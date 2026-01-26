¡Ö2025Ç¯¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹Âç¾Þ¡×¤ÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥¯¥é¡Ê¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§²¬ÅÄÄ¾¼ù¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í´Ä¶¶âÍ»¸¦µæµ¡¹½¡ÊRIEF¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö2025Ç¯¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹Âç¾Þ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¾Þ¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢´Ä¶¡¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤È¶âÍ»¤ÎÌò³ä¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀè¿ÊÅª¤«¤Ä°ÕµÁ¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2015Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥¯¥é¤¬Æ±¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÉ½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º¸¡§É½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ßÀº½Å° ¼¹¹ÔÌò°÷
¡¡º£²ó¡¢Í¥½¨¾Þ¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢
- ÀéÍÕ¸©º´ÁÒ»Ô¤Ë¿·Àß¤·¤¿º´ÁÒ»ö¶È½ê SWR(R)¿·¹©¾ì ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è
- ¿¼Àî¥®¥ã¥¶¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¡ÖLEGARE¡Ê¥ì¥¬ー¥ì¡Ë¡×
¤³¤ì¤é2·ï¤Î¿·Àß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë´Ä¶¡¦¼Ò²ñ²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹SWR(R)¿·¹©¾ì¡Û
¡¡º´ÁÒ»ö¶È½ê¤Ë¿·Àß¤·¤¿SWR(R)¿·¹©¾ì¤Ç¤ÏGX¡Ê¥°¥êー¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ëµ»½Ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÆ³Æþ¤·¡¢¥Õ¥¸¥¯¥é½é¤È¤Ê¤ë¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥¯¥éÆÈ¼«µ»½Ñ¤Î´Ö·ç¸ÇÄê·¿¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¥ê¥Ü¥ó¡ÖSWR(R)¡ÊSpider Web Ribbon(R)¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢ºÙ·Â¡¦¹âÌ©ÅÙ·¿¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¥±ー¥Ö¥ë¡ÖWTC(R)¡ÊWrapping Tube Cable(R)¡Ë¡×¤ÎÀ¸»º¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡WTC(R)¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ñー¥¹¥±ー¥ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿¤Ë¤ª¤±¤ëÇÛÀþ¸úÎ¨¸þ¾å¤ä¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー²½¤Ë´óÍ¿¤·¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹âÅÙ²½¤È´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤òÎ¾Î©¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊ£¹ç»ÜÀß¡ÖLEGARE¡Ê¥ì¥¬ー¥ì¡Ë¡×¡Û
¡¡¿¼Àî¥®¥ã¥¶¥ê¥¢Æâ¤Ë¿·Àß¤·¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¡ÖLEGARE¡Ê¥ì¥¬ー¥ì¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢°û¿©¡¦ÊªÈÎ¡¦³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤òÍ¶Ã×¤·¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»Ù¤¨¤ë¡È¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡É¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶ÌäÂê¤äºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·úÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç´Ä¶ÇÛÎ¸·¿Àß·×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÀÇ½¤ò¹â¤á¤ëÂ¿ÍÍ¤Êµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¤¿·ë²Ì¡¢·úÃÛÊª¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÀÇ½É½¼¨À©ÅÙ¡ÊBELS¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¹â°Ì¤Ç¤¢¤ë5¤ÄÀ±É¾²Á¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¸¥¯¥é¤Ïº£²ó¤Î¼õ¾Þ¤òµ¡¤Ë¡¢º£¸å¤â´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤È¼Ò²ñ²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ÎÎ¾Î©¤ò·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×¤ÊÃì¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Êµ»½Ñ³«È¯¤ª¤è¤Ó»ö¶È³èÆ°¤ò°ìÁØÎÏ¶¯¤¯¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£