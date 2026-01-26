¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ COLORFUL LIVE 5th - Frontier - ¡Ù¤ò½ª¤¨¤Æ¡¡Colorful Palette ENCORE¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¿·»þÂå
¡¡CyberAgent¥°¥ëー¥×¤Î»±²¼¤Ë¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒColorful Palette ENCORE¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐÀî Àë±Ê °Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Âçºå¤Ç2025Ç¯12·î12Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢Åìµþ¤Ç2026Ç¯1·î23Æü¤«¤é3Æü´Ö¤Î·×6Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ COLORFUL LIVE 5th - Frontier - ¡Ê°Ê²¼¡¢¥»¥«¥é¥¤5th¡Ë¡Ù¤ÎÀ©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥«¥é¥¤5th¤Ç¤Ï¡¢Unreal Engine¤ò¶î»È¤·¤¿CGµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØºÙÉô¤Þ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡É¼ÂºßÀ¡É¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àé½©³Ú¤ÎÇ®¶¸¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¤´¼èºàÁë¸ý¤Ï¤³¤Á¤é :
https://cp-encore.co.jp/contact/index.html
Colorful Palette ENCORE¼Ò¤¬Unreal Engine¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥é¥¤¥ÖÉ½¸½
¡¡º£²ó¤Î¥»¥«¥é¥¤5th¤è¤êºÎÍÑ¤·¤¿Unreal Engine¤Ï¡¢Epic Games¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¥²ー¥à¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¹âÀººÙ¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¸÷´¶¤ÎÉ½¸½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂºßÀ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÅÀ¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ùー¥¹¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤ë¤Î¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Unreal Engine¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ÑµÒ¤Î³§ÍÍ¤Ë¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Unreal Engine¤Ç¤ÎÀ©ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Toon¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈPBR¤ÎÇØ·Ê¤ÎÆëÀ÷¤ß¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·Åö¼Ò¤Ï¡¢Unreal Engine¤ËÆÈ¼«¤Î²þÂ¤¤ò²Ã¤¨¡¢¥é¥¤¥ÖÉ½¸½¤È¤·¤ÆÌÜ»Ø¤¹¥ë¥Ã¥¯¤Î¼Â¸½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢PBR¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ëÇØ·Ê¤ÈToon¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÉâ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Õ¥©¥È¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ½¸½¤Ç¤¢¤ëPBR¤ÈToon¤ÎÉ½¸½¤òº®¤¼¤ëÆÈ¼«É½¸½¡ØBBR¡Ù¤È¤¤¤¦¼êË¡¤ò³«È¯¤·¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÉ½¸½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥é¥¤¥ÖÁ´ÂÎ¤Î¥ë¥Ã¥¯¤ò¤è¤êÎ×¾ì´¶°î¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ë¤µ¤é¤Ê¤ëµ»½Ñ³×¿·¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤ò´ð¤Ë¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤â´ÑµÒ¤Î³§ÍÍ¤Ë¿·¤¿¤Ê´¶Æ°¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Colorful Palette ENCORE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢CyberAgent¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒColorful Palette¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¾ðÇ®¤Èµ»½Ñ¤Ç¡Ø¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î°ìÆü¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎXR¥é¥¤¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤áÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥ÖÆÃ²½·¿¤ÎÉÁ²è¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖDeep-Enhanced-Creative-Output-Engine¡ÊÄÌ¾Î¡§DECO-Engine¡Ë¡×¤Ê¤ÉÆÈ¼«µ»½Ñ¤Î¤Û¤«¡¢ÂÅ¶¨¤»¤ºÂÎ¸³¤òÄÉµá¤¹¤ë´ë²èÎÏ¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¡¢¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î°ìÆü¡×¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Çºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¶¯¤ß
¡¡¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ COLORFUL LIVE¡Ù¤Ç¤ÎÀ©ºî·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î¿¼¤¤Â¤·Ø¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¤¢¤ë¤Ù¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¡×¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µÓËÜÀ©ºî¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¢¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó´ë²è±¿ÍÑ¡¢²ñ¾ì±é½Ð¡Ê²»¶Á¡¢¾ÈÌÀÅù¡Ë¤Ë»ê¤ëXR¥é¥¤¥ÖÎÎ°è¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤òÍÊ¤·¡¢´ë²è¤«¤éÀ©ºî¡¢¸½¾ì¿Ê¹Ô¡¢Í½¼Â´ÉÍý¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
XR¥é¥¤¥ÖÀ©ºî¤ò¤´¸¡Æ¤Ãæ¤ÎIP´ë¶ÈÍÍ¤Ø¡¡
¡¡Åö¼Ò¤ÏXR¥é¥¤¥ÖÎÎ°è¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶ÈÍÍ¡¦IP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÈËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢µ®¼Ò¤ÎIP¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤¹·Á¤Ç¤ÎXR¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¶¦¤Ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ê¤´ÁêÃÌ¤ä¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÏ¢ÍíÀè¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒColorful Palette ENCORE
SNS¡ÊX¡Ë¡§https://x.com/CP_ENCORE
HP¡§https://cp-encore.co.jp/index.html
½êºßÃÏ¡§¢©150-0042¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®40ÈÖ1¹æ Abema Towers
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥é¥¤¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è³«È¯
´ØÏ¢²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒColorful Palette / ³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐÀî Àë±Ê
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¤´¼èºà°ÍÍê¤Ï
¹Êó¡§ËÙ ÎËÊ¿¡Êhori_ryohei@cp-encore.co.jp¡Ë