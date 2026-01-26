044ÈÖ¹æ¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ç»È¤¨¤ë¡ªIPÅÅÏÃ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¸¤à¤Ç¤ó(R)¡×¤Ç¡ÖÀîºê044ÈÖ¹æ¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Þ¤Û¤í¤Ð¹©Ë¼¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹âÄÅ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶áÆ£Ë®¾¼¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é03ÈÖ¹æ¤Ê¤É¤Î¸ÇÄêÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬È¯Ãå¿®¤Ç¤¤ëIPÅÅÏÃ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¸¤à¤Ç¤ó(R)¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀîºê044ÈÖ¹æ¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¸¤à¤Ç¤ó¡§https://www.jimden.jp/
¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡É¤ª¥È¥¯¡É¤Ë¸ÇÄêÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Ö¤¸¤à¤Ç¤ó(R)¡×
¢£ ÈÖ¹æÄÉ²Ã¤ÎÇØ·Ê
¡¡¡Ö¤¸¤à¤Ç¤ó(R)¡×¤Ï¡¢Åìµþ03ÈÖ¹æ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡³«»Ï°ÊÍè¡¢²£ÉÍ045ÈÖ¹æ¡¢Âçºå06ÈÖ¹æ¡¢µþÅÔ075ÈÖ¹æ¡¢¹Åç082ÈÖ¹æ¤Ø¤È½ç¼¡Äó¶¡ÃÏ°è¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤Þ¤Û¤í¤Ð¹©Ë¼¤ÎËÜ¼Ò½êºßÃÏ¤Ç¤¢¤ëÀîºê044ÈÖ¹æ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼çÍÍ¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»ö¶È¼ÔÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÏ°è´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡Ö¤¸¤à¤Ç¤ó(R)¡×¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¿È¶á¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢µ¡Ç½¤Î³È½¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ö¤¸¤à¤Ç¤ó(R)¡×¤È¤Ï
¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç03ÈÖ¹æ¤Ê¤É¤Î¸ÇÄêÈÖ¹æ¤¬»È¤¨¤ëIPÅÅÏÃ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤´ÍøÍÑÊýË¡¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ËIPÅÅÏÃ¥¢¥×¥ê¤òÆþ¤ì¤ÆÀßÄê¤¹¤ë¤À¤±¡£¹©»öÉÔÍ×¤À¤«¤éºÇÃ»£³Æü¤ÇÆ³Æþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡¢¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤Ç¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ¶È³¦ºÇ°Â¿å½à¤Î°Â¿´²Á³Ê¡¢2Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤â¤ºー¤Ã¤È¤ª¥È¥¯
- ¹©»öÉÔÍ×ºÇÃ»£³Æü¤Ç´ÊÃ±Æ³Æþ
- ¤´ÍøÍÑ·ÑÂ³Î¨96¡ó¡ª³Î¤«¤Ê¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á
- ÁíÌ³¾Ê¡¡ÅÅµ¤ÄÌ¿®ÈÖ¹æ»ÈÍÑ·×²èÇ§Äê¼èÆÀ»ö¶È¼Ô¤Î¿®Íê¡¦°Â¿´
¡ÚÂÐ±þÈÖ¹æ¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/55400/table/47_1_d72c38961c9dbd135dac52746f116806.jpg?v=202601261121 ]
¢¨¤´Äó¶¡²ÄÇ½¤Ê»Ô³°¶ÉÈÖ¤Ï¡¢¤´·ÀÌó¼ÔÍÍ¤Þ¤¿¤Ï¤´ÍøÍÑ¾ì½ê¤Î½»½ê¤Î»Ô³°¶ÉÈÖ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÁíÌ³¾Ê¡Ö»Ô³°¶ÉÈÖ¤Î°ìÍ÷(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/tel_number/shigai_list.html)¡×¤Ë½¾¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤Þ¤Û¤í¤Ð¹©Ë¼¤È¤Ï
¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤è¤ê¤è¤¯¡ª¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤éNI¡¿SI¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¡¢¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÁÏÂ¤¤·¤Æ¤æ¤¯´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¡¡¡¾¦¹æ ¡¡¡¡¡¡ ³ô¼°²ñ¼Ò¤Þ¤Û¤í¤Ð¹©Ë¼
URL¡¡¡¡¡¡ https://www.ate-mahoroba.jp/ (https://www.ate-mahoroba.jp/)
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡²»À¼¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¦¥¯¥é¥¦¥É¼«Æ°ÄÌÊó¥µー¥Ó¥¹¡ÖSymphonyCall(https://www.symphonycall.jp/)¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¦¸ÇÄêÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬È¯Ãå¿®¤Ç¤¤ë IP ÅÅÏÃ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¸¤à¤Ç¤ó(https://www.jimden.jp/)¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¦IP-PBX¡ÖMAHO-PBX NetDevancer series(https://www.maho-pbx.jp/)¡×
¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È (https://www.ate-mahoroba.jp/network/)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯»ö¶È(https://www.ate-mahoroba.jp/software/)
ÀßÎ© ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2007Ç¯3·î
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡ ¡¡1,500Ëü±ß
ÂåÉ½¼Ô ¡¡¡¡¡¡ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¶áÆ£ Ë®¾¼
¥ª¥Õ¥£¥¹¡¡¡¡ ¡¡ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹âÄÅ¶è¹Â¸ý3-8-7¡¡Âè°ìÎë¾¡¥Ó¥ë2³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ Ê¡»³»ö¶È½ê¡§¹Åç¹Åç¸©Ê¡»³»Ô²âÄ®1-2-11¡¡ÂÀÍÛÀ¸Ì¿Ê¡»³¥Ó¥ë 5³¬