥Ó¥¢¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤ª¤è¤Ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¤Î¾ðÊóÊ¬ÀÏ¤ª¤è¤Ó°Õ»×·èÄê¥Äー¥ë¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¢¤ëRELX Group(https://www.relx.com/)¤Î°ì»ö¶È¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢www.elsevier.com(https://www.elsevier.com/ja-jp)¤Þ¤¿¤Ï¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢@Elsevier Connect¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¤ÎÈ¯É½¤òµ¡¤Ë¡¢LeapSpace¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óWebinar¤Î³«ºÅ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶È¤äÂç³Ø¤ª¤è¤Ó¸¦µæµ¡´Ø¸þ¤±¤Ë´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÂç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¸þ¤±¡ä
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¸¦µæ¤Î¤¿¤á¤ÎAI ¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¡¢LeapSpace¤Î¤´¾Ò²ð
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë16:00-16:50¡ÊQ&A¤ò´Þ¤à¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§Íý»ö¡¦Éû³ØÄ¹¡¢¸¦µæÀïÎ¬¡¦¿ä¿Ê¡¦»Ù±çÅù¤Ë·È¤ï¤ëÊý¡¢¸¦µæ¼Ô¡¢¾ðÊó´ðÈ×¥»¥ó¥¿ー¡¢AI¤´Ã´Åö¼Ô¡¢¿Þ½ñ´Û¤ÎÊýÅù
¼ç¤ÊÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§
¡¦LeapSpace¤È¤Ï
¡¦LeapSpace³«È¯¤ÎÇØ·Ê¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó
¡¦¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó
¡¦À½ÉÊ¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×
¾ÜºÙ¡¢¿½¹þ¡§https://elsevier.zoom.us/webinar/register/8617688021110/WN_B3xe1PraQ4-H3TxN6U41mQ#/registration
¢¨Zoom³«ºÅ
¡ã´ë¶È¸þ¤±¡ä
¥¿¥¤¥È¥ë¡§AIÅëºÜ¡ØLeapSpace¡Ù¤ÇÊÑ¤ï¤ë³Ø½Ñ¾ðÊó¼ý½¸
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00-12:00¡ÊQ&A´Þ¤à¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§¸¦µæ³«È¯¡¢R&D´ë²è¡¦ÀïÎ¬¡¢Ê¸¸¥¡¦ÆÃµöÄ´ºº¤äDX´ØÏ¢¤Î¤´Ã´Åö¼ÔÅù
¼ç¤ÊÆâÍÆ¡§
¶áÇ¯¡¢Æü¾ï¤Î¸¡º÷¤ËAI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¡¢³Ø½Ñ¾ðÊó¤Î¼ý½¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âAI¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬Àè¹ÔÊ¸¸¥Ä´ºº¤ä¿·µ¬¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¡¦²ÝÂê²ò·è»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¾å¤ÇAI¤Î³èÍÑ¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ´¶¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¤½¤Î²óÅú¤Î¿®ÍêÀ¤äÆþÎÏ¥Çー¥¿¤Î°·¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤â¤è¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢AI¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤²óÅú¤äÆþÎÏ¥Çー¥¿¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤Ë¤â½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ë¡ØLeapSpace¡Ù¤ÎÆÃÄ¹¤ò¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
³µÍ×¡¢¿½¹þ¡§https://events.teams.microsoft.com/event/f656cfd4-5a68-41ba-aa51-0f1974d5db51@9274ee3f-9425-4109-a27f-9fb15c10675d
*Microsoft Teams³«ºÅ
³Æ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£