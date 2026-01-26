°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÂç³ØÀ¸¾©³ØºâÃÄ¤Ø¤Î¶¨»¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Òb-growth¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§É©¾Â¶©¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÂç³ØÀ¸¾©³ØºâÃÄ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§Â¼Ãæ ÉÒÉ§¡¢°Ê²¼¡Ö³Ø¾©ºâÃÄ¡×¡Ë¤Ø¤Î¶¨»¿¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³Ø¾©ºâÃÄÀßÎ©¤ÎÇØ·Ê
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³ØÀ¸¤ÎÌó2¿Í¤Ë1¿Í¤¬²¿¤é¤«¤Î¾©³Ø¶â¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¾ÍèÅª¤ÊÊÖºÑµÁÌ³¤òÈ¼¤¦¡ÖÂßÍ¿·¿¡×¤Ç¤¹¡£Ä¹°ú¤¯·ÐºÑ¤ÎÄäÂÚ¤ä³Êº¹¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤«¤é³Ø¶È¤Î·ÑÂ³¤òÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤³ØÀ¸¤ä¡¢Â´¶È¤ÈÆ±»þ¤ËÂ¿³Û¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÁªÂò¤ËÀ©Ìó¤¬À¸¤¸¤ë¼ã¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø¾©ºâÃÄ¤Ï·ÐºÑ»Ù±ç¤òÍ×¤¹¤ë¾ÍèÍË¾¤ÊÂç³ØÀ¸¤Ë¡¢ÊÖºÑÉÔÍ×¤Î¾©³Ø¶â¤òµëÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥µ¥Ýー¥¿ー½¢Ç¤¤ÎÇØ·Ê
³ô¼°²ñ¼Òb-growth¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÏ«Æ¯ÎÏ¤ÎÄó¶¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÃÎ¸«¤È¿®Íê¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òºÇÅ¬¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤¬ËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¡ÖËÜ¼ÁÅª¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¡×¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢³Ø¾©ºâÃÄ¤ÎÍýÇ°¤È¿¼¤¯¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅ¬ÀÚ¤ÊÃÎ¸«¡Ê¥×¥í¡Ë¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬´ë¶È¤ÎÈôÌö¤òÀ¸¤à¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¶µ°é¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢»Ö¤¢¤ë³ØÀ¸¤¬·ÐºÑÅªÀ©Ìó¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢³Ø¤Ó¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÈÀÜÂ³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸Ä¿Í¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ÎÈôÌöÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¡¢¾Íè¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯¤¿¤á¤Î¡ÖÅÚ¾í¡×¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿Íºà¤òµ¯ÅÀ¤Ë»º¶È¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹Åö¼Ò¤Î»ö¶ÈÀÕÇ¤¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢º£²ó¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー½¢Ç¤¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥µ¥Ýー¥¿ー°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é(https://gakusho.or.jp/about#anchor_about03)
¢£³ô¼°²ñ¼Òb-growth¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡É©¾Â¶©¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÂç³ØÀ¸¾©³ØºâÃÄ¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÌ¤Íè¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢b-growth¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¿Í¡×¤È¡ÖÃÎ¡×¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬»ý¤Ä²ÄÇ½À¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿®Íê¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÃæ¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÁÈ¿¥¤â¸Ä¿Í¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ÇÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÂç³ØÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤«¤éÄ©Àï¤òÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂç¤¤ÊÂ»¼º¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ç¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÎÏ¤Ç»ö¶È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡×¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³Ø¾©ºâÃÄ¤ÎµëÉÕ·¿¾©³Ø¶â¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬ÉéºÄ¤È¤¤¤¦½Å²Ù¤òÇØÉé¤ï¤º¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡×¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¹¡£
³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÊÖºÑ¤ÎÉÔ°Â¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢º£¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤·Ð¸³¤ä³Ø¶È¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬¾Íè¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥êー¥Àー¤ä¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¶¦¤Ë¼Ò²ñ¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ëÆü¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£¡Ù
¢£°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÂç³ØÀ¸¾©³ØºâÃÄ¡Ê³Ø¾©ºâÃÄ¡Ë¡¡Íý»öÄ¹¡¡Â¼ÃæÉÒÉ§¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼Òb-growth¤òÅöºâÃÄ¤Î¿·¤¿¤Ê¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
É©¾ÂÂåÉ½¤ËÅöºâÃÄ¤Ø¤Î¶¨»¿¡Ê¥µ¥Ýー¥¿ー´ë¶È¡Ë¤ò¤´Äó°Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅöºâÃÄ¤ÎÍýÇ°¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Äó°Æ¤ò¤´ºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Òb-growth¤¬¸òÎ®²ñ¤Ç¾©³ØÀ¸¤ÈÂÐÏÃ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿Íºà¤ä´ë¶È³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤Ë´ð¤¤¤Æ¡¢³ØÀ¸¤Ë½õ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ø¾©ºâÃÄ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òb-growth¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥µ¥Ýー¥¿ー´ë¶È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ÍèÍË¾¤ÊÂç³ØÀ¸¤Ë¡¢¾©³Ø¶â¤È³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡³ô¼°²ñ¼Òb-growth¤Î³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òb-growth¡¡
ËÜ¼Ò½»½ê¡§
¢©107-0062
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³1-1-1¿·ÀÄ»³¥Ó¥ë Åì´Û7F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡É©¾Â¶©
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§BtoB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://bgrowth.jp/
¢¡³Ø¾©ºâÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ë¡¿ÍÌ¾¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡¡Âç³ØÀ¸¾©³ØºâÃÄ¡Ê³Ø¾©ºâÃÄ¡Ë
½êºßÃÏ¡§
¢©107-0062
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3-1-31KDÆîÀÄ»³¥Ó¥ë5F¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¢ー¥¯¥íー¥¼¥Ã¥ÈÆâ
ÂåÉ½¼Ô¡§Íý»öÄ¹¡¡Â¼Ãæ ÉÒÉ§
¥ê¥ó¥¯¡§https://gakusho.or.jp/
¢£b-growth¤ÎÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹
b-growth¤Ç¤Ï¡¢BtoB´ë¶È¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³°ÑÂ÷¥Þー¥±¥¿ー¤Ë¤è¤ëBtoB»ö¶È¥°¥íー¥¹»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹
b-growth Pro(https://bgrowth.jp/service-pro)
BtoB¥Þー¥±¥¿ーÀìÌç¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹
b-growth Agent(https://bgrowth.jp/service-agent)
BtoB»ö¶ÈÆÃ²½¤Î¹¹ð±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹
b-growth AdMaster(https://bgrowth.jp/service-admaster)
BtoB»ö¶ÈÆÃ²½¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹
b-growth Creative(https://bgrowth.jp/service-creative)
