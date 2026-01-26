2026Ç¯¡¢³°¿©¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Î¡ÈÀµ²ò¡É¤È¤Ï¡©100²¯Ä¶¤Î¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤«¤é ¡È³°¿©¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ëÊýË¡¡É¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª¡Ú1/29ÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー³«ºÅ¡Û
Îß·×²ñ°÷¿ô1,300Ëü¿ÍÄ¶¡¦¹ñÆâNo.1*¹¤ÎAI¿©»ö´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òasken¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÅçÍÎ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÎß·×100²¯Ä¶¤Î¿©»öµÏ¿¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿³°¿©´ë¶È¡¦¿©ÉÊ¥áー¥«ー¸þ¤±¤ÎÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡×¡Ë¤ò2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00～13:00¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Î³µÍ×
¡ã¥¿¥¤¥È¥ë¡ä
¤¢¤¹¤±¤ó¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡Ö2026Ç¯¤Î³°¿©¤ÎÁª¤Ð¤ìÊý¡×
～100²¯·ï¤Î¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿³°¿©¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬～
¡ãÆâÍÆ¡ä
ºòº£¤Ï·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤ê¡¢³°¿©»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÜµÒ¤Î¡ÖÅ¹Áª¤Ó¡×¤Î´ð½à¤ÏÊ£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÎÂ°À¡ÊÀÊÌ¡¦Ç¯Âå¡Ë¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤¬¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ÎÅ¹¤Ç¡¦¤½¤Î¥á¥Ë¥åー¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¿¿¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¤ÎÎß·×²ñ°÷1,300Ëü¿Í°Ê¾å¤¬µÏ¿¤·¤¿100²¯·ïÄ¶¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢¡Ö°Õ¼±¡Ê¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ë¡×¤È¡Ö¹ÔÆ°¡Ê¼ÂºÝ¤Î¿©»öµÏ¿¡Ë¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¿©ÁªÂò¤Î¼ÂÂÖ¤ò²òÀÏ¡£2026Ç¯¤Î³°¿©»Ô¾ì¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¥Çー¥¿¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿ÁÊµáÀß·×¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ò½é¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÆü»þ¡ä
2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00～13:00
¡ãÅÐÃÅ¼Ô¡ä
ÅÏÊÕ »Ë¡Ê³ô¼°²ñ¼Òasken AX¿ä¿ÊÉô¡Ë
Âç³Ø±¡¤Ë¤Æ°Û¾ï¸¡ÃÎ¤ÎÍýÏÀ¸¦µæ¤Ç½¤»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¸å¡¢Âç¼ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤Î¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¶âÍ»µ¡´Ø¸þ¤±¤Î´ÆººÊ¬ÀÏ¡¢¥Çー¥¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È±¿±Ä²ñ¼Ò¤ä¶µ°é·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Æ¥Çー¥¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ½¾»ö¤·¡¢¸½ºß¤Ï³ô¼°²ñ¼Òasken¤Ë¤Æ¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤äAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ãÂÐ¾Ý¡ä
¡¦¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¤Î¥Çー¥¿¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë³°¿©»ö¶È¤ä¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤Î±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ
¡¦Çä¾å¸þ¾å¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë³°¿©»ö¶È¤ä¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤Î±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ
¡¦Å¹ÊÞ¡¦¾¦ÉÊÁÊµá¤Î¼¡¤Î°ì¼ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë³°¿©»ö¶È¡¦¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤Î±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¡¦³°¿©¥Á¥§ー¥ó¤Î¥á¥Ë¥åー³«È¯¡¦ÈÎÂ¥´ë²è¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ
¡¦¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¤Î¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶¦Æ±Ê¬ÀÏ¡¦¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¡¦¹¹ð´ë²è¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÊý
¡¦¡ÖÃ¯¤Ë²¿¤ò¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¡×¤ò´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ°Õ»×·èÄê¤·¤¿¤¤Êý
¡ã¼çºÅ¡ä
³ô¼°²ñ¼Òasken
¡ã»²²ÃÈñ¡ä
ÌµÎÁ
¡ã²ñ¾ì¡ä
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
¡ã»²²ÃÊýË¡¡ä
°Ê²¼URL¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://peatix.com/event/4805242/
¡ã¤ª¿½¹þ¤ß´ü¸Â¡ä
2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:00¤Þ¤Ç
¢¨ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Î¾ÜºÙ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬Äê°÷¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý³°¤ÎÊý¡Ê¸Ä¿Í¤ÎÊý¡¢Æ±¶ÈÂ¾¼Ò¤ÎÊý¤Ê¤É¡Ë¤Î¤´»²²Ã¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£AI¿©»ö´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù
¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¤Ï¡¢¿©»ö²èÁü¤ä¥Ðー¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿©¤Ù¤¿¿©»ö¤Î¥«¥í¥êー¤ä±ÉÍÜÁÇ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¤´¼«¿È¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÌÜÉ¸ÀÝ¼è¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ä³Æ¼ï±ÉÍÜÁÇ¤ËÂÐ¤¹¤ë²áÉÔÂ¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ëAI¿©»ö´ÉÍý¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬´Æ½¤¤·¤¿¿©»öÆâÍÆ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ä¿©À¸³è¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¤´¼«¿È¤Î¿©»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡¤Î¿©»ö¤Ç²¿¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡Ö¿©»ö¤ÎÁªÂòÎÏ¡×¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¡ÖÀìÂ°±ÉÍÜ»Î¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ª¤±¤ë·ò¹¯Åª¤Ê¿©À¸³è¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¡õÇä¾å¡õ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æー¥¶ー¿ô ¹ñÆâNo.1*¹
¡¦Îß·×²ñ°÷¿ô1300Ëü¿Í*²°Ê¾å
¡¦¥á¥Ë¥åー¿ô¤Ï15Ëü·ï°Ê¾å
¡¦¥«¥í¥êー¤È³Æ¼ï±ÉÍÜÁÇ14¹àÌÜ*³¤Î²áÉÔÂ¤ò¥°¥é¥ÕÉ½¼¨
¡¦AI¤Ç¼«Æ°É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ï20Ëü°Ê¾å
¡¦¿©»öµÏ¿·ï¿ô¤Ï100²¯·ï°Ê¾å*⁴
¡ö1¡§ÆüËÜ¹ñÆâApp Store¤ÈGoogle Play¥¹¥È¥¢¹ç»»¤Î¡ÖNutrition & Diet¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢2022Ç¯~2025Ç¯¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¡¦¼ý±×¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æー¥¶ー¿ô¡Ê2026Ç¯1·î¡¢Sensor TowerÄ´¤Ù¡Ë
¡ö2¡§ 2025Ç¯10·î»þÅÀ¤ÎÎß·×²ñ°÷¿ô
¡ö3¡§¤¢¤¹¤±¤ó¥À¥¤¥¨¥Ã¥È´ðËÜ¥³ー¥¹¤Î¾ì¹ç¡£¿©»ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¥³ー¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¼ïÎà¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö4¡§2025Ç¯12·î»þÅÀ¤ÎÎß·×¿©»öµÏ¿·ï¿ô
AI¿©»ö´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.asken.jp
¡ã¥¢¥×¥ê³µÍ×¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/58653/table/225_1_d4eab384c21bdf4cfc759b4e0a3c6e8e.jpg?v=202601261121 ]
¡ã¼ç¤Ê¼õ¾ÞÎò¡ä
2020Ç¯:¡Ö³×¿·Åª¤ÊÍ¥¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ø¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÉ½¾´À©ÅÙ¡¢Âè3²óÆüËÜ¥µー¥Ó¥¹Âç¾Þ¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
2022Ç¯:¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡ÙÆâ¤Î¿©»ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¥³ー¥¹¡ÖÇ¥¿±¡¦¼øÆý´ü¤Ë¡ª¤¢¤¹¥Þ¥Þ¥³ー¥¹¡×¤¬BabyTech(R) Awards2022¡ÎÇ¥³è¤ÈÇ¥¿±ÉôÌç¡Ï Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Google Play ¥Ù¥¹¥È ¥ª¥Ö 2022¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¡Ö¥æー¥¶ーÅêÉ¼ÉôÌç¡×Âç¾Þ¡¢¡Ö¼«¸Ê²þÁ±ÉôÌç¡×Âç¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¡£
2023Ç¯¡§¿©»ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¥³ー¥¹¡ÖÇ¥¿±¡¦¼øÆý´ü¤Ë¡ª¤¢¤¹¥Þ¥Þ¥³ー¥¹¡×¤¬Âè4²óÆüËÜ»Ò°é¤Æ»Ù±çÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Òasken
Åö¼Ò¤Ï¡¢±ÉÍÜ³Ø¤ÎÃÎ¸«¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¤«¤±¤¢¤ï¤»¡Ö¤Ò¤È¤Ó¤È¤ÎÌÀÆü¤òº£Æü¤è¤ê·ò¹¯¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¸Ä¿Í¸þ¤±¡ä
¡¦AI¿©»ö´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ø¤¢¤¹¤±¤óSHOP¡Ù¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
¡ãË¡¿Í¸þ¤±¡ä
¡¦¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡ÙÆâ¤Î¹¹ð´ë²è¡¦À©ºî¡§¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Åù¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿³Æ¼ï¹¹ð¡¦¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×»Üºö¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦¼Â»Ü
¡¦¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¤ÎË¡¿Í¸þ¤±Äó¶¡¡§´ë¶È¤Î½¾¶È°÷¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î½»Ì±¤Î¿©À¸³è²þÁ±¡¢·ò¹¯Áý¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÃÄÂÎÍøÍÑ¡¢¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³
ÀßÎ©¡§2007Ç¯10·î1Æü
½êºßÃÏ¡§¢©163-1442 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É»°ÃúÌÜ20ÈÖ2¹æ Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¥¿¥ïー42F
³ô¼ç¡§¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥êー¥ó¥Ï¥¦¥¹(100%½Ð»ñ)
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§ https://www.asken.inc
µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊ¤Þ¤¿¤Ï¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¡¢ÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦¹æ¤Ç¤¹¡£
(C)asken Inc.