»°°æ½»Í§¥«ー¥É ¥Ê¥ó¥Ðー¥ì¥¹¤Ë¥Ï¥íー¥­¥Æ¥£ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿·ÅÐ¾ì

»°°æ½»Í§¥«ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§ÂçÀ¾ ¹¬É§¡¢°Ê²¼¡§¡Ö»°°æ½»Í§¥«ー¥É¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢»°°æ½»Í§¥«ー¥É¡ÊNL¡Ë¡¦»°°æ½»Í§¥«ー¥É ¥´ー¥ë¥É¡ÊNL¡Ë¤Î¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÄ§
£±. »°°æ½»Í§¥«ー¥É ¥Ê¥ó¥Ðー¥ì¥¹¤Î¡È°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦¤ªÆÀ¡É¤Ê¾¦ÉÊÀ
»°°æ½»Í§¥«ー¥É ¥Ê¥ó¥Ðー¥ì¥¹¤Ï¥«ー¥ÉÈÖ¹æ¤äÍ¸ú´ü¸Â¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥³ー¥É¤ò·ôÌÌ¤ËµºÜ¤·¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤Ç¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦°û¿©Å¹¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤ÇºÇÂç7%¤ÎV¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÍøÍÑ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊÀ¤Ï¡¢¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£². »È¤¦¤¿¤Ó¤Ëµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¡É¤«¤ï¤¤¤¤¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó
»°°æ½»Í§¥«ー¥É¡ÊNL¡Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥ê¥Ü¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤ä¥é¥áÆþ¤ê¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î¸å¤í»Ñ¤â¤¢¤·¤é¤¤¡¢Í·¤Ó¿´¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»°°æ½»Í§¥«ー¥É ¥´ー¥ë¥É¡ÊNL¡Ë¤Ï¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¥´ー¥ë¥É¤ÈÁ´ÌÌ¥é¥á¤Ç¾åÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¡¢¥¿ー¥¿¥óÊÁ¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯Í¥¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤ºÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤â¡¢¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥é¥¤¥Õ¤ò¡È¤«¤·¤³¤¯¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¡¢¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¯¡É³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤Ïº£¸å¡¢Â¾¤Î·ô¼ï¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î³µÍ×
»°°æ½»Í§¥«ー¥É ¥Ê¥ó¥Ðー¥ì¥¹¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670011
¢£»°°æ½»Í§¥«ー¥É¡ÊNL¡Ë³µÍ×
¢£»°°æ½»Í§¥«ー¥É ¥´ー¥ë¥É¡ÊNL¡Ë³µÍ×
»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤Ï¡¢º£¸å¤â¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¿ä¿Ê¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢°Â¿´°ÂÁ´¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤è¤êÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤·èºÑ¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤·¡¢¹¹¤Ê¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Î¿ä¿Ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿·µ¬Æþ²ñ¡õ¾ò·ïÃ£À®¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤³¤³¤À¤±¤Î"¤«¤ï¤¤¤¤¥Ýー¥Á"¤â¡ª
ËÜ¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¡¢ÂÐ¾Ý¥«ー¥É¤Ë¿·µ¬Æþ²ñ¤Î¤¦¤¨¾ò·ï¤òÃ£À®¤µ¤ì¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥³¥é¥Ü¥Ýー¥Á¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³µÍ×¡ä
¢£ÁíÀª100Ëü¿Í°Ê¾å¤ËÆÃÅµ¤¬Åö¤¿¤ë¡ªV¥Ý¥¤¥ó¥Èº×¤Ç¤â¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤â¤é¤¨¤ë
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÅÐ¾ì¤òµÇ°¤·¡¢»°°æ½»Í§¥«ー¥É²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥Èº×¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¥«ー¥É¤Ç¥¨¥ó¥È¥êー¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥ÛÍÑÊÉ»æ¡ÊÁ´9¼ï¡Ë¤¬¤â¤ì¤Ê¤¯¤â¤é¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¾ò·ïÃ£À®¤Ç¡¢ÃêÁª¤Ç¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥åー¥í¥é¥ó¥É ¥Ç¥¤¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー(Á´7¼ï¡Ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤ËÁª¤Ù¤ëÆÃÅµ¤È¤·¤ÆV¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÁª¿ô¤ÏÁíÀª100ËüÌ¾°Ê¾å¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÅöÁª¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥¨¥ó¥È¥êー¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã³µÍ×¡ä
¢£¿·µ¬Æþ²ñ¼Ô¸ÂÄê¡ª¡Ö¥³¥¹¥á¥×¥é¥ó¡×¤âËÜÆü¥¹¥¿ー¥È¡ª
»°°æ½»Í§¥«ー¥É ¥Ê¥ó¥Ðー¥ì¥¹¤Ê¤ÉÂÐ¾Ý¤Î»°°æ½»Í§¥«ー¥É¿·µ¬Æþ²ñ²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥³¥¹¥á¥×¥é¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£ËèÆü¤ò"¤«¤ï¤¤¤¯"²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤ÎÆü¾ï¤ò¤è¤ê¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢Qoo10¡¦@cosme SHOPPING¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¤´ÍøÍÑ³Û¤Î10%¤òV¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç´Ô¸µ¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥ó¤Î¾ÜºÙ¡¦Olive¡¦»°°æ½»Í§¥«ー¥É ¥Ê¥ó¥Ðー¥ì¥¹¤Ø¤ÎÆþ²ñ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
