¡Ú¿·¹ÖºÂ¥ê¥êー¥¹¡ÛAI Overviews¤Ë¤è¤ëÎ®Æþ·ã¸º¤òÂÇÇË¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀ®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë¡ÖAI»þÂå¤Î¥ー¥ïー¥ÉÀß·×ÀïÎ¬¡×
³ô¼°²ñ¼ÒGIG¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´ä¾åµ®ÍÎ¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÆÃ²½·¿e¥éー¥Ë¥ó¥°¡Ö¥³¥ó¥Þ¥ë¥¯¥¢¥«¥Ç¥ßー(https://www.conmark.jp/)¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹²½¡ÊÆâÀ½²½¡Ë¤ò»Ù±ç¤·¡¢¼«¼Ò¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀìÌç¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¥³¥ó¥Þ¥ë¥¯¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¹ÖºÂ¡ØAI¸¡º÷»þÂå¤Î¥ー¥ïー¥ÉÀß·× ～¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦AI¸¡º÷Î¾Êý¤«¤é¤ÎÎ®Æþ¡¦CV¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï～(https://www.conmark.jp/course/aiokw)¡Ù¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÖºÂ³«¹Ö¤ÎÇØ·Ê¡§¸¡º÷´Ä¶¤Î·ãÊÑ¤È¡¢Ìä¤ï¤ì¤ë¡Ö¥ー¥ïー¥ÉÀß·×ÀïÎ¬¡×
Google¤Î¡ØAI Overviews¡ÙÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸¡º÷·ë²Ì²èÌÌ¤Ç¥æー¥¶ー¤¬¾ðÊó¤ò´°·ë¤µ¤»¤ë¡Ö¥¼¥í¥¯¥ê¥Ã¥¯¸¡º÷¡×¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢½¾Íè¤ÎSEO¤Ç¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¡Ö¤È¤Ï·Ï¡ÊKnow¥¯¥¨¥ê¡Ë¡×¤Î¥ー¥ïー¥É¤Ç¤Ï¡¢¸¡º÷1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤â¥¯¥ê¥Ã¥¯Î¨¤¬Äã²¼¤¹¤ë»öÎã¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¿¤À1°Ì¤ò¼è¤ì¤ÐÎ®Æþ¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦½¾Íè¤ÎSEOÀïÎ¬¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥á¥Ç¥£¥¢±¿ÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎÎ®Æþ¤ÈCV¡ÊÀ®Ìó¡Ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê¥ー¥ïー¥ÉÁªÄê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢AI¸¡º÷ºÇÅ¬²½¡ÊAIO¡Ë¤ò¸«±Û¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¥ー¥ïー¥ÉÀß·×ÀïÎ¬¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¡§AI»þÂå¤Ë¡Ö¾¡¤Æ¤ë¡×¥ー¥ïー¥ÉÀß·×¤Î¥×¥í¥»¥¹
AI Overviews¤Î±Æ¶Á¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢4¤Ä¤Î¥¯¥¨¥ê¡ÊKnow/Go/Do/Buy¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¥ー¥ïー¥É¤ÎÍ¥Àè½ç°ÌÉÕ¤±¤«¤é¡¢¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¯¥é¥¹¥¿ー¤òÍÑ¤¤¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÀß·×¼ê½ç¤Þ¤Ç¤ò¡¢Á´4²ó¤Î¹ÖµÁ¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1. Î®Æþ¤¬·ã¸º¤·¤¿¡Ö¤È¤Ï·Ï¡×¤ËÂå¤ï¤ë¿·ÀïÎ¬
AI Overviews¤Ë¤è¤ê¥¯¥ê¥Ã¥¯Î¨¤¬31.1%¤«¤é8.4%¤Ø¤È·ã¸º¤·¤¿¥Çー¥¿¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢´ë¶È¤¬Í¥ÀèÅª¤ËÁªÄê¤¹¤Ù¤¥ー¥ïー¥É¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤òÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£
2. 4¤Ä¤Î¥¯¥¨¥ê¤È¸¡º÷¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ë¤è¤ëÍ¥Àè½ç°ÌÉÕ¤±
¸¡º÷°Õ¿Þ¡ÊKnow/Go/Do/Buy¡Ë¤È¸¡º÷¥Ü¥ê¥åー¥à¤ò¼´¤Ë¤·¤¿Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢À®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥ー¥ïー¥ÉÁªÄê¼êË¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¯¥é¥¹¥¿ー¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿ÂÎ·ÏÅª¤ÊÀß·×
¡Ö¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¯¥é¥¹¥¿ー¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀß·×¼ê½ç¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤¬¸½¾ì¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬ÀÏ¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤òÍÑ¤¤¡¢ÂÐºöÆñ°×ÅÙ¡¦¿ÆÏÂÀ¡¦¼ûÍ×¤Î3Í×ÁÇ¤«¤é¾¡Î¨¤Î¹â¤¤¥ー¥ïー¥É¤òÆ³¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
4. AI¸¡º÷¤È¿Í´Ö¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉ½¸½
¼«¼Ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤¬¹â¤¤¥ー¥ïー¥É¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ßÊý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£AI¸¡º÷»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢AI¤Ë°úÍÑ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤Q&A¡¦Áê¸ß¥ê¥ó¥¯¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¡¢¼ÂÌ³Åª¤ÊSEOÀïÎ¬¤ò½¬ÆÀ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
- ¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿·µ¬Î©¤Á¾å¤²¡¢¤Þ¤¿¤Ï±¿ÍÑÀïÎ¬¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÃ´Åö¼ÔÍÍ
- AI¸¡º÷¡ÊAIO¡Ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òµÞ¤®¤¿¤¤¡¢¤Þ¤¿¤ÏÎ®Æþ¸º¾¯¤ËÇº¤à¥Þー¥±¥¿ー¤ÎÊý
- ¡Ö¤È¤Ï·Ï¡×¥ー¥ïー¥É¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡¢CV¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥ー¥ïー¥ÉÁªÄêË¡¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
- º¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡Ö¾¡¤Æ¤ë¥ー¥ïー¥ÉÀß·×¡×¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥»¥¹¤ò¼ÒÆâ¤Ç¶¦ÄÌ¸À¸ì²½¤·¤¿¤¤Êý
¼õ¹Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖAI¸¡º÷»þÂå¤Î¥ー¥ïー¥ÉÀß·× ～¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦AI¸¡º÷Î¾Êý¤«¤é¤ÎÎ®Æþ¡¦CV¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï～(https://www.conmark.jp/course/aiokw)¡×¤Ï¡¢¥³¥ó¥Þ¥ë¥¯¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ë¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Þ¥ë¥¯¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§ 1ID¤¢¤¿¤ê·î³Û2,980±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤Ç¡¢º£²ó¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¹ÖºÂ¤Ë²Ã¤¨¡¢²áµî¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò´Þ¤á¤¿¹ÖºÂ¤¬¸«ÊüÂê¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
AI検索時代のキーワード設計 ～検索エンジン・AI検索両方からの流入・CVを増やすには～
https://www.conmark.jp/course/aiokw
コンマルクアカデミーに関するお問い合わせ
https://www.conmark.jp/contact
コンマルクアカデミーの講座一覧
https://one-stream.io/catalog/AEdKKB2kfdbm9LTDe239v4UqRSL2
コンマルクアカデミー公式サイト
https://www.conmark.jp/service/academy
¢£ ¥³¥ó¥Þ¥ë¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥ó¥Þ¥ë¥¯¤Ï¡¢¾åÎ®¤«¤é²¼Î®¤Þ¤Ç¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Áí¹ç¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤¬ÁÏ¶È°ÊÍèÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄSEO¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¡¢¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Àß·×¡¢¥µ¥¤¥ÈÊ¬ÀÏ¡¦²þÁ±¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸Ø¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¸Ø¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¤â¤Ä²ÁÃÍ¤òºÇÅ¬¤Ê·Á¤ÇÉ½¸½¤·¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Þ¥ë¥¯¡§https://www.conmark.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒGIG¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢´±¸øÄ£¤Þ¤Ç¡¢Web¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢UI/UX¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ê¤É¡¢DX»Ù±ç¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£58,000¿Í°Ê¾å/1,500¼Ò°Ê¾å¤¬ÅÐÏ¿¤¹¤ë¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¦Éû¶È¸þ¤±¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ØWorkship¡Ù¡¢IT¡¦DX¿Íºà¤ÎÅ¾¿¦»Ù±ç¡ØWorkship CAREER¡Ù¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ÊーÀìÌç¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥¯¥í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡Ù¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÀìÌç¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥¯¥í¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ù¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ë¹ñ»ºCMS¡ØLeadGrid¡Ù¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Áí¹ç¥Ñー¥È¥Êー¡Ø¥³¥ó¥Þ¥ë¥¯¡Ù¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤¹¤ë¡£
GIG¡§https://giginc.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒGIG ¹ÊóÃ´Åö
ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÉÍÄ®1-11-8 ¥¶¡¦¥Ñー¥¯¥ì¥Ã¥¯¥¹ÆüËÜ¶¶ÉÍÄ®4F
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§pr@giginc.co.jp