¡Ú½÷À¤Î·ò¹¯²ÝÂêÂÐºö¡Û¹¹Ç¯´ü¤ÎÉÔÄ´¤ò¡Ö¸Ä¿ÍÇ¤¤»¡×¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¤È¿¦¾ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¥ê¥êー¥¹
¥Õ¥é¥¯¥¿¥ë¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹âÀ¥²í¹°¡Ë¤Ï¡¢½÷À¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Æー¥ÞÀß·×¤È¿Ê¤áÊý¤òÀ°Íý¤¹¤ë¡Ö¹¹Ç¯´ü¤ÎÉÔÄ´ÂÐºöÀìÌç¿¦Ï¢·È¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢À©ÅÙ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀß·×¤¬»ß¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹¹Ç¯´ü¤ÎÉÔÄ´¤ò¿¦¾ì¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÈÊÝ·ò»Õ¤ÎÏ¢·È»ëÅÀ¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹¹Ç¯´ü¤ÎÉÔÄ´¤¬¡ÖÀ©ÅÙÀß·×¤Ç»ß¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡×ÍýÍ³
¹¹Ç¯´ü¤ÎÉÔÄ´¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬Âç¤¤¯¡¢¾É¾õ¤Î½ÐÊý¤â°ìÄê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¿Í¤¬¸À¸ì²½¤·¤Å¤é¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¤È¤·¤Æ¸«²á¤´¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤ä·ç¶Ð¡¢Î¥¿¦¥ê¥¹¥¯¤È¤·¤ÆÀÑ¤ß¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£
´ë¶ÈÂ¦¤Ï¡¢ÇÛÎ¸¤È¸øÊ¿À¤ÎÀþ°ú¤¡¢¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¡¢´ÉÍý¿¦¤ÎÂÐ±þ¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÀÅÀ¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢À©ÅÙ¤ä±¿ÍÑ¤¬¸Ç¤Þ¤é¤º¡¢µÄÏÀ¤¬»ß¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤Î¸½¾ì¤Çµ¯¤¤¬¤Á¤Êº¤¤ê¤´¤È
¹¹Ç¯´ü¤ÎÉÔÄ´¤ò°·¤¦ºÝ¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Êº¤¤ê¤´¤È¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÇÛÎ¸¤ÎÉ¬Í×À¤ÏÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢À©ÅÙ¤ä¥ëー¥ë¤ËÍî¤È¤»¤º¸½¾ìÇ¤¤»¤Ë¤Ê¤ë
¡¦¸øÊ¿À¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é¡¢ÂÐ±þÊý¿Ë¤¬Û£Ëæ¤Ê¤Þ¤ÞÀèÁ÷¤ê¤µ¤ì¤ë
¡¦ËÜ¿Í¤¬ÁêÃÌ¤·¤Å¤é¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ·ç¶Ð¡¦ÃÙ¹ï¡¦À¸»ºÀÄã²¼¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë
¡¦´ÉÍý¿¦¤ÎÀ¼¤«¤±¤äÌÌÃÌ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÂÐ±þ¤¬¤Ð¤é¤Ä¤¯
¡¦¿Í»ö¡¦ÁíÌ³¤È¤·¤Æ¡¢µÏ¿¤ä¶¦Í¤Î°·¤¤¤¬·è¤á¤é¤ì¤º±¿ÍÑ¤¬»ß¤Þ¤ë
À©ÅÙ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¸¶°ø¡Ê¿Í»ö¡¦ÁíÌ³¤¬À°Íý¤¹¤Ù¤ÏÀÅÀ¡Ë
¹¹Ç¯´ü¤ÎÉÔÄ´¤Ï¡ÖÀ©ÅÙ¡×¤À¤±À°¤¨¤Æ¤âÆ°¤«¤º¡¢¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤À¤±¤Ç¤â±ê¾å¥ê¥¹¥¯¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ô¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¸½¾ì¤¬ÌÂ¤¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ·Á³¼²½¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¼¡¤ÎÏÀÅÀ¤¬Ì¤À°Íý¤Ê¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢¿ä¿Ê¤¬»ß¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÐ¾Ý¤ÈÈÏ°Ï¡§Ã¯¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤ò¿¦¾ì¤Î¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ°·¤¦¤«
¡¦ÇÛÎ¸¤È¸øÊ¿À¡§Îã³°ÂÐ±þ¤Î°·¤¤¡¢¸½¾ìÉéÃ´¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤É¤¦ÃÖ¤¯¤«
¡¦¼éÈë¤È¶¦Í¡§ÁêÃÌ»þ¤Ë²¿¤òµÏ¿¤·¡¢Ã¯¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤«
¡¦´ÉÍý¿¦¤ÎÌò³ä¡§Æ§¤ß¹þ¤ß²á¤®¤º¤Ë»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤ò¤É¤¦ÃÖ¤¯¤«
¡¦¼þÃÎ¤ÎÀß·×¡§¸í²ò¤äÈ¿È¯¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤ÅÁ¤¨Êý¡¢ÅÁÃ£¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¤É¤¦Àß·×¤¹¤ë¤«
¡¦²þÁ±¤Î»ÅÁÈ¤ß¡§±¿ÍÑ³«»Ï¸å¤Ë²¿¤òÅÀ¸¡¤·¡¢¤É¤¦¸«Ä¾¤¹¤«
ËÜµ»ö¤Ç°·¤¦ÈÏ°Ï¡ÊÅú¤¨¡á¶ñÂÎ¼ê½ç¤ÏÄó¼¨¤·¤Ê¤¤¡Ë
ËÜµ»ö¤Ï¡¢¹¹Ç¯´ü¤ÎÉÔÄ´¤ËÂÐ¤·¤Æ´ë¶È¤¬¼è¤êÁÈ¤àºÝ¤Î¡ÖÀ°Íý¤Î·¿¡×¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÀ©ÅÙÊ¸°Æ¡¢±¿ÍÑ¼ê½ç¡¢´ÉÍý¿¦¸þ¤±¤Î¶ñÂÎ¥Õ¥ìー¥º¡¢¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥ÈËÜÊ¸¤Ï·ÇºÜ¤»¤º¡¢´ë¶È¤´¤È¤ËÀß·×¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃæ¿´¤ËÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦À©ÅÙ¡§¶ÐÌ³¡¦µÙ·Æ¡¦´Ä¶Åù¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤ÎÀ°Íý¼´
¡¦±¿ÍÑ¡§ÁêÃÌÆ³Àþ¡¢¼éÈë¡¢µÏ¿¡¢¶¦ÍÈÏ°Ï¤ÎÀß·×
¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡§´ÉÍý¿¦¤Î´Ø¤ï¤êÊý¡¢¼þÃÎ¤ÎÀß·×
¡¦²þÁ±¡§±¿ÍÑ³«»Ï¸å¤Î¸«Ä¾¤·´ÑÅÀ
¡Ö¹¹Ç¯´ü¤ÎÉÔÄ´ÂÐºöÀìÌç¿¦Ï¢·È¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢½÷À¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¼Â¾ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Æー¥ÞÀß·×¤È¿Ê¤áÊý¤òÀ°Íý¤·¡¢¼ÒÆâ¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤Ç¤¹¡£
¹¹Ç¯´ü¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¶µ°é¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¿Í»ö¡¦ÁíÌ³¤È¸½¾ì¤¬ÌÂ¤ï¤ºÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À©ÅÙ¡¦¼þÃÎ¡¦±¿ÍÑ¤ò°ìÂÎ¤ÇÀß·×¤¹¤ë»Ù±ç¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¿ÇÃÇ¡¦¼£ÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÎÎ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï´ë¶È¤Î±¿ÍÑÀß·×¤È¼ÂÁõ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯·Ð±Ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡ßÊÝ·ò»Õ¤ÎÏ¢·È»ëÅÀ
¹¹Ç¯´ü¤ÎÉÔÄ´¤Ï¡ÖÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¿Ê¤Þ¤º¡¢¸½¾ì±¿ÍÑ¤ËÍî¤È¤¹Àß·×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê»ëÅÀ¡Ê°Õ»×·èÄê¡¦¼ÂÁõ¤Î²ó¤·Êý¡Ë¤È¡¢ÊÝ·ò»Õ¤Î»ëÅÀ¡ÊÁêÃÌÆ³Àþ¡¦¼éÈë¡¦¸½¾ìÂÐ±þ¤Î¸½¼Â²ò¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¡¢´ë¶È¤´¤È¤ËÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢·ò¹¯±¿Æ°»ØÆ³»Î¡¦ÊÝ·ò»Õ¡¦´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼ÒÆâ¤ËÀìÇ¤¤Î¿ä¿Ê¥Áー¥à¤¬¤Ê¤¤´ë¶È¤Ç¤â¡¢³°Éô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¥¸¥ç¥¤¥ó¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
¡¦·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¤³¤ì¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¿ä¿Ê¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤
¡¦¹¹Ç¯´ü¤ÎÉÔÄ´¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ°·¤¦É¬Í×À¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À©ÅÙ¤È±¿ÍÑ¤ËÍî¤È¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¦´ÉÍý¿¦ÂÐ±þ¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦ÁêÃÌ¤¬É½¤Ë½Ð¤º¡¢»Üºö¤¬·Á³¼²½¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¾ðÊó¤Î°·¤¤¤¬ÉÔ°Â¤Ç¡¢µÄÏÀ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¹¹Ç¯´ü¤ÎÉÔÄ´¤Ø¤Î¿¦¾ìÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¾õ³ÎÇ§¡ÊÀ©ÅÙ¡¦±¿ÍÑ¡¦Æ³Àþ¡Ë¤È¡¢¿ä¿Ê¤ÎÀß·×À°Íý¤«¤é»Ù±ç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÒÆâ¤Î¼Â¾ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿Ê¤áÊý¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¼µÁë¸ý¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
