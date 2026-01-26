RENATUS ROBOTICS¡¢¥À¥¤¥Éー³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü
RENATUS ROBOTICS¡Ê¥ì¥Ê¥È¥¹¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¤Ï¥À¥¤¥Éー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢°Ê²¼¡Ö¥À¥¤¥Éー¡×¡Ë¤«¤é»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÏÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¥À¥¤¥Éー¤Î»ý¤Ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢À½Â¤¶È¤Ø¤ÎRENATUSÆ³Æþ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Î¾¼Ò¤Îº£¸å¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
RENATUS ROBOTICS¤È¥À¥¤¥Éー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÊªÎ®¶È¡¢À½Â¤¶È¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈµòÅÀ¡ÊÀéÍÕ¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¡Ë¤Ø¤ÎRENATUSÆ³Æþ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¶¦Æ±¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¡¢¥À¥¤¥Éー¤«¤é¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤êÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤ÎÀ½Â¤¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥À¥¤¥Éー¸ÜµÒ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ø¤ÎRENATUSÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
RENATUS¼«Æ°ÁÒ¸Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸«ÀÑ¤ê¤Ï¡¢²¼µÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤«¤éÁêÃÌ²ÄÇ½¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.renatus-robotics.com/jp/#contact
RENATUS ROBOTICS ²ñ¼Ò³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/96486/table/43_1_4ff5e618670a2b37a4e4f4d740bcaa1a.jpg?v=202601261121 ]
