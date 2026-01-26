³ô¼°²ñ¼ÒIntegrity¡¢FM FUJI¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥é¥¸¥ª¡×¤Ë¤Æ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤äÊª¸ì¤òÅÁ¤¨¤ë¿·¥³ー¥Êー¡Ö¼ÒÄ¹É´·Ê¥é¥¸¥ª¡×¤ò³«»Ï
¡Ö¼Ò²ñ¤Ë»ñ¤¹¤ë100¤Î»ö¶È¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒIntegrity¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾»³ÃÒ»Ë¡Ë¤Ï¡¢FM FUJI¡ÊÅìµþ 78.6MHz¡¢¹ÃÉÜ 83.0 & 80.5MHz¡Ë¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥é¥¸¥ª¡×¡ÊËè½µ·îÍË19:30-19:54¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Ëè·îÂè2·îÍËÆü¤Î¿·¥³ー¥Êー¡Ö Integrity ¤Î¼ÒÄ¹É´·Ê¥é¥¸¥ª¡×¤òÃ´Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¥³ー¥Êー¡Ö Integrity ¤Î¼ÒÄ¹É´·Ê¥é¥¸¥ª ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ëè·îÂè2·îÍËÆü¤Î¿·¥³ー¥Êー¡ÖIntegrity ¤Î¼ÒÄ¹É´·Ê¥é¥¸¥ª¡×¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤äÊª¸ì¤ò¡¢¥é¥¸¥ª¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¼ÒÄ¹É´·Ê¡×(https://integrity-sbp.com/media)¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊâ¤ß¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼ÒÄ¹É´·Ê¡×¤Ë¤´ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ò¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë¤ª¾·¤¤·¡¢Webµ»ö¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢»ö¶È¤Ë¤«¤±¤ëÁÛ¤¤¤ò¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
·Ð±Ä¼Ô¼«¿È¤ÎÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤À¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤ï¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º¸¤«¤é¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£/À¾ÀîÉÒÌð¤µ¤ó¡¢Åö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹/À¾»³¡¢Åö¼Ò¼èÄùÌò/ÇÅËá²°¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£/ÍÌî¤¤¤¯¤µ¤ó
¢£¡Ø¼ÒÄ¹É´·Ê¡Ù¤È¤Ï
¡Ø¼ÒÄ¹É´·Ê¡Ù¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¼ÒÄ¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎWeb¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£¼ÒÄ¹¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤äÁÛ¤¤¡¢º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Êª¸ì¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ËÄ©¤à»Ñ¤äÌ¤Íè¤Ø¤Î¹½ÁÛ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤¿»öÎã¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¶õ¤²ÈÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡¢´ûÂ¸µ»½Ñ¤Î¿·ÎÎ°èÅ¸³«¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÏ·ÊÞ´ë¶È¡¢ÆÈ¼«¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡Ö¥Õー¥É¥í¥¹ÌäÂê¡×¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ê¤É¡¢¶È¼ï¡¦¶È³¦¡¦ÃÏ°è¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊª¸ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿µ»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤ä¶¦´¶¤Ø¤È·Ò¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥é¥¸¥ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥é¥¸¥ª¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë°ì½µ´Ö¤ò¸µµ¤¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢³Ú¤·¤¤¥Èー¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£FM FUJI¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË19:30-19:54¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¤Ï¡¢À¾ÀîÉÒÌð¤µ¤ó¡Ê¥³¥È¥Ð¥ê¥¹¥¿³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¤È¡¢ÍÌî¤¤¤¯¤µ¤ó¡ÊÀ¼Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥é¥¸¥ª¼õ¿®µ¡¤Ç»³Íü¸©Á´°è¡¦ÅìµþÅÔ¡¦ÀÅ²¬¸©¡¢Ä¹Ìî¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢°ñ¾ë¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Î°ìÉô¤Ç¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ÊÅìµþ 78.6MHz¡¢¹ÃÉÜ 83.0 & 80.5MHz¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥é¥¸¥ª¤¬Ä°¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Öradiko¡×¤Ç¤â»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦FM FUJI »ëÄ°ÊýË¡
https://www.fmfuji.jp/listen.php
¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤â¸åÆü¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤ÎÈÖÁÈ¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥é¥¸¥ª¡×
https://open.spotify.com/episode/4pJnA53Ch2UqWjdcVuLcbM?si=49-QVEOBQ9mLvp6FUMT7VA
FM FUJI Åìµþ»Ù¼Ò¡ÊÂå¡¹ÌÚ¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¡ÖStudio ViViD¡×
¡ÖStudio ViViD¡×¥¢¥¯¥»¥¹¥Þ¥Ã¥×
¢£¼èºà¡¦·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¼ÒÄ¹É´·Ê¡Ù¤Ç¤Î¼èºà¡¦µ»ö·ÇºÜ¤Ë¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¦¹ÊóÃ´Åö¼Ô¡¦PR²ñ¼Ò¤ÎÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ÒÄ¹É´·Ê ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à(https://integrity-sbp.com/media/contact)
¢£³ô¼°²ñ¼ÒIntegrity¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò Integrity
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É2-6-1 ¿·½É½»Í§¥Ó¥ë18³¬
Àß¡¡Î©¡§2022Ç¯8·î8Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò À¾»³ ÃÒ»Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Åê»ñ»ö¶È¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://integrity-sbp.com/
³ô¼°²ñ¼ÒIntegrity¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤Ë»ñ¤¹¤ë100¤Î»ö¶È¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Åê»ñ»ö¶È¤È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Åê»ñ»ö¶È¤Ç°é¤ó¤À¼ÂÁ©ÃÎ¤ò¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ËÅ¸³«/Ëá¤¹þ¤ß¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»ö¶È¤òÄ©Àï¼Ô¤È¶¦¤ËÁÏÂ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£