¡Ú±Ã·¼Âç³Ø¡Û»²²Ã¼ÔÊç½¸¡ª2/19(ÌÚ)18:30~Active Book Dialogue¡ÊABD¡Ëin Project Workspace
±Ã·¼Âç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§Í¿®ËÓ¹°¡¢¹Åç»ÔÃæ¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢±Ã·¼Âç³Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ¡¢ ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤éÂÐÏÃ¤¹¤ëÆÉ½ñ²ñ¡ÖABD¡Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ö¥Ã¥¯¥À¥¤¥¢¥íー¥°¡Ëby Eikei Project Work Space¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢MIT¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥ì¥Ó¥åー¤Îµ»ö¤òÁÇºà¤Ë¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤ÇÆâÍÆ¤ò¡ÈÆÉ¤ß¡¢¤Þ¤È¤á¡¢ÂÐÏÃ¤¹¤ë¡ÉABD¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ì¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÉñÂæÎ¢―ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡Ö»Ï¤Þ¤ê¡×¤ÎÊª¸ì―¡×¡£
AIµ»½Ñ¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê°Õ¼±¤ä¶öÁ³¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¤Î°Õ»×¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Á¤Å¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£
À®²Ì¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢ÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò°ì½ï¤ËÃµµæ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤äÌ¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÊý
- ¿·µ¬»ö¶È¤ä²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¤¤Êý
- ¼ÒÆâ¤Î³Ø¤Ó¤äÂÐÏÃ·¿¤Î¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý
- ABD¤ÎÆÉ½ñ¼êË¡¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý
ABD¡Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ö¥Ã¥¯¥À¥¤¥¢¥íー¥°¡Ë¤È¤Ï¡©
1ºý¤ÎËÜ¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÊ£¿ô¤Îµ»ö¡Ë¤ò Ê¬Ã´¤·¤ÆÆÉ¤ß¡¢¤Þ¤È¤á¤ÆÈ¯É½¤·¡¢ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤·¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë ³Ø½¬¼êË¡¡£
Ãø¼Ô¤Î°Õ¿Þ¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»²²Ã¼Ô¤Îµ¤¤Å¤¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢
¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¼«Á³¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖÇ½Æ°Åª¤ÊÆÉ½ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
MIT¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥ì¥Ó¥åー¤È¤Ï¡©
¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¡ÊMIT¡Ë¤¬1899Ç¯¤ËÁÏ´©¤·¤¿¡¢À¤³¦ºÇ¸Å¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡£
AI¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¥Ð¥¤¥ª¡¢±§Ãè¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÎÆ°¸þ¤È¼Ò²ñ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
