¡Úº´²ì¡ß·§ËÜ¡Û¶å½£°Ü½»¤Î¥ê¥¢¥ë¤ËÇ÷¤ë¡ª2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¹çÆ±UIJ¥¿ー¥ó¥»¥ß¥Êー³«ºÅ
¿Íºà¾Ò²ð¶È¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥¯¥Ýー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO¡§ÅÄÂ¼ ¹â¹¡Ë¤Ï¡¢º´²ì¸©¡¦·§ËÜ¸©¤Ø¤Î°Ü½»¤ä½¢¶È¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î»Å»ö¤äÀ¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ÎÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Öº´²ì¡¦·§ËÜ¹çÆ±UIJ¥¿ー¥ó¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ¤Î·Ð°Þ
Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ËµòÅÀÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥ïー¥¯¥Ýー¥È¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¡Öº´²ì¡¦·§ËÜ¹çÆ±UIJ¥¿ー¥ó¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¸½ºß¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Îµ¤±¿¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤ÇUIJ¥¿ー¥ó¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º´²ì¡¦·§ËÜ¤Ç¤â¹ÔÀ¯¤¬UIJ¥¿ー¥ó¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤ÉÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¹¤Ù¤Æ¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤ë¥ïー¥¯¥Ýー¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢UIJ¥¿ー¥ó¤ò´Þ¤á¤¿Å¾¿¦¥µ¥Ýー¥È¤¬³èÈ¯¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢UIJ¥¿ー¥ó¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î»Å»ö¤äÀ¸³è´Ä¶¤Ê¤É¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤ËÆ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ëº´²ì¡¦·§ËÜ¤Ë¤Æ¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤äÃÏÊýÊë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¥ïー¥¯¥Ýー¥È¤Î¼Ò°÷¤¿¤Á¤ò¸ò¤¨¡¢¡Ö¸½ÃÏ¤Ç¤Î»Å»ö»ö¾ð¡Êµá¿Í¡¢µëÍ¿¡Ë¡×¡Ö¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·»ö¾ð¡Ê½»µï¡¢¸òÄÌ¡¢¥ì¥¸¥ãー¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤À¤«¤é¤³¤½ÃÎ¤êÆÀ¤ë¡¢¸½ÃÏ¤ÎÅ¾¿¦»Ô¾ì´¶¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ËµòÅÀÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥ïー¥¯¥Ýー¥È¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¹çÆ±UIJ¥¿ー¥ó¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£
¾¯¤·¤Ç¤â¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥»¥ß¥Êー¾ðÊó
¶å½£¥³¥é¥Ü³«ºÅ¡Êº´²ì¡¦·§ËÜ¹çÆ±UIJ¥¿ー¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ë¡¡～º´²ì¡¦·§ËÜ¤ÎÅ¾¿¦¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤ËÊ¹¤¯»Å»ö¤ÈÊë¤é¤·～
Æü¡¡»þ¡§2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë19¡§00～20¡§00
·Á¡¡¼°¡§¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ê»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ë
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡§
- UIJ¥¿ー¥óÅ¾¿¦¤È¤Ï¡©
- º´²ì¡¦·§ËÜ¤Ç¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êµá¿Í¡¦Å¾¿¦¤Î»Ô¾ì´¶¡¢µëÍ¿Áê¾ì¤Ê¤É¡Ë
- º´²ì¡¦·§ËÜ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÊª²Á¡¢¸òÄÌ¡¢¥ì¥¸¥ãー¤Ê¤É¡Ë
- ¥ïー¥¯¥Ýー¥È¤Î¾Ò²ð
- ¼Áµ¿±þÅú
ÅÐÃÅ¼Ô¡§
- ÌÐ¼êÌÚÎÃ¡¡ÃÏ°èÏ¢·È¿ä¿Ê¥Áー¥à¡¡¥·¥Ë¥¢¥êー¥Àー
- µÜ¸¶Êþ´õ¡¡º´²ì»Ù¼Ò¡¡Å¾¿¦¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
- ÃæÅçÃ£Ìð¡¡·§ËÜ»Ù¼Ò¡¡¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.workport.co.jp/seminar/detail/9432/
¿½¤·¹þ¤ß´ü¸Â¡§2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç
¢£UIJ¥¿ー¥óÅ¾¿¦»Ù±ç¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¥ïー¥¯¥Ýー¥È¤Ï¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤ÄÅ¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò½ÅÍ×¤Ê»ÈÌ¿¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢UIJ¥¿ー¥ó¤ÎÂ¥¿Ê¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤äÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ë¿Íºà¾Ò²ð¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â³ÆÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃÏÊý¤ÈÅÔ»Ô¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²áµî¤Î³«ºÅ¼ÂÀÓ¡Û
ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¡§¹áÀî¸©¡¿ËÌÎ¦3¸©¡ÊÉÙ»³¸©¡¦ÀÐÀî¸©¡¦Ê¡°æ¸©¡Ë¡¿»³±¢2¸©¡ÊÄ»¼è¸©¡¦Åçº¬¸©¡Ë¡¿ÅìËÌ5¸©¡ÊÀÄ¿¹¸©¡¦½©ÅÄ¸©¡¦´ä¼ê¸©¡¦»³·Á¸©¡¦Ê¡Åç¸©¡Ë¡¿¹Ã¿®2¸©¡ÊÄ¹Ìî¸©¡¦»³Íü¸©¡Ë¡¿¶å½£4¸©¡ÊÄ¹ºê¸©¡¦ÂçÊ¬¸©¡¦µÜºê¸©¡¦¼¯»ùÅç¸©¡Ë¡¿¶áµ¦2¸©¡Ê¼¢²ì¸©¡¦ÏÂ²Î»³¸©¡Ë¡¿´ØÌç¥³¥é¥Ü¡Ê»³¸ý¸©¡¦Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¡Ë¡¿ÆüËÜºÇËÌ¡ßºÇÆî¥³¥é¥Ü¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦²Æì¸©¡Ë¡¿Åì³¤2¸©¡Ê´ôÉì¸©¡¦»°½Å¸©¡Ë¡¿¾å±ÛÀþ±èÀþ¥³¥é¥Ü¡Ê¿·³ã¸©¡¦·²ÇÏ¸©¡Ë¡¿»Í¹ñ4¸©¡Ê°¦É²¸©¡¦¹áÀî¸©¡¦¹âÃÎ¸©¡¦ÆÁÅç¸©¡Ë¡¿¸ÅÅÔ¤Î¤¯¤é¤·¥³¥é¥Ü¡ÊµþÅÔÉÜ¡¦ÆàÎÉ¸©¡Ë
¢§²áµî³«ºÅ»þ¤ÎÍÍ»Ò
¢§»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¡¡¢¨°ìÉôÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯ÊÔ½¸¡¦È´¿è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öµá¿Í¤Î¼ïÎà¤äÃÏ°è¡¢Ç¯¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ê¥¢¥ë¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÃÏ°è¤Î¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥»¥ß¥Êー¤¬¤¢¤ì¤Ð»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¡Ê20Âå¡Ë
¡Ö¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó·Á¼°¤Ç¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³µ¤ÍÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡Ê30Âå¡Ë
¡Ö¡ÈÃÏÊý¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éÅ¾¿¦¾ðÊó¤Þ¤ÇÏÈ¤ò¾¯¤·¹¤²¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯³Ú¤·¤¯»²²Ã¤Ç¤¤¿¡×¡Ê40Âå¡Ë¢¨°ìÉôÈ´¿è
°ú¤Â³¤¡¢UIJ¥¿ー¥ó¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤ÆÍ±×¤Ê¾ðÊó¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥¯¥Ýー¥È
¢£¥ïー¥¯¥Ýー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ïー¥¯¥Ýー¥È¤Ï¡¢¡Ö¡È¼¡¤Î°ìÊâ¡É¤Ë³Î¿®¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¡¢µá¿¦¼Ô¤È´ë¶È¤Î¿·¤¿¤Ê¡È°ìÊâ¡É¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÅ¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥×¥í¤¬µá¿¦¼Ô¤Î¶¯¤ß¤ä²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢Â¿ºÌ¤Êµá¿Í¾ðÊó¤ÈÆÈ¼«¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËºÇÅ¬¤ÊÁªÂò»è¤ò¤´Äó°Æ¡£ÌÌÀÜÆüÄø¤Ê¤É¤Î³Æ¼ïÄ´À°¤âÂå¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÂèÆó¤Î¿Í»ö¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¿¼¤¤´ë¶ÈÍý²ò¤Ë´ð¤Å¤¯¥Þ¥Ã¥ÁÅÙ¤Î¹â¤¤¿Íºà¤Î¾Ò²ð¤Ë¤è¤ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ËÈ¼Áö¡£µá¿¦¼Ô¤È´ë¶È¡¢ÁÐÊý¤Ø¿×Â®¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊÅ¾¿¦¡¦ºÎÍÑ³èÆ°¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥ïー¥¯¥Ýー¥È¤Ï¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¹¤Ù¤Æ¤ËµòÅÀ¤òÅ¸³«¡£¤É¤³¤Ç¤â¡ÖÄ¾ÀÜ²ñ¤¨¤ë¡×Å¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÀìÌçÃ´Åö¼Ô¤¬Face to Face¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎµòÅÀ¤«¤é²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://www.workport.co.jp/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥¯¥Ýー¥È
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO ÅÄÂ¼ ¹â¹¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹COO¡¡ÎÓ Å°Ïº
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡§¡ÚÅìµþ¡Û¢©140-0002¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅìÉÊÀî2-2-4 Å·²¦½§¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¿¥ïー6F
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÊ¡²¬¡Û¢©812-0011¡¡Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÁ°4-4-15 ÇîÂ¿±ØÁ°H44¥Ó¥ë7F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2003Ç¯3·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¿Íºà¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡ÊÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶È µö²ÄÈÖ¹æ¡§13-¥æ-040590¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿Íºà°éÀ®¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø¶¦»ö¶È¼õÂ÷¥µー¥Ó¥¹
½¾¶È°÷¿ô¡¡¡¡¡§1,335Ì¾¡Ê2025Ç¯4·î¸½ºß¡Ë
HP¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://www.workport.co.jp/
