ÆüÎ©¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤È·²ÇÏ¸©¿¹ÎÓÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤¬¿¹ÎÓ¤Î¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï
º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â»Ü³µÍ×¤Î¥¤¥áー¥¸
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡Ê°Ê²¼¡¢ÆüÎ©¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡Ë¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¿¹ÎÓÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢·²ÇÏ¸©¤Ë½êºß¤¹¤ëÌó50ha¤Î¿¹ÎÓ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö*1¤Ê³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢ÆüÎ©¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤¬»ý¤Ä¿¹ÎÓ²òÀÏµ»½Ñ¤ª¤è¤Ó¿¹ÎÓ²þÁ±¤Ê¤É¤Î¿¹ÎÓ´ØÏ¢¤Î¥É¥á¥¤¥ó¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤È¥µ¥ó¥ê¥Ã¥È¡¦¥·ー¥É¥ê¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥µ¥ó¥ê¥Ã¥È¡¦¥·ー¥É¥ê¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬»ý¤ÄÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊ¬ÀÏµ»½Ñ¡Ê´Ä¶DNA*2Ê¬ÀÏ¡¢GIS*3²òÀÏ¡¢Ìî³°Ä´ºº¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¿¹ÎÓ¤ÎÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Î¸½¾õ¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¡¢¿¹ÎÓ¤Î¿å¸»Þ¾ÍÜ¡Ê¤«¤ó¤è¤¦¡Ëµ¡Ç½*4¤Î¸þ¾å¤ò¤á¤¶¤·¤¿¸ú²ÌÅª¤Ê¿¹ÎÓÀ°È÷»Üºö¤òºöÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüÎ©¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ï¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Á´¹ñÌó300µòÅÀ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿¹ÎÓ¤Ë´ð¤Å¤¯·ÐºÑ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢¿¹ÎÓÁÈ¹ç¤Ê¤É¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
*1 ¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡§À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÂ»¼º¤ò»ß¤á¡¢²óÉüµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¡£2022Ç¯¤ÎÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¾òÌóÂè15²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ¡ÊCOP15¡Ë¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿
¡Öº«ÌÀ¡¦¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ëÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÏÈÁÈ¡ÊGBF¡Ë¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¼«Á³¤ÎÂ»¼º¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¹ñºÝÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
*2 ´Ä¶DNA¡§³¤¤äÀî¡¦¸Ð¾Â¡¦ÅÚ¾í¤Ê¤É¤Î´Ä¶Ãæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÀ¸ÊªÍ³Íè¤ÎDNA
*3 GIS¡§ÃÏÍý¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à
*4 ¿å¸»Þ¾ÍÜµ¡Ç½¡§¿¹ÎÓ¤ÎÅÚ¾í¤¬¹ß¿å¤òÃùÎ±¤·¡¢²ÏÀî¤ØÎ®¤ì¹þ¤à¿å¤ÎÎÌ¤òÊ¿½à²½¤·¤Æ¹¿¿å¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Àî¤ÎÎ®ÎÌ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢±«¿å¤¬¿¹ÎÓÅÚ¾í¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿å¼Á¤¬¾ô²½¤µ¤ì¤ë¡£
½ÐÅµ: ÎÓÌîÄ£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/tamenteki/con_2_4.html¡Ë
ÇØ·Ê
À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÂ»¼º¤ò¿©¤¤»ß¤á¡¢²óÉüµ°Æ»¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤µ¤»¤ë¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬²ÝÂê
¡¡¸½ºß¡¢ÃÏµå¤Ï¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¡×¤È¡ÖÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÂ»¼º¡×¤È¤¤¤¦¡¢Áê¸ß¤Ë¿¼¤¯´ØÏ¢¤¹¤ëÆó¤Ä¤ÎµðÂç¤Ê´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯12·î¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡Öº«ÌÀ¡¦¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ëÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÏÈÁÈ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¼«Á³¤ò²óÉü¤Îµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Î¼Â¸½¤¬¡¢Á´¤Æ¤Î¹ñ¡¢´ë¶È¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤¬¤á¤¶¤¹¤Ù¤À¤³¦¶¦ÄÌ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ï¡¢Ã±¤Ë¼«Á³ÇË²õ¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â»¼º¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¡¢¼«Á³¤ò²óÉü¡¦Áý²Ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÆó»À²½ÃºÁÇ¤ÎµÛ¼ý¡¦ÃùÎ±¡Êµ¤¸õÊÑÆ°¤Î´ËÏÂ¡Ë¤ä¡¢ºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤Î·Ú¸º¡Êµ¤¸õÊÑÆ°¤Ø¤ÎÅ¬±þ¡Ë¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢TNFD¡Ê¼«Á³´ØÏ¢ºâÌ³¾ðÊó³«¼¨¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢¼«Á³´Ä¶¤äÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÉ¾²Á¤·¡¢¾ðÊó³«¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î³µÍ×
¿¹ÎÓ²òÀÏµ»½Ñ¤ÈÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊ¬ÀÏµ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¹ÎÓ¤ÎÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÉ¾²Á¤«¤é¡¢¿¹ÎÓÀ°È÷¤Î»ÜºöºöÄê¡¦¼Â»Ü¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Î»Ù±ç¤ò¤á¤¶¤¹
¡¡ÆüÎ©¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥É¥íー¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿¹ÎÓÄ´ºº¤ä¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¿¹ÎÓ´Ä¶¤Î²òÀÏ¤ä²þÁ±·×²èÎ©°Æ¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©Æâ¤ÇÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÇÛÎ¸·¿¿¹ÎÓÀ°È÷¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë·²ÇÏ¸©¿¹ÎÓÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ÆüÎ©¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Î¿¹ÎÓ²òÀÏµ»½Ñ¤ª¤è¤Ó¿¹ÎÓ´ØÏ¢¤Î¥É¥á¥¤¥ó¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤È¥µ¥ó¥ê¥Ã¥È¡¦¥·ー¥É¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊ¬ÀÏµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¿¹ÎÓ²òÀÏ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¿¹ÎÓ²òÀÏ¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢·²ÇÏ¸©¿¹ÎÓÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¿¹ÎÓÀ°È÷¤Ë³èÍÑ²ÄÇ½¤Ê¿å¸»Þ¾ÍÜµ¡Ç½¤Î²óÉüÊýË¡¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢¸ú²ÌÅª¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ê´ÖÈ²»ÜºöºöÄê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆüÎ©¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Î»ý¤ÄÁ´¹ñÌó300µòÅÀ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿¹ÎÓ¤Ë´ð¤Å¤¯·ÐºÑ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢¿¹ÎÓÁÈ¹ç¤Ê¤É¤Î¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿¹ÎÓ´ØÏ¢¤Î¥É¥á¥¤¥ó¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤È¡¢¸½¾õÇÄ°®¤«¤é»Üºö¤ÎºöÄê¡¢¼Â»Ü¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Á³¤È¶¦Â¸¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·ÐºÑ³èÆ°¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î¶¨ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ä¶¾Ê¤Î·Ç¤²¤ë¡Ö30 by 30*5¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ä¶ÂÐºö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¥é¥Í¥¿¥êー¥Ð¥¦¥ó¥À¥êー¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦ÃÏµå¤Î´Ä¶¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤¿¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
*5 30 by 30ÌÜÉ¸¡§Î¦¤È³¤¤Î30¡ó°Ê¾å¤ò·òÁ´¤ÊÀ¸ÂÖ·Ï¤È¤·¤Æ¸ú²ÌÅª¤ËÊÝÁ´¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÌÜÉ¸¡£¡Öº«ÌÀ¡¦¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ëÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÏÈÁÈ¡×¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢2023Ç¯3·î¤Ë¿·¤¿¤ÊÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¹ñ²ÈÀïÎ¬¡ÖÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¹ñ²ÈÀïÎ¬2023-2030¡×¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
½ÐÅµ¡§´Ä¶¾Ê¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttps://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/¡Ë
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.hitachi-systems.com/ind/carbon_neutral/solution/carbon-credit/
¿¹ÎÓÄ´ººDX¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.hitachi-systems.com/ind/carbon_neutral/solution/fsdx/
·²ÇÏ¸©¿¹ÎÓÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·²ÇÏ¸©¿¹Ï¢¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ë¤¢¤ë15¤Î¿¹ÎÓÁÈ¹ç¤ò²ñ°÷¤È¤·¤ÆÁÈ¿¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¨Æ±ÁÈ¹çÀº¿À¤Ë´ð¤Å¤¡¢·²ÇÏ¸©¤ÎË¤«¤Ê¿¹ÎÓ»ñ¸»¤ÎÊÝÁ´¡¦°éÀ®¤È¸©»ºÌÚºà¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹ÎÓ¤ÈÌÚºà¤Ë´Ø¤¹¤ëÁí¹ç¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿¹ÎÓÁÈ¹ç¤Î»ö¶È·Ð±Ä»ØÆ³¤ä¿Íºà°éÀ®¡¢ÌÚºà¤Î°ÂÄê¶¡µë¡¢¼£»³¡¦ÎÓÆ»»ÜÀß¤ÎÄ´ººÀß·×¡¢»ÔÄ®Â¼¿¹ÎÓ·Ð±Ä´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¿¹ÎÓ¤ò¼é¤ê°é¤Æ¤ëÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï https://gunmori.or.jp/ ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µ¥ó¥ê¥Ã¥È¡¦¥·ー¥É¥ê¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥µ¥ó¥ê¥Ã¥È¡¦¥·ー¥É¥ê¥ó¥°¥¹¤Ï¡ÖÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Î²Ê³Ø¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏµåÀ¸ÂÖ·Ï¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ª¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤È¤¹¤ë¡¢µþÅÔÂç³ØÈ¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£À¸ÂÖ³Ø¤ÎÃÎ¸«¤«¤éÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¼êË¡¡ÖBiosphere Viewer¡×¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ¸ÂÖ·Ï¡¦À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢À¸ÂÖ·Ï¤ÎºÆÀß·×¡¦ºÆ¹½ÃÛ»Ù±ç¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤ÎÉý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´Ä¶¡¦ÇÀÎÓ¿å»º¶È¡¦¿å½èÍýÅù¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÊ¬ÀÏ¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ïhttps://www.sunlitseedlings.com/ ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüÎ©¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüÎ©¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ï¡¢¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤Î²ÝÂê²ò·è¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¶ÈÌ³ÃÎ¼±¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤Ä¿Íºâ¤¬¡¢ÆüÎ©¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÏ¢·È¤·¡¢One Hitachi¤ÇLumada»ö¶È¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¡£ÆüÎ©¥°¥ëー¥×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬¤Î²¼¡¢´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¡¦´ë¶ÈÅý¼£¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÏ¢¤¬Äê¤á¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸SDGs¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤ë¡Ö¿¿¤ËË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¡×¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï https://www.hitachi-systems.com/ ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£