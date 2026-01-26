YE¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢¹½ÆâÊªÎ®¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ØÀ½Â¤¶È¤Î¸½¾ì²ÝÂê¤ò¤É¤¦²ò·è¤¹¤ë¡©¡Ù 2/18³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒYE DIGITAL¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶Ì°æÍµ¼£¡¢°Ê²¼¡¢YE¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¤Ï¡¢À½Â¤¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¹½ÆâÊªÎ®²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー ¡ÖÀ½Â¤¶È¤Î¸½¾ì²ÝÂê¤ò¤É¤¦²ò·è¤¹¤ë¡© ～MES¡¦WMS¡¦WES¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸Ï¢·È¤ÇÊÑ¤ï¤ë¹½ÆâÊªÎ®～¡× ¤ò¡¢2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢MES¡ÊÀ½Â¤¼Â¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡¦WMS¡ÊÁÒ¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡¦WES¡ÊÁÒ¸Ë¼Â¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¡ËÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¹½ÆâÊªÎ®²þÁ±ºö¤È»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£À½Â¤¹©Äø¤ÏMES¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤à°ìÊý¡¢ÉôÉÊ¶¡µë¤äÈÂÁ÷¤Ë¤Ï»æ¤ä¿Í¼êÍê¤ß¤Î¶õÇòÃÏÂÓ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê¤òËä¤á¤ë¶ñÂÎºö¤òÀìÌç²È¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥»¥ß¥Êー¤Î¸«¤É¤³¤í¡Û¡¡¹½ÆâÊªÎ®²þÁ±¤È¶õÇòÃÏÂÓ²ò¾Ã¤Î»öÎã¤«¤é³Ø¤Ö¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤Î¥Ò¥ó¥È
¢£³«ºÅ³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/65567/table/227_1_40004103a23c600b5ba894cd1808c842.jpg?v=202601261121 ]
¢£¥×¥í¥°¥é¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÌò¿¦Î¬¡Ë
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/65567/table/227_2_47311a80873b637bde8f43872fb7b77e.jpg?v=202601261121 ]
¡Ê²ñ¼Ò³µÍ×¡Ë
<¾¦¹æ> ³ô¼°²ñ¼ÒYE DIGITAL (YE DIGITAL Corporation)
<ÀßÎ©> 1978Ç¯2·î1Æü
<ÂåÉ½¼Ô> ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¶Ì°æÍµ¼£
<ËÜ¼Ò½êºßÃÏ>Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶èÊÆÄ®ÆóÃúÌÜ1ÈÖ21¹æ
<»ö¶ÈÆâÍÆ>
¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¡¾ ERP¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«»Ù±ç¡ÊSAPÂ¾¡Ë
¡¾ ¥Çー¥¿Ï¢·È´ðÈ×
¡¾ ¸ÜµÒ¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ
¡¦ IoT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¡¾ÊªÎ®DX
¡¾¥½ー¥·¥ã¥ëIoT
¡¾AI¡¦¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ
¡¦ ¥µー¥Ó¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹
¡¾ SAP±¿ÍÑ»Ù±ç¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡¾ ÊªÎ®¥·¥¹¥Æ¥à¤Î±¿ÍÑ»Ù±ç¡ÊÊªÎ®DX¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡¾ ¥Çー¥¿Åý¹ç´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
¡¾ BPO/ITO¥µー¥Ó¥¹
<±è³×>
¡¦1978 °ÂÀî¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê³ô¡ËÁÏÎ©
¡¦2003 Åì¾Ú2Éô¾å¾ì
¡¦2019 ¼ÒÌ¾¤ò¡Ê³ô¡ËYE DIGITAL¤ËÊÑ¹¹
¡¦2020 ËÜ¼Ò¤òËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¤Ë°ÜÅ¾
¡¦2024 ¼óÅÔ·÷¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÅý¹ç¤·½ÂÃ«¥ª¥Õ¥£¥¹³«Àß
<´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸>
https://www.ye-digital.com/
<´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯>
https://www.ye-digital.com/jp/product/mmlogi/