TE Connectivity¡¢ÊÆ¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó»ï¤Î¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¾Þ»¿¤µ¤ì¤ë´ë¶È¡×¤Ë 9Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª½Ð
(Åö»ñÎÁ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î22Æü¤Ë¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¢¥´ー¥ë¥¦¥§¥¤¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î¾¶Ìõ¤Ç¤¹¡£¡Ë
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¢¥´ー¥ë¥¦¥§¥¤- 2026Ç¯1·î26Æü -¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ª¤è¤Ó¥»¥ó¥µーÊ¬Ìî¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëTE Connectivity¡ÊNYSE: TEL¡¢ËÜ¼Ò¡§¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¢¥´ー¥ë¥¦¥§¥¤¡¢°Ê²¼¡ÖTE¡×¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÆ¤Ó¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¡¢9Ç¯Ï¢Â³¤ÇÊÆ¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó»ï¤Î¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¾Þ»¿¤µ¤ì¤ë´ë¶È¡ÊWorld¡Çs Most Admired Companies¡Ë¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
CEO¤Î¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥«ー¥Æ¥£¥ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯Â®¤¤¥¹¥Ôー¥É¤Ç¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¶¥ÁèÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¡¢À®¸ù¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶¯¸Ç¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ÎÏ¤ÈÂî±ÛÀ¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ëTE Connectivity ¤ÎÂ¸ºß¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£9Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ØÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¾Þ»¿¤µ¤ì¤ë´ë¶È¡Ù¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎTE¥Áー¥à°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤Î»òÊª¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê»ÑÀª¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¶¦¤Ë¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡¢¤è¤êË¤«¤Ê¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌ¤Íè¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
TE¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ò»Ù¤¨¤ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢»º¶È¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤ä»º¶È¤Î¿Ê²½¤ËÉÔ²Ä·ç¤Êµ»½ÑÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸ÜµÒ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éµ»½Ñ³×¿·¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó»ï¤ÎÊÔ½¸Ä¹·ó¥Áー¥Õ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥ª¥Õ¥£¥µー¤Î¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥·¥ç¥ó¥Æー¥ë»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó»ï¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¡ØÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¾Þ»¿¤µ¤ì¤ë´ë¶È¡Ù¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤ò¸Ø¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¾Î¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤Ï¡¢¿¿¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¶¯¿Ù¤Ê¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤´ð½à¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬»º¶ÈÁ´ÂÎ¤òÊÑ³×¤¹¤ëÃæ¡¢¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤ÊÌÜÅª°Õ¼±¤ÈÀè¸«À¤ò¤â¤Ã¤Æ¿Ê²½¤·Â³¤±¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤ÎÆ¯¤Êý¤ä¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ÎÌ¤Íè¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó»ï¤Î¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¾Þ»¿¤µ¤ì¤ë´ë¶È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢Ìó15,000¿Í¤Î·Ð±Ä´´Éô¡¢¼èÄùÌò¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Êñ³çÅª¤ÊÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤Î³ÍÆÀ¡¦°éÀ®¡¦ÄêÃå¤µ¤»¤ëÎÏ¤«¤é³×¿·À¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢9¤Ä¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤Ë±è¤Ã¤Æ³Æ´ë¶È¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾å°ÌÈ¾¿ô¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿´ë¶È¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖºÇ¤â¾Þ»¿¤µ¤ì¤ë´ë¶È¡×¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó»ï¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë500¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò´ð¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÇä¾å¹â¾å°Ì1,000¼Ò¤Ë²Ã¤¨¡¢Çä¾å¹â100²¯¥É¥ë°Ê¾å¤ÎÊÆ¹ñ³°´ë¶È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
World's Most Admired Companies | Fortune(https://fortune.com/ranking/worlds-most-admired-companies/)
