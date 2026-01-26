¡Ú2·î26Æü(ÌÚ)17:00～³«ºÅ¡ÛÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¦¥§¥Ó¥Êー/¼ÂÀÓ¤ä²Á³Ê¤Ç¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤Ø¡Ã¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º´ë¶È¤Ë¡È¾Ò²ð¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¡É¿®ÍêÀß·×¤Î¼ÂÁ©Ë¡
KOBUSHI MARKETING¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§°æ¾åÍµ²ð¡Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³ÈÂç¤Ë·Ò¤¬¤ëÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢2026Ç¯2·î26Æü(ÌÚ)17:00～¥¹¥Þー¥È¥½ー¥·¥ã¥ë¤Î¼ò°æÂåÉ½¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¡¢¿®ÍêÀß·× ¡ß ¾Ò²ðÀß·× ¡ß ¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¡Ê¸ì¤é¤ì¤ëÊª¸ì¡Ë¤ò¼´¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º´ë¶È¤ò¸ÜµÒ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú2·î26Æü(ÌÚ)17:00-17:30¡Û¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º´ë¶È¤ò ¸ÜµÒ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î ¼ÂÁ©Åª¥¢¥×¥íー¥Á ～¿®ÍêÀß·× ¡ß ¾Ò²ðÀß·× ¡ß ¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ÎÎÏ～ / °æ¾åÍµ²ð(KOBUSHI MARKETINGÂåÉ½) ¡ß ¼ò°æ Ä÷Íº ¡Ê¥¹¥Þー¥È¥½ー¥·¥ã¥ëÂåÉ½¡Ë
¾ÜºÙ/¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï²¼µURL¤è¤ê
https://peatix.com/event/4793339/view
¿®ÍêÀß·×¡¦¾Ò²ðÀß·×¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ÎÎÏ¤Ç¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ëÂ¦¡×¤Ë²ó¤ë
¶áÇ¯¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º´ë¶È¤È¤Î¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¼ÂÀÓ¤ä²Á³Ê¤À¤±¤Ç¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Õ»×·èÄê¤¬Ê£»¨²½¤·¡¢ÀâÌÀÀÕÇ¤¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢Âç´ë¶È¤¬ËÜÅö¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤«¡¦¤½¤Î¿ÍÊª¤ò¼ÒÆâ¤Ç¸ì¤ì¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¡È¿®Íê¤ÎÀß·×¡É¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡Ö1.¿®Íê¤ÎÆþ¸ý¤È¤Ê¤ë¿Í¤Î¸«¤Ä¤±Êý¡×¡Ö2.Ã¯¤ÎÌò¤ËÎ©¤ÄÂ¸ºß¤«¤ò°ì¸À¤ÇÅÁ¤¨¤ë¸À¸ì²½¡×¡Ö3.Èò¤±¤ë¤Ù¤´Ø·¸À¤È¡¢¿®Íê¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¡×¡Ö4.¸òÎ®²ñ¤ä¾Ò²ð¤Î¾ì¤Ç¡ÈÁª¤Ð¤ì¤ëÂ¦¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ê¤É¡¢ÌÀÆü¤«¤é»È¤¨¤ë4¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤Ë¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£¾Ò²ð¤äÉ¾È½¤Î½Å¤ß¤¬Áý¤¹º£¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¼è°ú¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëÀß·×¤òÍý²ò¤¹¤ë30Ê¬¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ¾ÜºÙ
Æü»þ
2026Ç¯2·î26Æü(ÌÚ) 17:00～17:30
»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
·Á¼°
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
»²²ÃÂÐ¾Ý
¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô
¡¦¥Þー¥±¥¿ー»ÖË¾¼Ô
¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢
¡¦»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô
¡¦·Ð±Ä¼Ô
¡¦¿·µ¬»ö¶ÈÃ´Åö¼Ô
¡¦Å¾¿¦»ÖË¾¼Ô
¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
Peatix¤«¤é»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥Ôー¥«ー¤Î¤´¾Ò²ð
¥¹¥Þー¥È¥½ー¥·¥ã¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡¼ò°æ Ä÷Íº
¿·³ã¸©½Ð¿È¡£Ä¹²¬¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»Â´¶È¡£¥ê¥¯¥ëー¥È¤Ë¤Æ¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹±Ä¶È¡¢³ØÀ¸Êç½¸¹¹ð±Ä¶È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÎòÇ¤¡£Á´¤Æ¤ÎÉô½ð¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¶¦¤Ë¿·µ¬¥µー¥Ó¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥°¥ëー¥×¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥É¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡¦µ¯¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£²ñ¼Ò°÷»þÂå¤è¤ê¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤½¤ì¤òÁÏ¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¤¤¤«¤Ë»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤«¤òÄË´¶¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÇ½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¤ì¤º³«È¯¤¬±ê¾å¤¹¤ë¸½¾ì¤âÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤é¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡×¤òÄó¾§¤¹¤ë¤Ë»ê¤ë¡£Âç¼ê´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÇÂç³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹²½¡¢»ö¶È²½¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡£¡Ö¤¹¤Ù¤é¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¶¯¤¯¼«Éé¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²¼µ¤ËÊÀ¼Ò¤¬¡Ö¤¹¤Ù¤é¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÇÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿°ìÉô¤Î»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦°ú±Û¤·»þ¤ÎÌÌÅÝ¤Ê¤Î¼êÂ³¤¤ä¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤ª¼ê¸µ¤Î¥¹¥Þ¥Õ¥©¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.hikkoshi-line.com/amp_introduction
¡¦£á£ö£å£øÍÍ¡¡¿·µ¬»ö¶È¡£¡¡Çä¤ì¤ë¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤òÈ¯·¡¤·¤Þ¤¹¡£
https://big-up.style/
¡¦docomoÍÍ¡¡¥´¥ë¥Õ¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯Í½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à
https://golfme.goo.ne.jp
¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¤â¤¦¤¹¤Ù¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¦¡¦¡¦¤Ê¤é ¤¹¤Ù¤é¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯
https://www.smartsocial.co.jp/lp/suberanai/
KOBUSHI MARKETING ÂåÉ½¡¡°æ¾å Íµ²ð
²¬»³¸©½Ð¿È¡£ÀéÍÕÂç³Ø¶µ°é³ØÉôºß³ØÃæ¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë·ó¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤òµ¯¶È¡£COO¤È¤·¤ÆÇ¯´ÖÇä¾å1.2²¯±ßµ¬ÌÏ¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÀìÌç¿¦Âç³Ø±¡MBA¼èÆÀ¡£2015Ç¯-2018Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¸å¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿·µ¬»ö¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°&¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ä¥Ù¥ó¥Àー¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉKOBUSHI BEER¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
KOBUSHI BEER¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
KOBUSHI MARKETING¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½ÂÃ«È¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡ÖKOBUSHI BEER¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤ò·Ò¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ÂÃ«¤Î¥Þー¥±¥¿ー¤äµ¯¶È²È¤ò½¸¤á¤¿4,000¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤êÇ¯´Ö200ËÜ°Ê¾å¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¸òÎ®²ñ¤ò¼çºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥§¥ÖIT·Ï¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö·Ï¤Î·Ð±Ä¼Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿10,000¿Í¤Î¿ÍÌ®¤ò»È¤Ã¤¿±Ä¶È»Ù±ç¥á¥Ë¥åー¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ý¥ó¥µー¡×¤Ë¤Ï¡¢À®Ä¹¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ò¤Ê¤ÉÌó70¼Ò¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚKOBUSHI MARKETING¹çÆ±²ñ¼Ò¡Û
https://kobushi.marketing/
¡ÚKOBUSHI BEER¡Û
https://kobushi.beer/
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥»¥ß¥Êー¡¦¸òÎ®²ñ¡Û
https://kobushi-beer.peatix.com/
¡ÚKOBUSHI MARKETING¤Î¸ÜµÒ»öÎã¡Û
https://kobushi.marketing/category/interview/
¡ÚKOBUSHI BEER ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Û
https://kobushibeer.stores.jp/
KOBUSHI BEER¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
KOBUSHI BEER¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ý¥ó¥µー
KOBUSHI BEER¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤Ï¡¢½ÂÃ«È¯¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë1Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦¥Þー¥±¥¿ー¿ÍÌ®¤ò³èÍÑ¤·¡¢·î³Û3Ëü±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤«¤é¤ÎÄã¥³¥¹¥È¤Ç¡Ö¿®Íê¤Ë´ð¤Å¤¯¾Ò²ð¡Ê¥ê¥Õ¥¡¥é¥ë¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¼Á¤Î¹â¤¤¾¦ÃÌµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ëÌ¾»É¸ò´¹¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢½ÂÃ«Æ»¸¼ºä¤ÎµòÅÀ¤Ç¤Î½¸µÒ»Ù±çÉÕ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¸¢¤ä4,000Ì¾Ä¶¤Î¥¯¥íー¥º¥É¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤ÎÈ¯¿®¸¢¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¼çºÅ¼ÔÂ¦¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°µ¡²ñ¤âÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²áµî¤Ë¤ÏROIÌó15ÇÜ¤òÃ£À®¤¹¤ë»öÎã¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢Ç§ÃÎ³ÈÂç¤È¼ÂÍøÅª¤ÊÇä¾å¸þ¾å¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¹â¤¤ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Î¾ÜºÙ :
https://kobushi.marketing/community_sponcer/
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ÎÆ³Æþ»öÎã :
