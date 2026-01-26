¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¡ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¤¿2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¡ÖMETEOR 350¡×¤òÈ¯É½
- 4¤Ä¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢7¤Ä¤Î¿·¤·¤¤¥«¥éー¤òºÎÍÑ¡£(¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë½ü¤¯)
- 2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¿··¿¡ÖMETEOR 350¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î16Æü(·î)¤è¤ê¼õÃí¤ò³«»Ï¡£¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï\762,300(ÀÇ¹þ)¤è¤ê
- 2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¿··¿¡ÖMETEOR 350¡×¤ÎÆüËÜ»Ô¾ìÆ³Æþ¤òµÇ°¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡ÖMETEOR 350 Sundowner Special edition¡×¸ÂÄê50Âæ¤ÎÍ½ÌóÃíÊ¸¤ò2026Ç¯2·î16Æü(·î)¤è¤ê³«»Ï¡£¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï\815,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥Ç¥ê¥Ð¥êー³«»Ï¤Ï2026Ç¯3·î²¼½Ü¤òÍ½Äê
¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É METEOR 350 Supernova Black (¥¹ー¥Ñー¥Î¥ô¥¡¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯)
2026Ç¯1·î26Æü¡§Ãæ·¿¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ï2026Ç¯2·î16Æü(·î)¤è¤êÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉÀµµ¬ÈÎÇäÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¿··¿¡ÖMETEOR 350(¥á¥Æ¥ª¡¦¥µ¥ó¥´ー¥Þ¥ë)¡×¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
METEOR 350¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é´°àú¤Ê¥¯¥ëー¥¶ー¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¢Â¤Ä¤À¤ÎÎÉ¤µ¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥¨¥ó¥¸¥óÆÃÀ¡¢¤½¤·¤Æ¸ÄÀÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¡¦¥¯¥ëー¥¶ー¥»¥°¥á¥ó¥È¤ò¹½ÃÛ¡£Ä¹µ÷Î¥¥Äー¥ê¥ó¥°¤«¤é»Ô³¹ÃÏÁö¹Ô¤Þ¤Ç¤ò²÷Å¬¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢¤½¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿65¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç50ËüÂæ°Ê¾å¤òÈÎÇä¤·¡¢¤½¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¹½ÃÛ¡£³Æ¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¯¥ëー¥¶ー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÌç²È¤«¤é¤â¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¤ー¥¸ー¥¯¥ëー¥¶ー¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¿ô¡¹¤Î¥¢¥ïー¥É¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎMETEOR 350¤Ï¡¢Fireball(¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Üー¥ë)¡¿Stellar(¥¹¥Æ¥é)¡¿Aurora(¥ªー¥í¥é)¡¿Supernova(¥¹ー¥Ñー¥Î¥ô¥¡)¤Î³Æ¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¿·¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë³Æ¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
METEOR 350¤Î¿´Â¡Éô¤Ë¤Ï¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Î350¥â¥Ç¥ë¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢½ÏÀ®¤ò½Å¤Í¤¿ÇÓµ¤ÎÌ349cc¤Î¶õÎäÃ±µ¤ÅûSOHC¥¨¥ó¥¸¥ó¡¿J¥·¥êー¥º¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ20.2PS¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯27Nm¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎMETEOR 350¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ËLED¥¦¥¤¥ó¥«ー¡¢USB¥¿¥¤¥×CµÞÂ®½¼ÅÅ¥Ýー¥È¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î⼆ÎØ¼ÖÍÑ¥¯¥é¥Ã¥Á¤Î¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡¿F.C.CÀ½¥¢¥·¥¹¥È¡õ¥¹¥ê¥Ã¥Ñー¥¯¥é¥Ã¥Á¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£¤Þ¤¿Fireball¥·¥êー¥º¤ÈStellar¥·¥êー¥º¤ËLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ò¡¢Fireball¥·¥êー¥º¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤ÎÊý¸þ¤Èµ÷Î¥¤òÉ½¼¨¤¹¤ë´Ê°×·¿¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à∕¥È¥ê¥Ã¥Ñー¤ò¿·¤¿¤ËÁõÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢METEOR 350¤ÎÁ´¥·¥êー¥º¤ËLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤È¥È¥ê¥Ã¥Ñー¤âÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Supernova¥·¥êー¥º¤ÈAurora¥·¥êー¥º¤Ë¤ÏÄ´À°¼°¥ì¥Ðー¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ï½¼¼Â¤·¤¿ÁõÈ÷¤òÈ÷¤¨¡¢Æ±¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ´°àú¤Ê¥Äー¥ê¥ó¥°¡¦¥¯¥ëー¥¶ー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
METEOR 350¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢4¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¿·¤·¤¤¥«¥éー¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¾å°Ìµ¡¼ï¤Ç¤¢¤ëSupernova¤Ï¥¯¥íー¥à»Å¾å¤²¤ò³è¤«¤·¤¿¥â¥À¥ó¤Ê¥«¥éー¤òºÎÍÑ¡£Aurora¤Ï¥Ø¥ê¥Æー¥¸¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿ÇÛ¿§¤Ç¥ì¥È¥í¡¦¥¯¥ëー¥¶ー¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Stellar¤Ï¥â¥À¥ó¤ÎÃæ¤ËÂçÃÀ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥«¥éー¤È¤·¡¢Fireball¤ÏÁ¯¤ä¤«¤ÇÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥éー¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥é¥¤¥Àー¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤·¤¤¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
F.C.CÀ½¥¢¥·¥¹¥È¡õ¥¹¥ê¥Ã¥Ñー¥¯¥é¥Ã¥Á¡ÚÉ¸½àÁõÈ÷¡Û
LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¢LED¥¦¥¤¥ó¥«ー¡ÚÉ¸½àÁõÈ÷¡Û
¥È¥ê¥Ã¥Ñー¡ÚÉ¸½àÁõÈ÷¡Û
Ä´À°¼°¥ì¥Ðー¡ÚSupernova / Aurora¥·¥êー¥º¤ÏÉ¸½àÁõÈ÷¡Û
2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¿··¿¡ÖMETEOR 350¡×¤ÎÆüËÜ»Ô¾ìÆ³Æþ¤òµÇ°¤·¤¿¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡ÖMETEOR 350 Sundowner Special edition¡×¸ÂÄê50Âæ¤ÎÍ½ÌóÃíÊ¸¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£ー¥«¥éー¤ÎSundowner Orange(¥µ¥ó¥À¥¦¥Êー¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸)¤Ï¡¢½À¤é¤«¤Ê²«¶â¿§¤Î¸÷¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÍ¼Êë¤ì¡á¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¢¥ïー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¸ÂÄê¥«¥éー¡õ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÅ»(¤Þ¤È)¤Ã¤¿METEOR 350¤Ç¤¹¡£Aurora¥·¥êー¥º¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡õ¥¦¥¤¥ó¥«ー¡¢USB¥¿¥¤¥×CµÞÂ®½¼ÅÅ¥Ýー¥È¡¢F.C.CÀ½¥¢¥·¥¹¥È¡õ¥¹¥ê¥Ã¥Ñー¥¯¥é¥Ã¥Á¡¢¥È¥ê¥Ã¥Ñー¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ë¥ßÀ½¥Á¥åー¥Ö¥ì¥¹¥¹¥Ýー¥¯¥Û¥¤ー¥ë¤òÁõÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
METEOR 350 Sundowner Special edition
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëManoj Gajarlawar (¥Þ¥Î¥¸¡¦¥¬¥¸¥ã¥ë¥ïー¥ë) ¤Ï¡¢¿··¿METEOR 350¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤¬·Ç¤²¤ë¥Ô¥å¥¢¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¤³¦Ãæ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥é¥¤¥Àー¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿2020Ç¯¤ËMETEOR 350¤òÅêÆþ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òµá¤á¤ë¿·À¤Âå¤Î¥é¥¤¥Àー¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÅÔ»Ô¤Ç¤Î°ÜÆ°¤«¤é¹Ù³°¤Ø¤Î¥í¥ó¥°¥é¥¤¥É¤Þ¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¥¯¥ëー¥¶ー¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Áö¤ê¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥é¥¤¥Àー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢METEOR 350¤Ïº£¤äÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£METEOR 350¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Î¹¤Èµ²±¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿··¿METEOR 350¤¬¡¢¤½¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎMETEOR 350¤Ë¤Ï¡¢³Æ¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡ÖRoyal Enfield Accessories¡×¤âÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ï2¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖUrban Kit(¥¢ー¥Ð¥ó¡¦¥¥Ã¥È)¡×¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ðー¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ðー¥¨¥ó¥É¥ß¥éー¡¢¥íー¥é¥¤¥Àー¥Àー¥·ー¥È¡¢¥¹¥âー¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ê¤É¤òÁõÈ÷¡£°ìÊý¤Î¡ÖGrand Tourer Kit(¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Ä¥¢¥éー¡¦¥¥Ã¥È)¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Äー¥ê¥ó¥°¥·ー¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ñ¥Ë¥¢¤È¥Ñ¥Ë¥¢¥ìー¥ë¡¢¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥Ã¥È¥Ú¥°¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Äー¥ê¥ó¥°¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ðー¡¢LED¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¤Ê¤É¤ò´Þ¤ß¡¢¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ê¥Äー¥ê¥ó¥°»ÅÍÍ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¿··¿¡ÖMETEOR 350(¥á¥Æ¥ª¡¦¥µ¥ó¥´ー¥Þ¥ë)¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î16Æü(·î)¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉÀµµ¬ÈÎÇäÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼õÃí¤ò³«»Ï¤·¡¢¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë Sundowner Special edition ¤ÎÍ½ÌóÃíÊ¸¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
METEOR 350 Fireball
Fireball Orange (¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Üー¥ë¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸)
\762,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
METEOR 350 Fireball
Fireball Grey (¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Üー¥ë¡¦¥°¥ìー)
\762,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
METEOR 350 Stellar
Stellar Matt Grey (¥¹¥Æ¥é¡¦¥Þ¥Ã¥È¥°¥ìー)
\777,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
METEOR 350 Stellar
Stellar Marine Blue (¥¹¥Æ¥é¡¦¥Þ¥ê¥ó¥Ö¥ëー)
\777,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
METEOR 350 Aurora
Aurora Retro Green (¥ªー¥í¥é¡¦¥ì¥È¥í¥°¥êー¥ó)
\795,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
METEOR 350 Aurora
Aurora Red (¥ªー¥í¥é¡¦¥ì¥Ã¥É)
\795,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
METEOR 350 Supernova
Supernova Black (¥¹ー¥Ñー¥Î¥ô¥¡¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯)
\795,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆüËÜ»Ô¾ìÆ³ÆþµÇ°¥â¥Ç¥ë(¸ÂÄê50Âæ)
METEOR 350 Sundowner Special edition
Sundowner Orange
(¥µ¥ó¥À¥¦¥Êー¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸)
\815,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨µºÜ¤Î²Á³Ê¤ÏÁ´¤Æ¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£¢¨¿·¼ÖÅÐÏ¿¡ÊÆÏ½Ð¡Ë¤è¤ê3Ç¯´Ö¡ÊÁö¹Ôµ÷Î¥ÌµÀ©¸Â¡ËÊÝ¾Ú
¼çÍ×½ô¸µ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/39665/table/130_1_d52ffbe585dc5f5bb3ca0f88d34010e5.jpg?v=202601261121 ]
¢¨¿·¼ÖÅÐÏ¿¡ÊÆÏ½Ð¡Ë¤è¤ê3Ç¯´Ö¡ÊÁö¹Ôµ÷Î¥ÌµÀ©¸Â¡ËÊÝ¾Ú
¡ã¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¡1901Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÏÈþ¤·¤¤¥ªー¥È¥Ð¥¤¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÆóÎØ¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥ëー¥Ä¤Ï±Ñ¹ñ¤Ë¤¢¤ê¡¢1955Ç¯¤Ë¥Þ¥É¥é¥¹(¸½¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤)¤ËÀ½Â¤¹©¾ì¤òÀßÎ©¡£°ÊÍè¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥ß¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¡¦¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Î¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï¡¢Èþ¤·¤¯¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤Ë°î¤ì¤¿¾è¤êÊª¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï²æ¡¹¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤¬¡¢¼«¤é¤ò¡ØPure Motorcycling¡¿¥Ô¥å¥¢¡¦¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡Ù¤È¸Æ¤ÖÍ³±ï¤Ç¤¹¡£
¡¡¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ëー¥¶ー¤Î¡ÖMETEOR 350(¥á¥Æ¥ª¡¦¥µ¥ó¥´ー¥Þ¥ë)¡×¡¢650¥Ñ¥é¥ì¥ë¥Ä¥¤¥ó¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¡ÖCLASSIC 650(¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥í¥¯¥´ー¥Þ¥ë)¡×¡ÖSUPER METEOR 650(¥¹ー¥Ñー¡¦¥á¥Æ¥ª¡¦¥í¥¯¥´ー¥Þ¥ë¡Ë¡×¡¢¡ÖINT650(¥¢¥¤¥¨¥Ì¥Æ¥£¡¦¥í¥¯¥´ー¥Þ¥ë¡Ë¡×¡¢¡ÖCONTINENTAL GT650(¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡¦¥¸ー¥Æ¥£ー¡¦¥í¥¯¥´ー¥Þ¥ë¡Ë¡×¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤Ï¡ÖHIMALAYAN 450(¥Ò¥Þ¥é¥ä¡¦¥è¥ó¥´ー¥Þ¥ë¡Ë¡×¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¡ÖGOAN CLASSIC 350(¥´¥¢¥ó ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥µ¥ó¥´ー¥Þ¥ë¡Ë¡×¡ÖBULLET 350(¥Ö¥ê¥Ã¥È¡¦¥µ¥ó¥´ー¥Þ¥ë¡Ë¡×¡¢¡ÖCLASSIC 350(¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥µ¥ó¥´ー¥Þ¥ë¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²æ¡¹¤Ï2024Ç¯¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥·¥Æ¥£¡õÅÅÆ°¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØFLYNG FLEA(¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥Õ¥êー)¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÀè¿Êµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢ÅÔ»Ô·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤±¤ë²æ¡¹¤Î¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿²æ¡¹¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢ËèÇ¯11·î¤Ë¥¤¥ó¥ÉÀ¾³¤´ß¤Î¥ê¥¾ー¥ÈÃÏ¥´¥¢¤ÎÈþ¤·¤¤¥Óー¥Á¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¦¥é¥¤¥Àー¤¬½¸¤Þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMotoverse(¥â¥È¥Ðー¥¹)¡×¤ä¡¢¥Ò¥Þ¥é¥ä»³Ì®¤Î¹âÃÏ¤òÁö¤ë¡ÖHimalayan Odyssey(¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¡¦¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤)¡×¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤òÁö¤é¤»¤ëÀ¤³¦Æ±Æü³«ºÅ¤Î¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖOne Ride(¥ï¥ó¥é¥¤¥É)¡×¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¤Î¥È¥é¥Ã¥¯Âç¼êEicher Motors Limited(¥¢¥¤¥·¥ãー¥âー¥¿ー¥º¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É)¤Î°ìÉôÌç¤Ç¤¢¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ë2000°Ê¾å¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¡¢À¤³¦60¥«¹ñ°Ê¾å¤Ë850¶á¤¤Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥½ー¥×¤È¥¤¥ó¥É¤Î¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤¤Ë2¤Ä¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥»¥ó¥¿ー¤òÍ¤·¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎÅÔ»Ô¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤¶á¹Ù¤Î¥ª¥é¥¬¥À¥à¤È¥ô¥¡¥é¥à¥ô¥¡¥À¥¬¥ë¤Ë2¤Ä¤ÎºÇ¿·±Ô¤ÎÀ¸»º»ÜÀß¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¡¢¥Í¥Ñー¥ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¿¥¤¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î6¥ö½ê¤Ë¶áÂåÅª¤ÊCKD(¥³¥ó¥×¥êー¥È¡¦¥Î¥Ã¥¯¡¦¥À¥¦¥ó)ÁÈÎ©¹©¾ì¤âÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
