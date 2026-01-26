¡Ú23Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡Û2·î11Æü¤ËÊÄÅ¹¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¤¥È³÷ÅÄ¡×¤Ë¤Æ´¶¼Õ¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤ò¼Â»Ü¡ª¡¡°ì½ï¤Ë¡¢³÷ÅÄÅ¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¢ö
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤Ë¤Æ±Ä¶ÈÃæ¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¤¥È³÷ÅÄ¡×¤ò¡¢2·î11Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆÊÄÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2003Ç¯5·î¤Î¥ªー¥×¥ó°ÊÍè¡¢2ÅÙ¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÎÊÄÅ¹¤Ï·úÊª¤ÎÊÄ´Û¤ËÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÜÅ¾¤ª¤è¤Ó¿·Å¹ÊÞ¤Î¥ªー¥×¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºßÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
23Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
ºÇ½ª±Ä¶ÈÆü¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¤¥È³÷ÅÄ¡×¤ò²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»Üºö¾ðÊó
£±.³÷ÅÄÅ¹¤ËÄ¾½ñ¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤í¤¦¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§1·î31Æü～2·î11Æü
³«ºÅÆâÍÆ¡§¥ì¥¸²£¤Î»ØÄê¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë³÷ÅÄÅ¹¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢³÷ÅÄÅ¹¤Ø¤ÎÇ®¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òSNSÅù¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
£².³÷ÅÄÅ¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤í¤¦¡ª¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
³«ºÅ´ü´Ö¡§1·î26Æü～2·î11Æü
³«ºÅÆâÍÆ¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥È³÷ÅÄ¤ÎÊÄÅ¹¤ËºÝ¤·¡¢¤¼¤Ò³§ÍÍ¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¤¥È³÷ÅÄ¤È¤Î»×¤¤½Ð¡×¤ò #¥¢¥Ë¥á¥¤¥È³÷ÅÄ¤Î»×¤¤½Ð ¤ò¤Ä¤±¤ÆX¤Ë¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤µ¤é¤Ë£±.£².¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç50Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¾¦ÉÊ·ô1,000±ßÊ¬¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±.¥¢¥Ë¥á¥¤¥È³÷ÅÄ¤Î¸ø¼°X(@ani_kamata)¤ò¥Õ¥©¥íー
£².¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÀîºê¡¦½ÂÃ«¡¦½©ÍÕ¸¶¤ÎÆâ1Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥íー
ÅöÁªÈ¯É½¡§2·îÃæ½Üº¢Í½Äê
¢¨ÆâÍÆ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÊÄÅ¹¾ðÊó
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È³÷ÅÄ
ºÇ½ª±Ä¶ÈÆü¡§2026Ç¯2·î11Æü
½»½ê¡§¢©144-0051
¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÀ¾³÷ÅÄ8-4-12 3F
¢£´ØÏ¢URL
¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¤¥È³÷ÅÄ¡×HP(https://www.animate.co.jp/shop/kamata/)
¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¤¥È³÷ÅÄ¡×X(https://x.com/ani_kamata)