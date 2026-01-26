¥Õ¥©ー¥¯¥·¥ó¥¬ー ¾¾»³Àé½Õ1·î25Æü(Æü)¤«¤é¥Ç¥Ó¥åー50¼þÇ¯¥¤¥äー¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ªÇÛ¿®¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆU-NEXT¤¬½¢Ç¤²áµî¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁüµÚ¤Ó¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È
¥Õ¥©ー¥¯¥·¥ó¥¬ー¾¾»³Àé½Õ¤¬2026Ç¯1·î25Æü(Æü)¤Ë¥Ç¥Ó¥åーµÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ç¥Ó¥åー50¼þÇ¯¥¤¥äー¤¬¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥åー50¼þÇ¯¥¤¥äー¤Î´ë²è¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¥Ñー¥È¥Êー¤ËU-NEXT¤¬½¢Ç¤¤·¡¢Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¾¾»³Àé½Õ¤Î²áµî¤Î¼þÇ¯¥³¥ó¥µー¥È3ºîÉÊµÚ¤Ó¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª11¶Ê¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ2·î25Æü(¿å)¤«¤é¾¾»³Àé½Õ¤Î¼«ÅÁ¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿±Ç²è¡Ø Î¹Î©¤Á～Â´ó¤è¤ê～¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤â¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¤ÎÄÉ²Ã¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂ³Êó¤òÂÔ¤È¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯4·î10Æü(¶â)¤Î¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥óÂ¿Ëà¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë20²Õ½ê¡¢21¸ø±é¤ò¤Þ¤ï¤ë¡Ø¾¾»³Àé½Õ¥³¥ó¥µー¥È¡¦¥Ä¥¢ー2026½Õ¡Ù¤¬³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
1·î30Æü(¶â)¤Ë¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ç¡Ö¾¾»³Àé½Õ¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD～¥Ç¥Ó¥åー50¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～¡×¡Ê22:00-24:00¡Ë¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
1·î30Æü(¶â)
¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷
¡Ö¾¾»³Àé½Õ¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD～¥Ç¥Ó¥åー50¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～¡×¡Ê22:00-24:00¡Ë
¢¨ÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¾¾»³Àé½Õ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â chiharu@allnightnippon.com ¤ÇÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.allnightnippon.com/gold/?_ga=2.234960641.1235846057.1769149465-487267992.1768731109
¡ãU-NEXT¾ðÊó¡ä
URL¡§ https://video.unext.jp/browse/feature/FET0012646
¢¨»ëÄ°¤¹¤ë¤Ë¤ÏU-NEXT¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¡Ú¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡Û
£±. ¾¾»³Àé½Õ¥Ç¥Ó¥åー30¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µー¥È2006¡ÖºÆÀ¸¡×
£². ¥Ç¥Ó¥åー35¼þÇ¯µÇ° ¾¾»³Àé½Õ Summer Live in ½½¾¡
£³. ¾¾»³Àé½Õ40¼þÇ¯µÇ°ÃÆ¤¸ì¤ê¥é¥¤¥Ö ÆüËÜÉðÆ»´Û 2016.8.8
¡Ú¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Û
£±. SWAY
£². ÌîÎÉ¸¤
£³. Î¹Ï©
£´. ±§Ãè¤Î¤Ï¤ë¤«
£µ. ÅÔ²ñ¤ÎÅ·»È
£¶. °ìÎØ¤Î²Ö
£·. ÀÄ½Õ¤Î³¹
£¸. µ§¤ê
£¹. ¤¢¤ÎÆü¤ÎËÍÅù
£±£°. Look me
£±£±. ½éÀã
¡ã¥Ä¥¢ー¾ðÊó¡ä
¡Ø¾¾»³Àé½Õ¥³¥ó¥µー¥È¡¦¥Ä¥¢ー2026½Õ¡Ù
4/10(¶â) ¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥óÂ¿Ëà¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
4/14(²Ð) ¥Èー¥µ¥¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ûー¥ë´ä¼ê(´ä¼ê¸©Ì±²ñ´Û)¡Ê´ä¼ê¸©¡Ë
4/16(ÌÚ) ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Ûー¥ë¡ÊµÜ¾ë¸©¡Ë
4/28(²Ð) ¾¾»³»ÔÌ±²ñ´Û¡¦Âç¥Ûー¥ë¡Ê°¦É²¸©¡Ë
4/30(ÌÚ) ¿·ÍèÅç¹âÃÎ½Å¹©¥Ûー¥ë(¹âÃÎ¸©Î©¸©Ì±Ê¸²½¥Ûー¥ë)¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ûー¥ë(¹âÃÎ¸©)
5/5(²Ð¡¦½Ë) À¥¸Í»ÔÊ¸²½¥»¥ó¥¿ーÊ¸²½¥Ûー¥ë¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë
5/7(ÌÚ) ¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾ Âç¥Ûー¥ë¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë
5/12(²Ð) ÁÒÉß»ÔÌ±²ñ´Û¡Ê²¬»³¸©¡Ë
5/14(ÌÚ) ¹ÅçÊ¸²½³Ø±à£È£Â£Ç¥Ûー¥ë¡Ê¹Åç¸©¡Ë
5/19(²Ð) ´¢Ã«»ÔÁí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー Âç¥Ûー¥ë¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë
5/21(ÌÚ) NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Ûー¥ë¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë
5/27(¿å) Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ë¡õ¥Ûー¥ë¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë
5/29(¶â) ¥Ù¥Í¥Ã¥¯¥¹Ä¹ºê¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ûー¥ë (Ä¹ºê¸©)
6/3(¿å) Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à ¥Ûー¥ë£Á¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
6/5(¶â) ¸üÌÚ»ÔÊ¸²½²ñ´Û¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
6/16(²Ð) Âçºå¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¥°¥é¥ó¥¥åー¥ÖÂçºå¥á¥¤¥ó¥Ûー¥ë¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë
6/18(ÌÚ) Åìµþ·úÊª Brillia HALL Ì§ÌÌ(Ì§ÌÌ»ÔÎ©Ê¸²½·ÝÇ½·à¾ì)Âç¥Ûー¥ë¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë
6/24(¿å) ¥Û¥¯¥ÈÊ¸²½¥Ûー¥ë¡¦Âç¥Ûー¥ë¡ÊÄ¹Ìî¸©¡Ë
6/26(¶â) ËÜÂ¿¤Î¿¹ ËÌÅÅ¥Ûー¥ë¡ÊÀÐÀî¸©¡Ë
6/30(²Ð) ¥«¥Ê¥â¥È¥Ûー¥ë¡Ê»¥ËÚ»ÔÌ±¥Ûー¥ë¡Ë¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë
7/1(¿å) ¥«¥Ê¥â¥È¥Ûー¥ë¡Ê»¥ËÚ»ÔÌ±¥Ûー¥ë¡Ë¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë
¡ã¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¡ä
http://columbia.jp/artist-info/chiharu/
